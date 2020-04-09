Будьте в Плюсе
Главное
Ещё 
США
Ещё 
Интересное
Ещё 
Политика
Ещё 
Общество
Ещё 
Экономика
Ещё 
В мире
Ещё 
Спорт
Ещё 
Происшествия
Ещё 
Культура
Ещё 
Технологии
Ещё 
Наука
Ещё 
Авто
Ещё 
реклама
Главное
REGNUMREGNUM
Коронавирус предварительно выявлен сразу у восьми жителей Тувы
Krasnoyarskmedia.ru
  • НТВ1:37
Смотрите также
60 фото3 видео
Тоджинский район, Тува, 9 апреля 2020, 05:50 — REGNUM В Туве, где до недавнего времени не было подтверждённых случаев COVID-19, предварительно выявлено сразу восемь заболевших. У них оказался положительным первичный тест на коронавирус.В источнике
Оценить
5
4
Подробнее о событии
alt

Плюс восемь в Тыве: Республика Алтай — единственный регион Сибири, где нет коронавируса

Московский Комсомолец 01:21
alt

Врачи предварительно подтвердили коронавирус у восьми жителей Тувы

РБК 00:34
alt

В Туве выявили первые 8 случаев заражения коронавирусом

SM News вчера в 16:03
Главное
реклама

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
реклама
реклама
реклама
реклама

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
реклама

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
реклама

Ограбивший пенсионерку житель Казани ответит за ее смерть

После кончины 80-летней казанской пенсионерки, подвергшейся нападению грабителя, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, говорится в сообщении регионального управления СКР.