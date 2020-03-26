Коронавирус
АиФ ИркутскКоронавирус подозревают ещё у четырех человек в Бурятии
Тест на коронавирус дал положительные результат ещё у четырех человек в Республике Бурятия. Они оказались в числе людей, которые контактировали с семейной парой, у которых заболевание опасной инфекцией уже подтверждено, сообщает 26 марта пресс-служба республиканского правительства.
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Еще у четырех человек в Бурятии тест предварительно подтвердил коронавирус
Интерфакс - Россиявчера в 08:35
Еще у четырех жителей Бурятии предварительно подтвержден коронавирус
Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 07:59
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