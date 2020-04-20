Происшествия

Atas.infoAtas.infoКоронавирус подтвердился уже у трех новосибирских детей

Напомним, сегодня 19 апреля Новосибирск обновил рекорд по числу заболеваний коронавирусом за сутки. В регионе выявлено 22 новых случая заражения.
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Выросло число заражённых коронавирусом детей в Новосибирской области

Вести Новосибирсквчера в 23:10

Коронавирус может подтвердиться у 35 детей в Новосибирске

Сиб.фм00:03

Коронавирус подтвердился уже у трех новосибирских детей

Atas.infoвчера в 02:02
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Политика

Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав

Паспорта и водительские права граждан РФ, срок которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля, будут считаться действительными.
Коммерсантъ 18 апреля в 05:07
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Общество

Аномальные холода ожидаются в европейской части России

Москва, 20 апреля 2020, 06:00 — REGNUM Следующая неделя для европейской части России станет аномально холодной, сообщает 20 апреля Гидрометцентр.
REGNUM вчера в 23:00
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Финансы

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Как считает Костин, рост курса доллара на 15% произошел «в допустимых для банков пределах».
РБК 00:00
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Происшествия

Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось

Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
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Общество

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян для получения пособий

Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением временно приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице, а также ряда других льгот и выплат в рамках поддержки работников организаций на фоне борьбы с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:09
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Хоккей

Уэйн Гретцки: Возможно, однажды Овечкин решит вернуться в КХЛ

Советский спорт 01:11
Общество

В Челябинской области коронавирус подтвердили у 97 человек

В регионе коронавирус диагностировали у 97 человек, за сутки выявили 14 новых случаев.
Эхо Москвы в Челябинске 01:17
Политика

Названы организаторы акций против самоизоляции в США

Газета Washington Post назвала организаторов акций против самоизоляции в США.
Lenta.ru 01:13
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Здоровье

Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса

Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал в эфире НСН о пользе зараженных коронавирусом людей, чья болезнь протекает бессимптомно.
Lenta.ru вчера в 23:13
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 24 новых случая COVID-19

Двадцать четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:14
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Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 18 апреля в 11:25
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Общество

В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом

В столице скончались 28 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 18 апреля в 15:55
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Общество

Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме

Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
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Здоровье

70 человек заразились коронавирусом в архангельской психбольнице

В Архангельске 70 сотрудников и пациентов психбольницы заразились коронавирусной инфекцией.
Live24 01:28
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Общество

Самолет с россиянами вылетел из Таиланда в Кемерово

Известия вчера в 09:58
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Шоу-бизнес

Петросян перестал скрывать сожительство с Татьяной Брухуновой

Народные новости 00:35
Шоу-бизнес

Данила Козловский и Ольга Зуева дали дочери странное имя

В прошлом месяце у Данилы и Ольги родилась дочь. Супруги редко делятся подробностями семейной жизни.
Paparazzi.ru вчера в 09:38
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Энергетика

Цена нефти марки Brent упала до $26,94 за баррель

Фьючерс нефти WTI потерял 8,75% и стоит $22,84 за баррель.
REGNUM вчера в 22:12
9
Космос

Найдена похожая на Землю экзопланета

Русская Планета 16 апреля в 19:02
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Шоу-бизнес

Друг Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы

Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, чувствует себя хорошо, находится в обычной больничной палате без поддерживающих средств и восстанавливает силы, сообщил друг артистки, певец Евгений Гор.
РИА Новости 18 апреля в 12:30
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Наука

Физически активные беременные мыши запасли бурый жир себе и детям

N+1 17 апреля в 14:00
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Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
2,5K
Общество

Глава Минздрава оценил эффективность режима самоизоляции

Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил эффективность режима самоизоляции в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 01:35
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл останавливают сотрудничество с 4 газетами

Газета.Ru вчера в 23:50
Общество

В России создан прототип электрического авиадвигателя

ПРАЙМ 00:00
Экономика

Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта

Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК вчера в 12:13
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Здоровье

В Пермском крае выявили еще 28 случаев коронавируса

За сутки в Пермском крае выявили еще 28 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный штаб.
Properm.ru вчера в 04:03
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Путешествия

Предсказано появление особых документов для туристов после пандемии коронавируса

Для путешествий по миру после окончания пандемии коронавируса могут появиться особые документы, доказывающие, что у туристов отсутствует инфекция.
Lenta.ru 00:03
Общество

В части Кузбасса ввели масочный режим из-за коронавируса

В четырех районах Кузбасса в воскресенье, 19 апреля ввели дополнительные меры противодействия распространению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:33
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