Экономика

Вести.RuВести.RuЭксперт: пандемия может сделать США второстепенной мировой державой

Президент Alan B. Lancz & Associates, Алан Ланц, безошибочно спрогнозировавший кризисы 1987 и 2008 годов, заявил о решающем моменте, наступившем для американских рынков. По мнению эксперта, следующие 45 дней могут стать самыми критическими в финансовой истории США.
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Коронавирус превратит США во второстепенную державу

Ридус17:24

«Следующие 45 дней – самый критичный момент в финансовой истории США» – мнение эксперта, заработавшего на кризисе 2008 года

Financial One06:28

Эксперт: пандемия может сделать США второстепенной мировой державой

Вести.Ru02:14
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Происшествия

В Петербурге задержан командир батальона ГИБДД с 200 тысячами рублей

Как стало известно 47news, в половине шестого вечера 16 апреля, в здании на Салова,66 где базируется 3-й батальон ГИБДД, сотрудниками Управления собственной безопасности полицейского главка был задержан командир 1-го батальона, подполковник Константин Корой.
47 новостей 13:52
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Недвижимость

Путин предложил ввести льготную ипотеку под 6,5%

Президент РФ Владимир Путин предложил ввести льготную ипотеку под 6,5% годовых.
Вести.Ru 10:29
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Общество

Фотографы выступают за мир во всём мире

ИА Красная Весна 17:21
Общество

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
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Экономика

В интернете начался сбор голосов за отставку Сечина

На сайте Change.org появилась петиция и началось голосование с требованием отставки Игоря Сечина с поста главного исполнительного директора компании «Роснефть».
Суть событий 14 апреля в 05:23
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Здоровье

Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru 13:51
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Здоровье

Главный свердловский санврач: каждый может быть носителем коронавируса

По словам Дмитрия Козловских, остановить распространение вируса в отсутствие вакцины достаточно сложно, поэтому главное правило сегодняшнего дня – потенциально каждый человек может быть носителем этого вируса.
Телеканал ОТВ 09:02
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Политика

Не в Ростов: на Украине не исключают бегства Зеленского из страны

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что президенту Украины срочно придётся покидать страну, если он в ближайшее время не договорится с кредиторами, заявил известный на Украине политолог Михаил Погребинский.
Новый День 09:58
Общество

28 заболевших коронавирусом в Иркутской области заразились в регионе

Только 15 случаев завезены из-за границы. 28 человек подхватили вирус уже на территории Иркутской области, еще 4 заразились внутри семьи.
КП - Иркутск 04:42
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Здоровье

Еще 23 случая коронавирусной инфекции выявлены в Хабаровском крае

В Хабаровском крае выявлено 23 новых случая заболеванияCOVID-19.
AmurMedia.ru вчера в 03:40
Общество

В Китае опровергли версию об утечке коронавируса из лаборатории

Пекин опроверг версию, что смертельный коронавирус мог быть разработан в лаборатории в Ухани.
Рифей-Пермь 06:17
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Хоккей

Рылов продлил контракт со «Спартаком»

РИА Новости 09:12
Общество

«Аэрофлот» приостановил продажу билетов на международных направлениях

Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу билетов на международных направлениях до августа.
РБК 21:18
Шоу-бизнес

Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру

Gazeta.SPb 18:01
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Общество

В МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице

В МЧС напомнили, что маски имеют разную структуру, могут быть одноразовыми и многоразовыми, но все время носить одну и ту же маску нельзя, поскольку можно инфицировать себя дважды.
ТАСС 20:06
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Общество

Банки зафиксировали новый способ мошенничества с пропусками в Москве

ВТБ в начале этой недели обнаружил новый способ мошенничества, связанный с оформлением QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и Подмосковью в период режима самоизоляции.
РБК 17:00
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Авто

У Lexus появится новый флагманский кроссовер

Компания Lexus готовит к выпуску новый флагманский кроссовер LQ.
Автоновости дня 06:28
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Здоровье

Компании в Якутии будут обязаны сообщать о вахтовиках за пять дней до их приезда в регион

Компании в Якутии будут обязаны предоставлять информацию о вахтовиках за пять дней до их прибытия на территорию региона.
ТАСС 09:59
Политика

Путин объявил о переносе парада Победы

Президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомости 11:36
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Кино

Информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера» появилась в Сети

Live24 03:43
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Политика

Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США

Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском 19:18
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
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Религия

У православных христиан наступила Великая пятница

Православные христиане 17 апреля встречают Страстную, или Великую, пятницу в преддверии праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.
Известия 18:57
Политика

Госдума приняла закон о переносе дня окончания Второй мировой войны

Госдума во вторник, 14 апреля, в третьем чтении приняла закон о корректировке дня окончания Второй мировой войны.
Известия 14 апреля в 11:54
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Наука

Ученые выяснили, при какой температуре полностью гибнет коронавирус

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости 21:27
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Экономика

Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет

Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны.
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Культура

Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Piter.tv 02:04
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Здоровье

В Амурской области выявлено три новых случая заболевания коронавирусом

Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Амурской области, сообщает правительство региона 16 апреля со ссылкой на региональный оперштаб по коронавирусу.
ИА Красная Весна 00:12
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Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском вчера в 05:39
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Слух: The Last of Us Part II может выйти в конце июня

Не исключено, что Sony перенесёт релиз Ghost of Tsushima, если действительно планирует выпустить The Last of Us Part II в конце июня.
Городской портал Новый Нижний вчера в 14:00
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