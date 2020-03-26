Коронавирус

АиФ ИркутскАиФ ИркутскКоронавирус подозревают ещё у четырех человек в Бурятии

Тест на коронавирус дал положительные результат ещё у четырех человек в Республике Бурятия. Они оказались в числе людей, которые контактировали с семейной парой, у которых заболевание опасной инфекцией уже подтверждено, сообщает 26 марта пресс-служба республиканского правительства.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Еще у четырех человек в Бурятии тест предварительно подтвердил коронавирус

Интерфакс - Россиявчера в 08:35

Еще у четырех жителей Бурятии предварительно выявили коронавирус

Российская газетавчера в 21:11

Еще у четырех жителей Бурятии выявлена коронавирусная инфекция

Байкал24вчера в 13:40

Ещё у четырёх человек в Бурятии первично подтвердили коронавирус

REGNUMвчера в 08:45

«Кина не будет»: В Бурятии приостановлена работа кинотеатров

Байкал-Dailyвчера в 21:51

Еще у четырех жителей Бурятии предварительно подтвержден коронавирус

Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 07:59

Алексей Цыденов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Бурятии

Ариг Усвчера в 08:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 03:49, Ашберн
Игры

BioWare может выпустить продолжение игры Mass Effect

NewInform 03:36
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Шоу-бизнес

Ольга Бузова хотела увеличить грудь после развода с Тарасовым

По словам Бузовой, развод породил в ней большое количество комплексов, а следствием этой психологической нестабильности стали метаморфозы в её прическе и навязчивые планы по корректировке бюста.
Актуальные Новости вчера в 12:00
Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у певца Льва Лещенко подтвердился COVID-19.
РИА Новости 02:21
Общество

В России запретили прием и размещение в домах отдыха

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ввести запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, санаториях, домах отдыха до 1 июня 2020 года.
Газета.Ru вчера в 18:59
Общество

Как выплатить мартовскую зарплату, если срок выпадает на выходную неделю

В связи с указанным нововведением у бухгалтеров появились вопросы: как оплатить выходную неделю; когда выплатить зарплату за март, есть срок ее выдачи выпадает на нерабочую неделю.
Время Бухгалтера вчера в 07:25
Экономика

В России спрос на туалетную бумагу увеличился на 47%

Аналитики фискальной платформы «Такском» проанализировали данные о продажах туалетной бумаги, влажных салфеток, мыла и других средств личной гигиены в первые недели марта этого года.
RT на русском вчера в 23:00
Футбол

«Барселона» объявила о сокращении зарплат из-за коронавируса

«Барселона» объявила о сокращении рабочего времени футболистов и сотрудников клуба и пропорциональном сокращении зарплат.
РБК 03:36
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru вчера в 16:12
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
REGNUM 03:37
Авто

Автомобили Lada получат новую панель приборов

Российские автомобили LADA могут получить новую приборную панель.
Автоновости дня 24 марта в 09:35
Происшествия

Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем

Власти надеются найти пилота потерпевшего крушение над Черным морем истребителя Су-27, поскольку аппаратура уловила сигналы радиобуя.
Газета.Ru вчера в 02:43
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 17:19
Гаджеты

Intel представит 10-ядерные Comet Lake-S для десктопов в конце апреля

Компания Intel уже довольно долго готовит новые настольные процессоры Comet Lake-S, и судя по слухам, наконец-то она определилась с датой анонса.
3DNews вчера в 16:07
Культура

«Союзмультфильм» покажет три новых мультика в выходную неделю

Новый эпизод подросткового мультсериала «Пиратская школа» выйдет 1 апреля, а очередная серия «Оранжевой коровы» — 3 апреля, передаёт ТАСС.
News.ru 02:46
Общество

В Москве закроют рестораны и парки из-за коронавируса

В Москве с 28 марта прекратят работу рестораны и другие предприятия общественного питания из-за распространения коронавируса.
Мослента вчера в 06:17
Общество

В Крыму выявили еще 7 зараженных коронавирусом людей

За последние сутки на территории полуострова было обнаружено семь новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов у себя в Facebook.
Примечания 03:36
Шоу-бизнес

Наташа Королева прокомментировала госпитализацию Игоря Николаева

Bimru.ru 02:42
Здоровье

Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 на 25 марта

Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.
Деловое.ТВ 25 марта в 03:06
Экономика

S&P подтвердило рейтинги России на уровне "BBB-"

Долгосрочный рейтинг Российской Федерации был подтвержден международным рейтинговым агентством S&P Global Ratings на инвестиционном уровне "BBB-".
Газета.Ru 01:46
Здоровье

Дальний Восток получит более 1 млрд рублей для борьбы с коронавирусом

Дальний Восток получит более 1 млрд рублей на покупку средств индивидуальной защиты и оборудования для медучреждений, сообщает РИА VladNews со ссылкой аппарат полпреда в ДФО.Средства будут выделены из внебюджетных источников.
Владивосток-Новости вчера в 10:22
Общество

ФАС выявила признаки картельного сговора продавцов гречки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки картельного сговора на рынке гречневой крупы, заявил глава ведомства Игорь Артемьев, передает «РИА Новости».
РБК 03:15
Гаджеты

За предзаказ Huawei P40 и P40 Pro начали раздавать подарки

За предварительный заказ смартфонов Huawei P40 и P40 Pro компания Huawei начала раздавать подарки.
OAnews 02:36
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Общество

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Газета.Ru 01:26
Общество

Пандемию коронавируса может остановить «биологическое чудо»

Только "биологическое чудо" может привести к быстрому завершению пандемии коронавируса.
Planet Today 03:24
Общество

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
РИА Новости 25 марта в 09:31
Происшествия

Задержан виновник взрыва в Магнитогорске

Вести.Ru 02:03
Общество

Губернатор Хакасии ушел на карантин

Губернатор республики Хакасия Валентин Коновалов в своем Facebook сообщил, что ушел на карантин.
ТВК 01:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное