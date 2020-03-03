Коронавирус

ТАССТАССКоронавирус подтвержден у двух россиян в ОАЭ

Уточняется, что россияне контактировали с двумя участниками велогонки Тур ОАЭ-2020 из Италии, у которых ранее был выявлен коронавирус. Минздрав оценивает состояние заразившихся как стабильное.
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Коронавирус выявили еще у двоих россиян

Ведомостивчера в 13:50

У двух россиян в ОАЭ обнаружили коронавирус

РБКвчера в 13:40

У двух россиян в Эмиратах выявили коронавирус

РИА Новостивчера в 13:34

У двоих россиян в ОАЭ обнаружили коронавирус

Интерфаксвчера в 13:33

Коронавирус подтвержден у двух россиян в ОАЭ

ТАССвчера в 13:30

В ОАЭ сообщили о выявлении коронавируса у двух россиян

RT на русскомвчера в 13:30

У двоих россиян в ОАЭ обнаружен коронавирус

Коммерсантъвчера в 13:23
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Футбол

Определились группы лиги D в Лиге наций

В Амстердаме прошла жеребьевка Лиги наций-2020/21 — второго розыгрыша турнира, созданного для национальных команд.
Спорт-Экспресс вчера в 12:13
Космос

Аппарат MRO заглянул внутрь лавовой трубки на поверхности Марса

Ученые и инженеры НАСА при помощи камеры HiRISE аппарата Mars Reconnaissance Orbiter смогли заглянуть внутрь того, что может представлять собой открыую лавовую трубку на поверхности Марса.
AstroNews.ru 02 марта в 08:05
Происшествия

В Адлере горит рынок на площади 500 квадратных метров

Пожарные тушат рынок в Адлере, где горит 500 квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Газета.Ru 01:05
Футбол

«Челси» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв «Ливерпуль»

В матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу "Челси" на поле домашнего стадиона "Стэмфорд Бридж" в Лондоне обыграл "Ливерпуль", забив в ворота соперника два безответных мяча – 2:0. У победителей встречи голами отметились бразилец Виллиан и англичанин Росс Баркли, забившие мячи на 13-й и 64-й минутах соответственно.
Вести.Ru вчера в 16:45
Политика

В США подводят итоги первичных выборов

США подводят итоги "супервторника".
Вести.Ru вчера в 22:30
Здоровье

Назван срок начала эпидемии коронавируса в России

Депутат Госдумы от партии КПРФ, кандидат медицинских наук Алексей Куринный высказал свое мнение по поводу распространения коронавируса по территории России.
Live24 вчера в 07:41
Шоу-бизнес

Анастасия Шубская и Александр Овечкин рассекретили пол второго ребенка

В конце февраля стало известно, что хоккеист и его супруга готовятся во второй раз стать родителями. Они раскрыли, кто появится на свет.
Woman.ru 00:48
Политика

Тимошенко призвала менять политический курс Украины

Московский Комсомолец 02 марта в 07:08
Армия и оружие

Минобороны обвинило Турцию в невыполнении обязательств по Сирии

Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости вчера в 23:33
Интернет

Бывший хакер крупнейшей группировки разоблачил WhatsApp

В мессенджере WhatsApp содержится огромное количество данных о каждом из пользователей и эту информацию передают спецслужбам.
Lenta.ru 00:06
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал поправку к Конституции, в которой русский язык назван «языком государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов».
RT на русском вчера в 11:43
Общество

Италия обогнала Иран по числу заразившихся коронавирусом

Италия обогнала Иран по числу заразившихся коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные проекта университета Джонса Хопкинса.
Lenta.ru 00:50
Общество

В Госдуме доработали ограничения на продажу алкоголя в жилых домах

Депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах.
РИА Новости вчера в 21:39
Армия и оружие

Эрдоган заявил об отсутствии проблем с РФ и Ираном в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завил об отсутствии проблем у Анкары с Россией и Ираном в Сирии, сообщает РИА Новости.
Пятый канал 02 марта в 12:35
Автоспорт

Ф2: Гиотто возглавил протокол финального дня тестов

F1news.ru вчера в 12:34
Здоровье

В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа

Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.
Известия вчера в 11:48
Музыка

Менеджер Little Big покинул группу после новостей о «Евровидении»

АБН вчера в 08:49
Происшествия

Самолет, летевший из Челябинска в Москву, экстренно сел в Казани

REGNUM 00:56
Политика

Путин внес изменения в конституционную поправку о пенсиях

Президент предложил дополнить статью 75 Конституции поправкой в следующей редакции: «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».
Профиль вчера в 00:39
Авто

Alfa Romeo Giulia получила версию GTA

Напомним, модификация GTA (Gran Turismo Alleggerita) появилась в 1965 году, когда заводское гоночное подразделение Autodelta сделало специальную версию купе Alfa Romeo Giulia.
Коммерсантъ вчера в 04:08
Политика

Премьер-министр Украины написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке после того, как встретился с президентом Владимиром Зеленским, сообщил в эфире телеканала "112 Украина" депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский.
Газета.Ru вчера в 15:12
Происшествия

В ЯНАО возбуждено три дела о хищении 1,6 млн рублей бюджетных денег

На Ямале выявлены новые случаи хищения бюджетных средств, в этот раз речь идет о капитальном ремонте домов в Пуровском районе.
Московский Комсомолец Ямал 00:25
Политика

Названы сроки публикации обновленного текста Конституции

Замдиректора издательства "Юридическая литература" Наталья Лунякина рассказала о том, когда может выйти появиться официальная публикация обновленного текста Конституции, сообщает РИА Новости.
Невские Новости вчера в 23:17
Транспорт

Российские автомобили оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД

REGNUM 01:03
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
Армия и оружие

Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб

Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Московский Комсомолец вчера в 17:19
Общество

В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак

Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Газета.Ru 02 марта в 19:42
Экономика

Из-за коронавируса петербуржцы стали активно скупать доллары и евро

Петербуржцы стали активно скупать доллары и евро. Как сообщает ТАСС, рубли на валюту меняют также жители Москвы, Новосибирска и Саратова.
Телеканал Санкт-Петербург 00:43
Шоу-бизнес

Максим Виторган заболел пневмонией

Московский Комсомолец вчера в 01:50
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор вчера в 01:26
Как работают Яндекс.Новости?
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