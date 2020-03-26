Тест на коронавирус дал положительные результат ещё у четырех человек в Республике Бурятия. Они оказались в числе людей, которые контактировали с семейной парой, у которых заболевание опасной инфекцией уже подтверждено, сообщает 26 марта пресс-служба республиканского правительства.

Коронавирус подозревают ещё у четырех человек в Бурятии

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