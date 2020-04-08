Здоровье
ГТРК ЛипецкКоронавирус подтвержден еще у 18 жителей Липецкой области
В Липецкой области резко выросло число заболевших коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвердился у 18 жителей региона. Большинство из них раньше контактировали с заболевшими.
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Общество
«Ковидофобия»: столичные психологи открыли новое заболевание
Все чаще москвичи обращаются в службу психологической помощи из-за страха перед коронавирусом.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Политика
Песков: отдельного обращения Путина по коронавирусу не запланировано
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отдельного обращения президента России Владимира Путина по коронавирусу на сегодня не запланировано.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Здоровье
Профсоюз заявил о нарушении прав врачей в Свердловской области
Работающий в Свердловской области профсоюз работников здравоохранения РФ направил обращение главе правительства РФ Михаилу Мишустину о нарушениях в регионе трудовых прав медиков.
Политика
На Украине намерены продлить карантин из-за коронавируса до начала мая
Карантин на Украине, который действует до 24 апреля, скорее всего, будет продлен до начала мая, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Общество
Самолет «Аэрофлота» с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Российские граждане вылетели из международного аэропорта имени Джона Кеннеди (JFK) в Нью-Йорке в Москву рейсом авиакомпании "Аэрофлот" SU103, сообщает сайт аэропорта.
Политика
Россия отправила свои тест-системы на коронавирус в более чем 30 стран
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что страна уже направила свои тест-системы на распознавание коронавирусной инфекции в более чем 30 других государств.
Армия и оружие
Во Франции Су-57 назвали жемчужиной российской авиации
В декабре прошлого года в Китае Су-57 отказались называть истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.
Общество
Любимов ввел карантин в Заокском и Коростове
Строгие ограничительные меры были введены на территории сел Коростово и Заокское.
Политика
«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии
Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Здоровье
В Саратове подтвердился факт заражения медработника коронавирусом
В Саратове имеется один лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 у медицинского работника.
Общество
Акцию «Бессмертный полк» предложили провести онлайн
Организаторы акции "Бессмертный полк" призвали воздержаться от проведения массовых мероприятий 9 мая вне зависимости от ситуации с распространением коронавируса.
Политика
В Кремле ответили на заявление экс-послов США о возвращении Крыма
Ранее три бывших американских посла в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и передачи Крыма Украине.
Происшествия
Подозрение на коронавирус выявили у двух жительниц Кировской области
Женщины госпитализированы в инфекционную больницу. В Кировской области выявлены два новых случая подозрения на коронавирус.
Футбол
«Барселона» и «Ювентус» могут обменяться игроками
"Барселона" намерена приобрести форварда "Ювентуса" Федерико Бернардески.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Общество
Власти Москвы хотят закупить бордюры на 16 млрд рублей
Энергетика
ФАС предложила с 1 июля повысить цены на газ на 3%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с 1 июля повысить оптовые цены на газ, предназначенный для населения и промышленности, в среднем на 3%. Это следует из проекта приказа, опубликованного на официальном портале проектов правовых актов.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине
Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
Общество
Офис премьера Британии рассказал о состоянии Джонсона
Состояние больного COVID-19 премьера Британии Бориса Джонсона остается стабильным, он по-прежнему в реанимации, но реагирует на лечение, сообщил РИА Новости в среду представитель канцелярии премьера.
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Президент Владимир Путин обсудил с вирусологами ситуацию с коронавирусом в России.
Общество
В Астраханской области ушел в отставку глава минздрава
Министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов подал в отставку, об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб заразилась коронавирусом
Звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб сообщила в своем микроблоге в Instagram о том, что она заразилась коронавирусом.
Общество
Киссинджер: пандемия коронавируса навсегда изменит мировой порядок
Атмосфера пандемии Covid-19 напоминает о том, что я чувствовал, будучи молодым человеком в 84-й пехотной дивизии во время битвы на Арденнах.
Спорт
Бывший итальянский бегун Сабиа скончался от коронавируса
Происшествия
На Кубани выявлено 24 новых случая заболевания коронавирусом
На территории Краснодарского края выявлено 24 подтвержденных новых случая COVID-2019.
Авто
В марте в России выросли продажи новых автомобилей
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке выросли по итогам марта на 4% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.
Авто
Новый Toyota Harrier станет семиместным
По данным инсайдеров, «четвертый» Harrier переедет на новую модульную платформу GA-K, которая ранее легла в основу актуальных Toyota RAV4 и Camry.