с чего всё началось

Если Китай вошел в 2020 г. с ростом в 3%, не следует ожидать, что этот показатель сохранится по итогам года. Только на провинцию Хубэй, находящуюся в центре эпидемии коронавируса, приходится более 4% ВВП Китая.

Происшествия При взрыве на шахте в ДНР погибли двое горняков Источники средств массовой информации в ДНР сообщают, что погибли два шахтера 1975 и 1996 года рождения. Их тела уже подняты на поверхность.

Общество Путин и Собянин открыли тематический парк развлечений «Остров Мечты» Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с президентом России Владимиром Путиным прибыли сегодня в Нагатинскую пойму, где дали старт работе нового парка развлечений «Остров мечты».

Экономика Россия рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию В физическом выражении российский экспорт золота в Великобританию вырос в 11 раз, с 10,4 т в 2018 г. до 113,5 т в 2019 г. На экспорт в Великобританию приходится 93% всех продаж российского золота в прошлом году.

Армия и оружие В Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ РФ «Орск» Вслед за двумя российскими фрегатами, оснащенными крылатыми ракетами "Калибр", в пятницу в Средиземное море вошел большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота "Орск", сообщили стамбульские информационные сайты, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.

Армия и оружие В Госдуме обвинили Турцию в инциденте с ее военнослужащими в сирийском Идлибе Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik обвинил турецкую сторону в систематических нарушениях договоренностей, которые были достигнуты между Россией, Турцией, Ираном, правительством Сирии и сирийской оппозицией в Астане и Сочи.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.

Армия и оружие Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.