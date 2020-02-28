с чего всё началось

Если Китай вошел в 2020 г. с ростом в 3%, не следует ожидать, что этот показатель сохранится по итогам года. Только на провинцию Хубэй, находящуюся в центре эпидемии коронавируса, приходится более 4% ВВП Китая.

Политика МИД России сообщил детали консультаций с Турцией по Сирии Министерство иностранных дел России сообщило, что российская и турецкая стороны в ходе очередного раунда консультаций по Сирии в Анкаре подтвердили нацеленность на снижение напряжённости «на земле» в ходе борьбы с террористами.

Космос Прототип корабля Starship Маска взорвался при испытаниях в Техасе Прототип космического корабля Starship для межпланетных полетов разработки частной космической компании SpaceX Илона Маска лопнул при испытаниях в штате Техас.

Религия Патриарх Варфоломей хочет созвать всеправославное совещание Константинопольский патриарх Варфоломей собирается организовать всеправославное совещание под своим руководством, на котором он намерен обсудить прошедшее недавно в столице Иордании — городе Аммане — другое всеправославное совещание по вопросу церковного раскола на Украине, в котором он участия не принимал.

Здоровье Белый дом перенес встречу Курца и Трампа из-за коронавируса Белый дом перенес встречу канцлера Австрии Себастьяна Курца с президентом США Дональдом Трампом из-за распространения коронавируса, передает в субботу австрийская телерадиокорпорация ORF.