Здоровье

ГТРК ЛипецкГТРК ЛипецкКоронавирус подтвержден еще у 18 жителей Липецкой области

В Липецкой области резко выросло число заболевших коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвердился у 18 жителей региона. Большинство из них раньше контактировали с заболевшими.
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Война с вирусом: в России тесты на инфекцию разрешено проводить всем лабораториям, французы выходят помочь фермерам

Gorod4807:45

В Липецкой области подтверждено 18 новых случаев коронавируса

Piter.tv05:36

В Липецкой области подтверждено 18 новых случаев коронавируса

REGNUM04:27

В Липецкой области 18 человек заболели коронавирусом

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Коронавирус подтвержден еще у 18 жителей Липецкой области

ГТРК Липецк03:51

Подтверждено 18 новых случаев коронавируса в Липецкой области

Kursk.com03:48

Новые случаи коронавируса в Липецке не завезенные: большинство заразились из-за контакта с больными

КП - Липецк04:00
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Во Франции Су-57 назвали жемчужиной российской авиации

В декабре прошлого года в Китае Су-57 отказались называть истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.
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В Казани пенсионерка умерла после кражи ее сумки с продуктами

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Звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб заразилась коронавирусом

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Атмосфера пандемии Covid-19 напоминает о том, что я чувствовал, будучи молодым человеком в 84-й пехотной дивизии во время битвы на Арденнах.
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По данным инсайдеров, «четвертый» Harrier переедет на новую модульную платформу GA-K, которая ранее легла в основу актуальных Toyota RAV4 и Camry.
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