Коронавирус
ТАССКоронавирус подтвержден у двух россиян в ОАЭ
Уточняется, что россияне контактировали с двумя участниками велогонки Тур ОАЭ-2020 из Италии, у которых ранее был выявлен коронавирус. Минздрав оценивает состояние заразившихся как стабильное.
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В матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу "Челси" на поле домашнего стадиона "Стэмфорд Бридж" в Лондоне обыграл "Ливерпуль", забив в ворота соперника два безответных мяча – 2:0. У победителей встречи голами отметились бразилец Виллиан и англичанин Росс Баркли, забившие мячи на 13-й и 64-й минутах соответственно.
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Ф2: Гиотто возглавил протокол финального дня тестов
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В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа
Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.
Политика
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Напомним, модификация GTA (Gran Turismo Alleggerita) появилась в 1965 году, когда заводское гоночное подразделение Autodelta сделало специальную версию купе Alfa Romeo Giulia.
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На Ямале выявлены новые случаи хищения бюджетных средств, в этот раз речь идет о капитальном ремонте домов в Пуровском районе.
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Замдиректора издательства "Юридическая литература" Наталья Лунякина рассказала о том, когда может выйти появиться официальная публикация обновленного текста Конституции, сообщает РИА Новости.
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Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
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Петербуржцы стали активно скупать доллары и евро. Как сообщает ТАСС, рубли на валюту меняют также жители Москвы, Новосибирска и Саратова.
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Максим Виторган заболел пневмонией
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Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.