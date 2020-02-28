Экономика
Вести.RuКоронавирус принес в Китай рецессию
Если Китай вошел в 2020 г. с ростом в 3%, не следует ожидать, что этот показатель сохранится по итогам года. Только на провинцию Хубэй, находящуюся в центре эпидемии коронавируса, приходится более 4% ВВП Китая.
Читать в источнике
Оценить40
с чего всё началось
Для мировой экономики 2020 год станет худшим со времени окончания последнего глобального экономического кризиса в 2009 году, пишет Business Insider со ссылкой на выводы экспертов Bank of America.РБКвчера в 13:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Bank of America из-за коронавируса ухудшил прогноз по мировой экономике на 2020 год
Коммерсантъвчера в 21:50
Bank of America предсказал замедление роста мировой экономики из-за вируса
Красная веснавчера в 14:42
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 14:06, Ашберн
Происшествия
При взрыве на шахте в ДНР погибли двое горняков
Источники средств массовой информации в ДНР сообщают, что погибли два шахтера 1975 и 1996 года рождения. Их тела уже подняты на поверхность.
Общество
Путин и Собянин открыли тематический парк развлечений «Остров Мечты»
Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с президентом России Владимиром Путиным прибыли сегодня в Нагатинскую пойму, где дали старт работе нового парка развлечений «Остров мечты».
Армия и оружие
Трое турецких военных погибли в Идлибе в результате удара ВВС Сирии
Трое турецких военнослужащих погибли в результате авиаудара ВВС Сирии в районе населенного пункта Бехун на юге сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $50 впервые с лета 2017 года
В последний раз цена нефти находилась ниже $50 за баррель в конце июля 2017 года.
Шоу-бизнес
Иглесиас и Курникова выбрали имя для дочери
Энрике Иглесиас и Анна Курникова выбрали имя для новорожденной дочери, появившейся на свет в середине февраля.
Здоровье
В Белоруссии зарегистрирован первый случай коронавируса
Минздрав Белоруссии сообщил о первом случае коронавируса нового типа на территории страны.
Экономика
Россия рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию
В физическом выражении российский экспорт золота в Великобританию вырос в 11 раз, с 10,4 т в 2018 г. до 113,5 т в 2019 г. На экспорт в Великобританию приходится 93% всех продаж российского золота в прошлом году.
Армия и оружие
В Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ РФ «Орск»
Вслед за двумя российскими фрегатами, оснащенными крылатыми ракетами "Калибр", в пятницу в Средиземное море вошел большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота "Орск", сообщили стамбульские информационные сайты, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.
Авто
Под налог на роскошь подпали новые машины
Политика
В Госдуму внесли проект о запрете иностранного гражданства для послов
Сенаторы Андрей Клишас и Константин Косачёв внесли в Госдуму законопроект, запрещающий послам России иметь иностранное и двойное гражданство.
Здоровье
Уникальный передвижной центр здоровья начал работать во Владимирской области
Новый третий передвижной центр здоровья начал работать во Владимирской области. Сегодня состоялось его открытие.
Армия и оружие
В Госдуме обвинили Турцию в инциденте с ее военнослужащими в сирийском Идлибе
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik обвинил турецкую сторону в систематических нарушениях договоренностей, которые были достигнуты между Россией, Турцией, Ираном, правительством Сирии и сирийской оппозицией в Астане и Сочи.
Шоу-бизнес
Кудрявцева призналась, почему рассталась с Лазаревым
Телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла причины расставания с Сергеем Лазаревым в 2012 году.
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США
Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Армия и оружие
Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу
Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.
Происшествия
В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Политика
Тимошенко заявила о целенаправленном уничтожении Украины
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Наш" обрушилась с критикой на украинскую власть из-за падения промышленности в стране.
Автоспорт
Квят стал десятым в последний день предсезонных тестов «Формулы-1»
Российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят в заключительный день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне показал десятое время, уступив победителю 0,718 секунды.
Происшествия
«Мои указания проигнорировали»: подозреваемый по делу о гибели калининградца в отделе полиции выступил в суде
Подозреваемый по делу о гибели задержанного Ивана Вшивкова в камере отдела полиции на Киевской заявил, что давал указания подчинённым, однако они его проигнорировали.
Происшествия
Пассажирка обвинила таксиста в домогательстве и извинилась
Управляющий директор креативного агентства MDK Мария Вылегжанина-Донская заявила, что ее хотел изнасиловать таксист Gett.