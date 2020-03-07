Происшествия
РИА НовостиУ 21 человека на лайнере Grand Princess нашли коронавирус
У 21 человека на круизном лайнере Grand Princess, находящемся у берегов Калифорнии, нашли коронавирус, заявил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне вице-президент США Майк Пенс.
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На лайнере Grand Princess коронавирус диагностирован у 21 человека
Московский Комсомолецвчера в 18:29
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Космос
Выращенный на МКС салат не уступил в пользе земному
Салат латук, который вырастили на борту МКС, не уступает по количеству полезных элементов выращенному на Земле.
Армия и оружие
Украина просит у США списанные корабли для своих ВМС
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВМС Украины уже получила от США списанные корабли.
Общество
Олега Тинькова обвинили в США в сокрытии активов на миллиард долларов
Из опубликованного заявления следует, что Тиньков, которому инкриминируется налоговое мошенничество, что в США является очень серьёзным преступлением, «по всей видимости, скрыл активы и доходы в размере $1 млрд, когда отказался от американского гражданства».
Политика
Зеленский обеспокоен попыткой Макрона наладить контакт с Москвой
Глава "незалежной" дал интервью Guardian Президент Украины Владимир Зеленский признался, что обеспокоен попыткой лидера Франции Эммануэля Макрона наладить отношения с Москвой.
Футбол
Геркус ответил на судебный иск «Локомотива»
Экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус дал ответ на претензии «железнодорожников».
Единоборства
Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов
Общество
Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.
Политика
Завершились переговоры Путина и Эрдогана
Пресс-служба Кремля сообщает о завершении шестичасовых переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Происшествия
Сотрудники полиции и центра «Э» пришли на футбольный турнир в Измайлово, организованный антифашистами
Полиция пыталась переписать данные всех участников, однако члены ОНК не позволили этого сделать.
Здоровье
В Нижнем Новгороде выявлен первый случай заражения коронавирусом
Правительство Нижегородской области информирует о том, что в регионе уже выявлен первый случай заражения коронавирусом.
Политика
Зеленский предложил более гибкий подход к Минским соглашениям
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что необходимо применять более гибкий подход к Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе.
Общество
Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту
Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
Происшествия
Волонтер и бывший военнослужащий 95-й бригады ВСУ убит в Житомире
В подъезде дома в Житомире нашли застреленным предпринимателя, волонтера и бывшего военнослужащего 95-й бригады Олега Котенко.
Музыка
Солист группы «Непара» выкупил название группы и известные песни
Энергетика
В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
Футбол
РФС пока не знает, где пройдет матч «Зенит» – «Спартак»
23 апреля, «Газпром Арена» 🔥🔥🔥 pic. twitter. com/8q10KBRu1M — ФК «Зенит»🌊 March 4, 2020 Однако уже сегодня, 5 марта, журналисты выяснили, что из нынешнего регламента Кубка России нет четкого понимания, где состоится матч «Зенит» – «Спартак».
Гаджеты
Из Steam убрали системные требования для Doom Eternal
7 марта со страницы Doom Eternal в Steam пропали системные требования, которые были опубликованы накануне.
Политика
В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем
Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Политика
Турция запретила беженцам переправляться в ЕС через Эгейское море
Береговая охрана Турции запретила беженцам пересекать морскую границу с Грецией.
Политика
Совбез ООН не поддержал соглашение РФ и Турции по Сирии
Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Совбез был проинформирован о договоренностях с Турцией по перемирию в сирийском Идлибе.
Футбол
Стадион «Ахмата» дисквалифицирован на один матч условно
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал стадион грозненского "Ахмата" на один матч условно, сообщает РИА "Новости".
Политика
В Госдуме объяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Ранее в СМИ появилась информация, что поправки о запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов и чиновников вносились на рассмотрение Госдумы, но не были приняты, так как десяткам парламентариев пришлось бы расстаться со своим имуществом или уйти с должностей.
Общество
В России захотели изменить правила выдачи лицензий на оружие
В России могут измениться правила выдачи лицензий на оружие.
Здоровье
В Китае обнаружили изменение симптомов коронавируса
Ученые в Ките выявили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом COVID-19 по сравнению с началом вспышки заболевания.
Политика
Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Космос
У экзопланет с очень низкой плотностью могут быть кольца
Ученые из Института Карнеги и Калифорнийского технологического института (США) составили модель, согласно которой некоторые из экзопланет с очень низкой плотностью могут быть опоясаны кольцами, сообщает пресс-служба Института Карнеги.