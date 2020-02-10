Общество
Московский КомсомолецНа борту японского лайнера заразился коронавирусом второй украинец
У второго из 25 граждан Украины на борту круизного лайнера Diamond Princess был зафиксирован коронавирус 2019-nCoV, заявили в Департаменте консульской службы украинского МИД.
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Матрос «лайнера с коронавирусом»: На больных страшно смотреть, их постоянно трясет, как от Паркинсона
Комсомольская правда10 февраля в 08:31
Коронавирус обнаружили у второго украинца на корабле Diamond Princess
Телеканал 360°10 февраля в 09:43
Число зараженных коронавирусом на борту Diamond Princess выросло до 130 человек
Газета.Ru10 февраля в 01:07
Коронавирус выявили у находящегося на борту лайнера Diamond Princess украинца
Москва 2409 февраля в 13:27
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 03:41, Ашберн
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