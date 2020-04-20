Происшествия
Atas.infoКоронавирус подтвердился уже у трех новосибирских детей
Напомним, сегодня 19 апреля Новосибирск обновил рекорд по числу заболеваний коронавирусом за сутки. В регионе выявлено 22 новых случая заражения.
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Политика
Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав
Паспорта и водительские права граждан РФ, срок которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля, будут считаться действительными.
Коммерсантъ 18 апреля в 05:07
Общество
Аномальные холода ожидаются в европейской части России
Москва, 20 апреля 2020, 06:00 — REGNUM Следующая неделя для европейской части России станет аномально холодной, сообщает 20 апреля Гидрометцентр.
REGNUM вчера в 23:00
Финансы
Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году
Как считает Костин, рост курса доллара на 15% произошел «в допустимых для банков пределах».
РБК 00:00
Происшествия
Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось
Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
Общество
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян для получения пособий
Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением временно приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице, а также ряда других льгот и выплат в рамках поддержки работников организаций на фоне борьбы с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:09
Хоккей
Уэйн Гретцки: Возможно, однажды Овечкин решит вернуться в КХЛ
Советский спорт 01:11
Общество
В Челябинской области коронавирус подтвердили у 97 человек
В регионе коронавирус диагностировали у 97 человек, за сутки выявили 14 новых случаев.
Эхо Москвы в Челябинске 01:17
Политика
Названы организаторы акций против самоизоляции в США
Газета Washington Post назвала организаторов акций против самоизоляции в США.
Lenta.ru 01:13
Здоровье
Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса
Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал в эфире НСН о пользе зараженных коронавирусом людей, чья болезнь протекает бессимптомно.
Lenta.ru вчера в 23:13
Происшествия
В Новосибирской области выявили 24 новых случая COVID-19
Двадцать четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:14
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 18 апреля в 11:25
Общество
В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом
В столице скончались 28 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 18 апреля в 15:55
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
Здоровье
70 человек заразились коронавирусом в архангельской психбольнице
В Архангельске 70 сотрудников и пациентов психбольницы заразились коронавирусной инфекцией.
Live24 01:28
Общество
Самолет с россиянами вылетел из Таиланда в Кемерово
Известия вчера в 09:58
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Петросян перестал скрывать сожительство с Татьяной Брухуновой
Народные новости 00:35
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева дали дочери странное имя
В прошлом месяце у Данилы и Ольги родилась дочь. Супруги редко делятся подробностями семейной жизни.
Paparazzi.ru вчера в 09:38
Энергетика
Цена нефти марки Brent упала до $26,94 за баррель
Фьючерс нефти WTI потерял 8,75% и стоит $22,84 за баррель.
REGNUM вчера в 22:12
Космос
Найдена похожая на Землю экзопланета
Русская Планета 16 апреля в 19:02
Шоу-бизнес
Друг Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы
Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, чувствует себя хорошо, находится в обычной больничной палате без поддерживающих средств и восстанавливает силы, сообщил друг артистки, певец Евгений Гор.
РИА Новости 18 апреля в 12:30
Наука
Физически активные беременные мыши запасли бурый жир себе и детям
N+1 17 апреля в 14:00
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Общество
Глава Минздрава оценил эффективность режима самоизоляции
Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил эффективность режима самоизоляции в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 01:35
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл останавливают сотрудничество с 4 газетами
Газета.Ru вчера в 23:50
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК вчера в 12:13
Здоровье
В Пермском крае выявили еще 28 случаев коронавируса
За сутки в Пермском крае выявили еще 28 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный штаб.
Properm.ru вчера в 04:03
Путешествия
Предсказано появление особых документов для туристов после пандемии коронавируса
Для путешествий по миру после окончания пандемии коронавируса могут появиться особые документы, доказывающие, что у туристов отсутствует инфекция.
Lenta.ru 00:03
Общество
В части Кузбасса ввели масочный режим из-за коронавируса
В четырех районах Кузбасса в воскресенье, 19 апреля ввели дополнительные меры противодействия распространению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:33