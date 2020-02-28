Экономика

Вести.RuВести.RuКоронавирус принес в Китай рецессию

Если Китай вошел в 2020 г. с ростом в 3%, не следует ожидать, что этот показатель сохранится по итогам года. Только на провинцию Хубэй, находящуюся в центре эпидемии коронавируса, приходится более 4% ВВП Китая.
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с чего всё началось
Для мировой экономики 2020 год станет худшим со времени окончания последнего глобального экономического кризиса в 2009 году, пишет Business Insider
 со ссылкой на выводы экспертов Bank of America.
РБКвчера в 13:35

Подробнее о событии

Bank of America из-за коронавируса ухудшил прогноз по мировой экономике на 2020 год

Коммерсантъвчера в 21:50

Эксперты предсказали мировой экономике худший год за десятилетие

News.ru06:15

Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие

Lenta.ru02:00

Коронавирус принес в Китай рецессию

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Bank of America предсказал замедление роста мировой экономики из-за вируса

Красная веснавчера в 14:42

Bank of America предсказал худшие со времен последнего кризиса итоги года

РБКвчера в 13:35

«Укрыться негде»: Bank of America предсказал худший год со времен мирового кризиса

Forbesвчера в 11:09
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 14:06, Ашберн
Происшествия

При взрыве на шахте в ДНР погибли двое горняков

Источники средств массовой информации в ДНР сообщают, что погибли два шахтера 1975 и 1996 года рождения. Их тела уже подняты на поверхность.
Аргументы недели 13:04
Общество

Путин и Собянин открыли тематический парк развлечений «Остров Мечты»

Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с президентом России Владимиром Путиным прибыли сегодня в Нагатинскую пойму, где дали старт работе нового парка развлечений «Остров мечты».
Москва. Северо-Запад вчера в 08:14
Армия и оружие

Трое турецких военных погибли в Идлибе в результате удара ВВС Сирии

Трое турецких военнослужащих погибли в результате авиаудара ВВС Сирии в районе населенного пункта Бехун на юге сирийской провинции Идлиб.
ФАН вчера в 09:59
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Известия 10:24
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $50 впервые с лета 2017 года

В последний раз цена нефти находилась ниже $50 за баррель в конце июля 2017 года.
ТАСС 04:28
Религия

РПЦ попросила власти Петербурга передать ей часовню Спаса на Крови

Газета.Ru 11:32
Шоу-бизнес

Иглесиас и Курникова выбрали имя для дочери

Энрике Иглесиас и Анна Курникова выбрали имя для новорожденной дочери, появившейся на свет в середине февраля.
РБК 11:06
Здоровье

В Белоруссии зарегистрирован первый случай коронавируса

Минздрав Белоруссии сообщил о первом случае коронавируса нового типа на территории страны.
Известия 03:56
Экономика

Россия рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию

В физическом выражении российский экспорт золота в Великобританию вырос в 11 раз, с 10,4 т в 2018 г. до 113,5 т в 2019 г. На экспорт в Великобританию приходится 93% всех продаж российского золота в прошлом году.
Ведомости 05:09
Армия и оружие

В Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ РФ «Орск»

Вслед за двумя российскими фрегатами, оснащенными крылатыми ракетами "Калибр", в пятницу в Средиземное море вошел большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота "Орск", сообщили стамбульские информационные сайты, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.
Интерфакс 13:07
Общество

Катерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта МГУ

Ведомости 03:27
Происшествия

В Астраханской области разбился вертолёт

REGNUM 12:02
Авто

Под налог на роскошь подпали новые машины

Коммерсантъ 11:01
Экономика

Лукашенко: Идиотизм полный — не можем обеспечить свой народ молоком

Украина.ру 07:18
Политика

В Госдуму внесли проект о запрете иностранного гражданства для послов

Сенаторы Андрей Клишас и Константин Косачёв внесли в Госдуму законопроект, запрещающий послам России иметь иностранное и двойное гражданство.
RT на русском 13:19
Здоровье

Уникальный передвижной центр здоровья начал работать во Владимирской области

Новый третий передвижной центр здоровья начал работать во Владимирской области. Сегодня состоялось его открытие.
Призыв (г. Владимир) 11:00
Армия и оружие

В Госдуме обвинили Турцию в инциденте с ее военнослужащими в сирийском Идлибе

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik обвинил турецкую сторону в систематических нарушениях договоренностей, которые были достигнуты между Россией, Турцией, Ираном, правительством Сирии и сирийской оппозицией в Астане и Сочи.
Общественное телевидение России 05:29
Шоу-бизнес

Кудрявцева призналась, почему рассталась с Лазаревым

Телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла причины расставания с Сергеем Лазаревым в 2012 году.
Аргументы недели 00:21
Шоу-бизнес

После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США

Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.
StarHit.ru вчера в 15:00
Общество

В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Известия вчера в 22:01
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ 06:30
Происшествия

Лионский вокзал в Париже эвакуировали из-за пожара по соседству

РИА Новости 13:19
Армия и оружие

В США продемонстрировали модель нового гиперзвукового оружия

HotGeo 10:50
Армия и оружие

Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Политическая Экспертиза 09:06
Армия и оружие

Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу

Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.
Газета.Ru 13:26
Происшествия

В школе Зеленограда умерла ученица

В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Газета.Ru 07:57
Политика

Тимошенко заявила о целенаправленном уничтожении Украины

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Наш" обрушилась с критикой на украинскую власть из-за падения промышленности в стране.
РИА Новости 12:35
Автоспорт

Квят стал десятым в последний день предсезонных тестов «Формулы-1»

Российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят в заключительный день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне показал десятое время, уступив победителю 0,718 секунды.
Вести.Ru 13:12
Происшествия

«Мои указания проигнорировали»: подозреваемый по делу о гибели калининградца в отделе полиции выступил в суде

Подозреваемый по делу о гибели задержанного Ивана Вшивкова в камере отдела полиции на Киевской заявил, что давал указания подчинённым, однако они его проигнорировали.
Клопс 12:46
Происшествия

Пассажирка обвинила таксиста в домогательстве и извинилась

Управляющий директор креативного агентства MDK Мария Вылегжанина-Донская заявила, что ее хотел изнасиловать таксист Gett.
Известия 06:49
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