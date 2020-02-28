Экономика
Вести.RuКоронавирус принес в Китай рецессию
Если Китай вошел в 2020 г. с ростом в 3%, не следует ожидать, что этот показатель сохранится по итогам года. Только на провинцию Хубэй, находящуюся в центре эпидемии коронавируса, приходится более 4% ВВП Китая.
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с чего всё началось
Для мировой экономики 2020 год станет худшим со времени окончания последнего глобального экономического кризиса в 2009 году, пишет Business Insider со ссылкой на выводы экспертов Bank of America.РБК27 февраля в 13:35
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Bank of America из-за коронавируса ухудшил прогноз по мировой экономике на 2020 год
Коммерсантъ27 февраля в 21:50
Bank of America предсказал замедление роста мировой экономики из-за вируса
Красная весна27 февраля в 14:42
«Укрыться негде»: Bank of America предсказал худший год со времен мирового кризиса
Forbes27 февраля в 11:09
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Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Армия и оружие
США выступают против астанинского формата урегулирования в Сирии
Вашингтон не считает эффективным астанинский формат урегулирования ситуации в Сирии.
Происшествия
В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом
Два человека погибли, двое госпитализированы в Москве после того, как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Авто
Новый кроссовер Toyota Wildlander стоит дешевле RAV4
Сегодня 28 февраля официальные дилеры Toyota начали принимать предварительные заказы на абсолютно новый кроссовер Toyota Wildlander, созданный на базе RAV4.
Авто
Названы непригодные для повторной продажи автомобили
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
В физическом выражении экспорт российского золота в Великобританию вырос в 11 раз — с 10,4 до 113,5 тонны.
Общество
В Болгарии замедлилось строительство «Турецкого потока»
Финансы
Падение индекса РТС превысило 7%
Индекс РТС обвалился на 7,68% до 1279,74 пункта по состоянию на 12:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
Политика
Украина не исключила переноса встречи «нормандской четверки»
По мнению Пристайко, переговоры следует перенести на более поздний срок и добиться выполнения договоренностей по урегулированию в Донбассе.
Армия и оружие
Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России
В четверг, 28 февраля, турецкий журналист Хакан Челик сообщил, что Турция на фоне эскалации конфликта в Идлибе (Сирия) может ограничить либо полностью перекрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ России.
Происшествия
В Московской области горит склад овощебазы
Площадь пожара на складе овощебазы в городе Наро-Фоминске в Московской области увеличилась до 7 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.
Космос
Boeing признался в некорректных испытаниях Starliner
Компания Boeing признает факт некорректного проведения испытаний космического корабля Starliner перед первым испытательным полетом, сообщает The Washington Post со ссылкой на руководителя программы Boeing Starliner Джона Малхолланда.
Политика
Украина не станет праздновать День Победы 9 мая
Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Общество
Жителей России призывают не бояться 29 февраля
Специалисты «звездной направленности» уверены, что 29 февраля, даже наступая раз в четыре года, является самым обычным днем, и все происходящее на небе можно отнести к штатному режиму.
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Космос
Пригодную для жизни планету нашли в 124 световых годах от Земли
Как сообщает ToDay News Ufa, планета К2-18b была найдена в 2015 году на орбите красного карлика К2-18 в созвездии Льва.
Происшествия
В Париже эвакуировали Лионский вокзал из-за пожара
В Париже произошел пожар возле здания Лионского вокзала. Причиной возгорания мог быть поджог, сообщает The Sun.
Армия и оружие
В сирийском Идлибе турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России
В провинции Идлиб в Сирии оппозиция и турецкие военные обстреляли российские и проправительственные самолеты, сообщает «Россия 24».
Происшествия
В Астраханской области разбился вертолёт
Религия
Патриарх Варфоломей хочет созвать всерпавославное совещание
Константинопольский патриарх Варфоломей собирается организовать всеправославное совещание по своим руководством, на котором он намерен обсудить прошедшее недавно в столице Иордании — городе Аммане — другое всеправославное совещание по вопросу церковного раскола на Украине, в котором он участия не принимал.
Спорт
Российский конькобежец Кулижников снялся с ЧМ
Павел Кулижников на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити (США) установил новый мировой рекорд в забеге на 1000 м. До этого он занял первое место в гонке на 500 м. Российский спортсмен является пятикратным чемпионом мира она отдельных дистанциях.
Футбол
«Ливерпуль» может остаться без титула. В АПЛ задумались о сокращении сезона
«Ливерпуль» рискует остаться без титула «Ливерпуль» может не получить свой титул АПЛ, если сезон чемпионата Англии будет сокращён из-за вспышки коронавируса, сообщает The Telegraph.
Энергетика
SOCAR подтвердила поставку одного танкера нефти Белоруссии
Ранее пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что SOCAR поставит в марте Белоруссии в порт Одессы два танкера нефти с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео боевой работы Сил специальных операций
Хоккей
«Рейнджерс» Панарина пропустили 5 шайб от «Филадельфии»
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США
Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги.
Происшествия
Врач футбольного клуба «Уфа» вновь спас жизнь пассажиру в самолете
Врач футбольного клуба "Уфа" помог предотвратить трагедию на борту самолета. Футболисты и тренерский штаб летели из Испании в Москву.
Политика
Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями
Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
Общество
В Финляндии предложили отменить визы для петербуржцев
Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил радикально облегчить визовый режим для жителей Санкт-Петербурга, пишет издание Uutisvuoksi.
Происшествия
В Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом
В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.