Подтвержден диагноз COVID-19 у 15 старателей золотодобывающей артели «Кривбасс» на Колыме, сообщил губернатор региона Сергей Носов, 15 апреля передает РИА Новости. Носов указал, что у 15 работников этой артели подтвержден коронавирус, в связи с этим приняты дополнительные меры безопасности.

Коронавирус подтвержден у 15 старателей артели «Кривбасс» на Колыме

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