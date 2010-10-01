Экономика
Вести.RuЭксперт: пандемия может сделать США второстепенной мировой державой
Президент Alan B. Lancz & Associates, Алан Ланц, безошибочно спрогнозировавший кризисы 1987 и 2008 годов, заявил о решающем моменте, наступившем для американских рынков. По мнению эксперта, следующие 45 дней могут стать самыми критическими в финансовой истории США.
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Происшествия
В Петербурге задержан командир батальона ГИБДД с 200 тысячами рублей
Как стало известно 47news, в половине шестого вечера 16 апреля, в здании на Салова,66 где базируется 3-й батальон ГИБДД, сотрудниками Управления собственной безопасности полицейского главка был задержан командир 1-го батальона, подполковник Константин Корой.
47 новостей 13:52
Недвижимость
Путин предложил ввести льготную ипотеку под 6,5%
Президент РФ Владимир Путин предложил ввести льготную ипотеку под 6,5% годовых.
Вести.Ru 10:29
Общество
Фотографы выступают за мир во всём мире
ИА Красная Весна 17:21
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
Экономика
В интернете начался сбор голосов за отставку Сечина
На сайте Change.org появилась петиция и началось голосование с требованием отставки Игоря Сечина с поста главного исполнительного директора компании «Роснефть».
Суть событий 14 апреля в 05:23
Здоровье
Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru 13:51
Здоровье
Главный свердловский санврач: каждый может быть носителем коронавируса
По словам Дмитрия Козловских, остановить распространение вируса в отсутствие вакцины достаточно сложно, поэтому главное правило сегодняшнего дня – потенциально каждый человек может быть носителем этого вируса.
Телеканал ОТВ 09:02
Политика
Не в Ростов: на Украине не исключают бегства Зеленского из страны
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что президенту Украины срочно придётся покидать страну, если он в ближайшее время не договорится с кредиторами, заявил известный на Украине политолог Михаил Погребинский.
Новый День 09:58
Общество
28 заболевших коронавирусом в Иркутской области заразились в регионе
Только 15 случаев завезены из-за границы. 28 человек подхватили вирус уже на территории Иркутской области, еще 4 заразились внутри семьи.
КП - Иркутск 04:42
Здоровье
Еще 23 случая коронавирусной инфекции выявлены в Хабаровском крае
В Хабаровском крае выявлено 23 новых случая заболеванияCOVID-19.
AmurMedia.ru вчера в 03:40
Общество
В Китае опровергли версию об утечке коронавируса из лаборатории
Пекин опроверг версию, что смертельный коронавирус мог быть разработан в лаборатории в Ухани.
Рифей-Пермь 06:17
Хоккей
Рылов продлил контракт со «Спартаком»
РИА Новости 09:12
Общество
«Аэрофлот» приостановил продажу билетов на международных направлениях
Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу билетов на международных направлениях до августа.
РБК 21:18
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb 18:01
Общество
В МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице
В МЧС напомнили, что маски имеют разную структуру, могут быть одноразовыми и многоразовыми, но все время носить одну и ту же маску нельзя, поскольку можно инфицировать себя дважды.
ТАСС 20:06
Общество
Банки зафиксировали новый способ мошенничества с пропусками в Москве
ВТБ в начале этой недели обнаружил новый способ мошенничества, связанный с оформлением QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и Подмосковью в период режима самоизоляции.
РБК 17:00
Авто
У Lexus появится новый флагманский кроссовер
Компания Lexus готовит к выпуску новый флагманский кроссовер LQ.
Автоновости дня 06:28
Здоровье
Компании в Якутии будут обязаны сообщать о вахтовиках за пять дней до их приезда в регион
Компании в Якутии будут обязаны предоставлять информацию о вахтовиках за пять дней до их прибытия на территорию региона.
ТАСС 09:59
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомости 11:36
Политика
Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США
Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском 19:18
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Религия
У православных христиан наступила Великая пятница
Православные христиане 17 апреля встречают Страстную, или Великую, пятницу в преддверии праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.
Известия 18:57
Политика
Госдума приняла закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
Госдума во вторник, 14 апреля, в третьем чтении приняла закон о корректировке дня окончания Второй мировой войны.
Известия 14 апреля в 11:54
Наука
Ученые выяснили, при какой температуре полностью гибнет коронавирус
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости 21:27
Экономика
Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет
Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны.
REGNUM 12:42
Здоровье
В Амурской области выявлено три новых случая заболевания коронавирусом
Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Амурской области, сообщает правительство региона 16 апреля со ссылкой на региональный оперштаб по коронавирусу.
ИА Красная Весна 00:12
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском вчера в 05:39
Игры
Слух: The Last of Us Part II может выйти в конце июня
Не исключено, что Sony перенесёт релиз Ghost of Tsushima, если действительно планирует выпустить The Last of Us Part II в конце июня.
Городской портал Новый Нижний вчера в 14:00