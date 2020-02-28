Экономика
Вести.RuКоронавирус принес в Китай рецессию
Если Китай вошел в 2020 г. с ростом в 3%, не следует ожидать, что этот показатель сохранится по итогам года. Только на провинцию Хубэй, находящуюся в центре эпидемии коронавируса, приходится более 4% ВВП Китая.
Читать в источнике
Оценить41
с чего всё началось
Для мировой экономики 2020 год станет худшим со времени окончания последнего глобального экономического кризиса в 2009 году, пишет Business Insider со ссылкой на выводы экспертов Bank of America.РБК27 февраля в 13:35
Подробнее о событии
Показать все источники
«Укрыться негде»: Bank of America предсказал худший год со времен мирового кризиса
Forbes27 февраля в 11:09
Bank of America из-за коронавируса ухудшил прогноз по мировой экономике на 2020 год
Коммерсантъ27 февраля в 21:50
Bank of America предсказал замедление роста мировой экономики из-за вируса
Красная весна27 февраля в 14:42
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 03:45, Ашберн
Общество
Россиян попросили отказаться от поездок за границу
Руководитель ведомства уточнила, что в случае, когда поездку нельзя отменить, ее следует максимально сократить.
Армия и оружие
США выступают против астанинского формата урегулирования в Сирии
Вашингтон не считает эффективным астанинский формат урегулирования ситуации в Сирии.
Политика
МИД России сообщил детали консультаций с Турцией по Сирии
Министерство иностранных дел России сообщило, что российская и турецкая стороны в ходе очередного раунда консультаций по Сирии в Анкаре подтвердили нацеленность на снижение напряжённости «на земле» в ходе борьбы с террористами.
Армия и оружие
Пентагон и Госдеп поспорили о ЗРК Patriot в Турции
Вопрос целесообразности размещения в Турции ЗРК Patriot вызвал споры между Пентагоном и Госдепом, пишут СМИ.
Общество
В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта
Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Происшествия
В Ульяновской области разбился автобус с детской футбольной командой
В автобусе ехали 26 детей от 7 до 14 лет и три тренера футбольной команды "Нефтяник" из Новоспасского района.
Хоккей
Форвард «Рейнджерс» Панарин повторил личный бомбардирский рекорд в НХЛ
Российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, набрав два очка в матче с "Монреаль Канадиенс", повторил личный бомбардирский рекорд в регулярных чемпионатах НХЛ.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Происшествия
В Приморье во время масленичных гуляний на уличном экране показали порноролик
Происшествия
МЧС ликвидировало открытое горение на складе овощебазы в Наро-Фоминске
Спасатели ликвидировали открытое горение на складе овощной базы в городе Наро-Фоминске Московской области, сообщает пресс-служба МЧС России.
Общество
Канада перестанет платить за охрану принца Гарри и Меган Маркл
Космос
Прототип корабля Starship Маска взорвался при испытаниях в Техасе
Прототип космического корабля Starship для межпланетных полетов разработки частной космической компании SpaceX Илона Маска лопнул при испытаниях в штате Техас.
Армия и оружие
Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35
У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
Религия
Масленичная неделя в Брянске закончится проводами зимы
Эта неделя в народе именуется масленичной и завершится она 1 марта Прощеным воскресеньем.
Биатлон
Тимофей Лапшин: «На чемпионате Кореи стартуют 40 человек. Причем десять из сорока — тренеры, сервисмены и массажисты»
Биатлонист Тимофей Лапшин, ранее выступавший за сборную России, рассказал о проблемах в корейском биатлоне.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Транспорт
В центре Москвы ограничено движение из-за марша памяти Немцова
В центре Москвы введены временные ограничения движения в связи с запланированным маршем памяти Бориса Немцова.
Кино
Закончены съёмки мистического триллера «Кольская сверхглубокая»
Биатлон
СБР попросил IBU предоставить официальную позицию по делу Логинова
Союз биатлонистов России (СБР) попросил Международный союз биатлонистов (IBU) предоставить официальную позицию по делу российского спортсмена Александра Логинова, передает ТАСС.
Происшествия
В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Политика
США для борьбы с коронавирусом могут задействовать старый закон
Администрация США без раздумий задействует закон, принятый Конгрессом 70 лет назад, в случае возможной вспышки коронавируса в стране.
Религия
Патриарх Варфоломей хочет созвать всеправославное совещание
Константинопольский патриарх Варфоломей собирается организовать всеправославное совещание под своим руководством, на котором он намерен обсудить прошедшее недавно в столице Иордании — городе Аммане — другое всеправославное совещание по вопросу церковного раскола на Украине, в котором он участия не принимал.
Здоровье
Белый дом перенес встречу Курца и Трампа из-за коронавируса
Белый дом перенес встречу канцлера Австрии Себастьяна Курца с президентом США Дональдом Трампом из-за распространения коронавируса, передает в субботу австрийская телерадиокорпорация ORF.
Футбол
УЕФА назвал лучший гол недели в Лиге чемпионов
В Лиге чемпионов определен автор лучшего гола игровой недели.
Музыка
Принц Гарри записал совместную песню с Джоном Бон Джови
В пятницу 28 февраля принц Гарри встретился с Джоном Бон Джови — внук английской королевы и знаменитый рок-музыкант записали совместный трек под названием «Unbroken» («Несломленные»).
Политика
Украина не станет праздновать День Победы 9 мая
Шоу-бизнес
Прилучный заложил имущество за два месяца до развода с Муцениеце
Несколько дней назад Павел Прилучный и Агата Муцениеце одновременно объявили о разводе. Судя по всему, к разводу были предпосылки.
Футбол
В Италии три футболиста заразились коронавирусом
Три игрока итальянского футбольного клуба "Пьянезе", выступающего в третьем дивизионе, заразились коронавирусом.