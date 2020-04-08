В Липецкой области резко выросло число заболевших коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвердился у 18 жителей региона. Большинство из них раньше контактировали с заболевшими.

Коронавирус подтвержден еще у 18 жителей Липецкой области

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