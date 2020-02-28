с чего всё началось

Если Китай вошел в 2020 г. с ростом в 3%, не следует ожидать, что этот показатель сохранится по итогам года. Только на провинцию Хубэй, находящуюся в центре эпидемии коронавируса, приходится более 4% ВВП Китая.

Финансы Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.

Общество Россия поставила Грузии условия выплаты компенсации по решению ЕСПЧ Москва пока не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Тбилиси компенсации в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году, потому что Грузия еще не подготовила механизмы для расчета и распределения компенсаций.

Гаджеты В России презентовали конкурента AirPods от Harman за 5 990 рублей Компания Harman презентовала в России беспроводные наушники-вкладыши JBL Tune 220TWS, выполненные в современном форм-факторе и предлагающие фирменное звучание JBL.Корпус каждого из наушников имеет кнопки, с помощью которых можно управлять воспроизведением аудиофайлов, отвечать на звонки в стерео-режиме и запускать голосового помощника со смартфона.

Футбол Вратаря «Лидса» Касилью дисквалифицировали на восемь матчей за расизм Голкипер «Лидс Юнайтед» Кико Касилья получил дисквалификацию на восемь матчей за оскорбление нападающего «Чарльтон Атлетик» Джонатана Леко на расовой почве во время выездного матча 9-го тура Чемпионшипа (0:1), который состоялся 28 сентября 2019 года, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.

Шоу-бизнес Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги.

Политика Зеленский созывает внеочередное заседание Рады Президент Украины Владимир Зеленский созывает 4 марта внеочередное заседание Верховной рады, чтобы заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.