Уточняется, что россияне контактировали с двумя участниками велогонки Тур ОАЭ-2020 из Италии, у которых ранее был выявлен коронавирус. Минздрав оценивает состояние заразившихся как стабильное.

Коронавирус подтвержден у двух россиян в ОАЭ

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Здоровье Назван срок начала эпидемии коронавируса в России Депутат Госдумы от партии КПРФ, кандидат медицинских наук Алексей Куринный высказал свое мнение по поводу распространения коронавируса по территории России.

Армия и оружие Минобороны обвинило Турцию в невыполнении обязательств по Сирии Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Интернет Бывший хакер крупнейшей группировки разоблачил WhatsApp В мессенджере WhatsApp содержится огромное количество данных о каждом из пользователей и эту информацию передают спецслужбам.

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Политика Названы сроки публикации обновленного текста Конституции Замдиректора издательства "Юридическая литература" Наталья Лунякина рассказала о том, когда может выйти появиться официальная публикация обновленного текста Конституции, сообщает РИА Новости.

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