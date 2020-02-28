Экономика
Вести.RuКоронавирус принес в Китай рецессию
Если Китай вошел в 2020 г. с ростом в 3%, не следует ожидать, что этот показатель сохранится по итогам года. Только на провинцию Хубэй, находящуюся в центре эпидемии коронавируса, приходится более 4% ВВП Китая.
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с чего всё началось
Для мировой экономики 2020 год станет худшим со времени окончания последнего глобального экономического кризиса в 2009 году, пишет Business Insider со ссылкой на выводы экспертов Bank of America.РБКвчера в 13:35
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Bank of America из-за коронавируса ухудшил прогноз по мировой экономике на 2020 год
Коммерсантъвчера в 21:50
Bank of America предсказал замедление роста мировой экономики из-за вируса
Красная веснавчера в 14:42
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Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Происшествия
Пассажирка обвинила таксиста в домогательстве и извинилась
Управляющий директор креативного агентства MDK Мария Вылегжанина-Донская заявила, что ее хотел изнасиловать таксист Gett.
Общество
Россия поставила Грузии условия выплаты компенсации по решению ЕСПЧ
Москва пока не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Тбилиси компенсации в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году, потому что Грузия еще не подготовила механизмы для расчета и распределения компенсаций.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Армия и оружие
В ООН призвали Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
Заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила, что организация призывает Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе с опорой на договорённости, достигнутые ранее.
Гаджеты
В России презентовали конкурента AirPods от Harman за 5 990 рублей
Компания Harman презентовала в России беспроводные наушники-вкладыши JBL Tune 220TWS, выполненные в современном форм-факторе и предлагающие фирменное звучание JBL.Корпус каждого из наушников имеет кнопки, с помощью которых можно управлять воспроизведением аудиофайлов, отвечать на звонки в стерео-режиме и запускать голосового помощника со смартфона.
Общество
Публикуем гороскоп от Павла Глобы на 28 февраля
Специалист по астрологии Павел Глоба рассказал россиянам о прогнозах звезд на, пожалуй, самый приятный день недели - пятницу.
Музыка
Леди Гага показала клип, снятый на телефон
Клип певица Леди Гаги опубликовала на YouTube-канале 27 февраля. Позже она заявила, что снимала его полностью на телефон.
Футбол
«Крылья Советов» упустили победу над «Оренбургом»
«Крылья Советов» в матче 20-го тура РПЛ сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1).
Гаджеты
«Эльбрусы» приблизились по производительности к Intel 2014 года
Проверка для «Эльбрусов» В Сети появились результаты частного сравнительного исследования производительности отечественных процессоров «Эльбрус-8C».
Футбол
Вратаря «Лидса» Касилью дисквалифицировали на восемь матчей за расизм
Голкипер «Лидс Юнайтед» Кико Касилья получил дисквалификацию на восемь матчей за оскорбление нападающего «Чарльтон Атлетик» Джонатана Леко на расовой почве во время выездного матча 9-го тура Чемпионшипа (0:1), который состоялся 28 сентября 2019 года, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США
Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги.
Авто
УАЗ «Хантер» получил электромотор в Европе
Армия и оружие
НАТО решило ввязаться в войну в Сирии против России
Страны НАТО решили ввязаться в военный конфликт на территории Сирии, выступив против России.
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский созывает 4 марта внеочередное заседание Верховной рады, чтобы заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.
Происшествия
В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Здоровье
На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Ранее минздрав Украины сообщил, что в прошлом эпидсезоне в стране умерли от гриппа более 60 человек.
Шоу-бизнес
Отец покойного Марьянова подал в суд на его вдову
Происшествия
Пилот упавшего в Астраханской области вертолёта погиб
Место падения вертолёта в Наримановском районе Астраханской области обнаружено спасателями, пилот машины погиб.
Армия и оружие
В Совфеде не исключили возможность войны между Турцией и Сирией
Планируемая Турцией широкомасштабная операция в Идлибе может перерасти в ее войну с Сирией, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео боевой работы Сил специальных операций
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Футбол
Тарасов обратился к парапсихологу после очередной травмы
Происшествия
Nissan и Toyota столкнулись на охотской трассе
На охотской трассе сегодня произошло ДТП.
Технологии
Компания Google просит США разрешить сотрудничество с Huawei
Вице-президент по управлению продуктами Android Самир Самат рассказал, что компания Google обратилась к правительству США с просьбой снять ограничение на сотрудничество с китайским производителем Huawei.
Энергетика
На Украине заявили о возможности «Газпрома» уничтожить «Нафтогаз»
Российская компания «Газпром» может создать на Украине дочерние компании и напрямую поставлять в страну голубое топливо, создавая для «Нафтогаза» серьезную конкуренцию.
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» рассказала о проведенной операции
Мама американской девочки Луны, которая прилетела в Краснодар для удаления родимого пятна на лице, Кэрол Феннер рассказала о результатах проведенной операции.