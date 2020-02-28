с чего всё началось

Если Китай вошел в 2020 г. с ростом в 3%, не следует ожидать, что этот показатель сохранится по итогам года. Только на провинцию Хубэй, находящуюся в центре эпидемии коронавируса, приходится более 4% ВВП Китая.

Финансы Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.

Авто Новый кроссовер Toyota Wildlander стоит дешевле RAV4 Сегодня 28 февраля официальные дилеры Toyota начали принимать предварительные заказы на абсолютно новый кроссовер Toyota Wildlander, созданный на базе RAV4.

Экономика Великобритания рекордно закупила золото в России В физическом выражении экспорт российского золота в Великобританию вырос в 11 раз — с 10,4 до 113,5 тонны.

Финансы Падение индекса РТС превысило 7% Индекс РТС обвалился на 7,68% до 1279,74 пункта по состоянию на 12:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Украина не исключила переноса встречи «нормандской четверки» По мнению Пристайко, переговоры следует перенести на более поздний срок и добиться выполнения договоренностей по урегулированию в Донбассе.

Армия и оружие Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России В четверг, 28 февраля, турецкий журналист Хакан Челик сообщил, что Турция на фоне эскалации конфликта в Идлибе (Сирия) может ограничить либо полностью перекрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ России.

Происшествия В Московской области горит склад овощебазы Площадь пожара на складе овощебазы в городе Наро-Фоминске в Московской области увеличилась до 7 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

Космос Boeing признался в некорректных испытаниях Starliner Компания Boeing признает факт некорректного проведения испытаний космического корабля Starliner перед первым испытательным полетом, сообщает The Washington Post со ссылкой на руководителя программы Boeing Starliner Джона Малхолланда.

Политика Украина не станет праздновать День Победы 9 мая Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".

Общество Жителей России призывают не бояться 29 февраля Специалисты «звездной направленности» уверены, что 29 февраля, даже наступая раз в четыре года, является самым обычным днем, и все происходящее на небе можно отнести к штатному режиму.

Религия Патриарх Варфоломей хочет созвать всерпавославное совещание Константинопольский патриарх Варфоломей собирается организовать всеправославное совещание по своим руководством, на котором он намерен обсудить прошедшее недавно в столице Иордании — городе Аммане — другое всеправославное совещание по вопросу церковного раскола на Украине, в котором он участия не принимал.

Спорт Российский конькобежец Кулижников снялся с ЧМ Павел Кулижников на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити (США) установил новый мировой рекорд в забеге на 1000 м. До этого он занял первое место в гонке на 500 м. Российский спортсмен является пятикратным чемпионом мира она отдельных дистанциях.

Энергетика SOCAR подтвердила поставку одного танкера нефти Белоруссии Ранее пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что SOCAR поставит в марте Белоруссии в порт Одессы два танкера нефти с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды.

Шоу-бизнес Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги.

Политика Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.