Коронавирус

Газета.RuГазета.RuКоронавирус подозревают у 170 врачей и пациентов в Уфе

Заражение коронавирусом подозревают у 170 медицинских сотрудников в закрытой на карантин республиканской клинической больнице Уфы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы минздрава Башкирии Максима Забелина.
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