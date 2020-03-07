Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиУ 21 человека на лайнере Grand Princess нашли коронавирус

У 21 человека на круизном лайнере Grand Princess, находящемся у берегов Калифорнии, нашли коронавирус, заявил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне вице-президент США Майк Пенс.
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На зараженном COVID-19 лайнере Grand Princess находятся 49 украинцев

РИА Новости04:27

Власти США подтвердили нахождение россиян на лайнере Grand Princess

Коммерсантъвчера в 23:38

США нашли 20 больных коронавирусом на круизном лайнере Grand Princess

РБКвчера в 22:00

Посольство РФ в США сообщило о четырех россиянах на лайнере Grand Princess

Интерфаксвчера в 22:49

Коронавирус обнаружен у 21 человека на круизном лайнере Grand Princess

Газета.Ru03:26

Госдеп подтвердил, что на лайнере Grand Princess находятся четверо россиян

ТАССвчера в 23:11

На лайнере Grand Princess коронавирус диагностирован у 21 человека

Московский Комсомолецвчера в 18:29
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Космос

Выращенный на МКС салат не уступил в пользе земному

Салат латук, который вырастили на борту МКС, не уступает по количеству полезных элементов выращенному на Земле.
N+1 03:22
Армия и оружие

Украина просит у США списанные корабли для своих ВМС

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВМС Украины уже получила от США списанные корабли.
REGNUM 03:36
Общество

Олега Тинькова обвинили в США в сокрытии активов на миллиард долларов

Из опубликованного заявления следует, что Тиньков, которому инкриминируется налоговое мошенничество, что в США является очень серьёзным преступлением, «по всей видимости, скрыл активы и доходы в размере $1 млрд, когда отказался от американского гражданства».
REGNUM 05 марта в 18:15
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 00:07
Политика

Зеленский обеспокоен попыткой Макрона наладить контакт с Москвой

Глава "незалежной" дал интервью Guardian Президент Украины Владимир Зеленский признался, что обеспокоен попыткой лидера Франции Эммануэля Макрона наладить отношения с Москвой.
SM News 03:30
Футбол

Геркус ответил на судебный иск «Локомотива»

Экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус дал ответ на претензии «железнодорожников».
Vprognoze.ru 05:06
Единоборства

Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов

Российская газета вчера в 19:53
Общество

Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.
РИА Новости 03:15
Политика

Завершились переговоры Путина и Эрдогана

Пресс-служба Кремля сообщает о завершении шестичасовых переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
iReactor 05 марта в 12:22
Происшествия

Под Суздалем школьный автобус попал в ДТП с грузовиком и легковушками

РИА Новости 03:50
Армия и оружие

На Донбассе ликвидировали известного командира ВСУ

HotGeo 04:08
Происшествия

Сотрудники полиции и центра «Э» пришли на футбольный турнир в Измайлово, организованный антифашистами

Полиция пыталась переписать данные всех участников, однако члены ОНК не позволили этого сделать.
Эхо Москвы 04:30
Здоровье

В Нижнем Новгороде выявлен первый случай заражения коронавирусом

Правительство Нижегородской области информирует о том, что в регионе уже выявлен первый случай заражения коронавирусом.
АПН - Нижний Новгород вчера в 08:51
Политика

Зеленский предложил более гибкий подход к Минским соглашениям

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что необходимо применять более гибкий подход к Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе.
News.ru 03:15
Общество

Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
РИА Новости вчера в 09:37
Происшествия

Волонтер и бывший военнослужащий 95-й бригады ВСУ убит в Житомире

В подъезде дома в Житомире нашли застреленным предпринимателя, волонтера и бывшего военнослужащего 95-й бригады Олега Котенко.
Новостной фронт 02:11
Музыка

Солист группы «Непара» выкупил название группы и известные песни

Live24 вчера в 03:29
Энергетика

В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
РБК вчера в 20:30
Футбол

РФС пока не знает, где пройдет матч «Зенит» – «Спартак»

23 апреля, «Газпром Арена» 🔥🔥🔥 pic. twitter. com/8q10KBRu1M — ФК «Зенит»🌊 March 4, 2020 Однако уже сегодня, 5 марта, журналисты выяснили, что из нынешнего регламента Кубка России нет четкого понимания, где состоится матч «Зенит» – «Спартак».
Спорт день за днем 05 марта в 09:03
Гаджеты

Из Steam убрали системные требования для Doom Eternal

7 марта со страницы Doom Eternal в Steam пропали системные требования, которые были опубликованы накануне.
CyberSport.ru 04:00
Политика

В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем

Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Газета.Ru 01:34
Политика

Турция запретила беженцам переправляться в ЕС через Эгейское море

Береговая охрана Турции запретила беженцам пересекать морскую границу с Грецией.
Коммерсантъ 05:04
Политика

Совбез ООН не поддержал соглашение РФ и Турции по Сирии

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Совбез был проинформирован о договоренностях с Турцией по перемирию в сирийском Идлибе.
Росбалт вчера в 15:26
Футбол

Стадион «Ахмата» дисквалифицирован на один матч условно

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал стадион грозненского "Ахмата" на один матч условно, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:31
Политика

В Госдуме объяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Ранее в СМИ появилась информация, что поправки о запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов и чиновников вносились на рассмотрение Госдумы, но не были приняты, так как десяткам парламентариев пришлось бы расстаться со своим имуществом или уйти с должностей.
Газета.Ru вчера в 07:23
Музыка

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

РИА Новости 04:15
Общество

В России захотели изменить правила выдачи лицензий на оружие

В России могут измениться правила выдачи лицензий на оружие.
Lenta.ru 02:34
Здоровье

В Китае обнаружили изменение симптомов коронавируса

Ученые в Ките выявили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом COVID-19 по сравнению с началом вспышки заболевания.
BFM.ru 03:52
Политика

Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:28
Космос

У экзопланет с очень низкой плотностью могут быть кольца

Ученые из Института Карнеги и Калифорнийского технологического института (США) составили модель, согласно которой некоторые из экзопланет с очень низкой плотностью могут быть опоясаны кольцами, сообщает пресс-служба Института Карнеги.
Научная Россия 04 марта в 02:32
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