Коронавирус предварительно выявлен сразу у восьми жителей Тувы

Тоджинский район, Тува, 9 апреля 2020, 05:50 — REGNUM В Туве, где до недавнего времени не было подтверждённых случаев COVID-19, предварительно выявлено сразу восемь заболевших. У них оказался положительным первичный тест на коронавирус.