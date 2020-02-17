Энергетика
Expert.ruКоронавирус продолжает корректировать цены на нефть
Уточняется, что новости из КНР о динамике заболевших продолжают влиять на объемы импорта нефти в Китай, что продолжает оказывать давление на нефтяные котировки, показывает статистика торгов. 17 февраля стоимость марки Brent на апрельские фьючерсы потеряла 0,28%, составив $57,16 за баррель.
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Политика
Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР
Судья Конституционного суда Константин Арановский в "особом мнении" по одному из решений КС назвал СССР "незаконно созданным государством" и предложил не считать Россию его правопреемницей, сообщает "Ъ".
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что делала пластику
Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.
Экономика
Пенсионеров, получающих выплаты на карту банка, ждут изменения
В разъяснениях Пенсионного фонда говорится, что получать страховые выплаты по старости посредством карты банковской организации с 1 июля текущего года пенсионеры будут по новым правилам.
Игры
В Dreams воссоздали Fallout 4 — в игре доступно несколько квестов
Пользователь Robo_Killer_v2 создал в Dreams уровень по мотивам Fallout 4. Моддер реализовал на карте шесть квестов, четыре мини-игры и другие геймплейные особенности RPG от Bethesda.
Гаджеты
Samsung Galaxy Z Flip протестировали на прочность
Известный видеоблогер Зак Нильсен с канала Jerry Rig Everything продолжает цикл видеороликов, в которыми он издевается над смартфонами со складным дисплеем.
Биатлон
Слепцова и Устюгов получили дисквалификации
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Футбол
Форвард бухарестского «Динамо» потерял сознание в результате удара ногой по лицу
Нападающий бухарестского «Динамо» Славко Перович получил сильный удар ногой по лицу во время матча 25-го тура чемпионата Румынии со «Стяуа» (2:1). Удар Перовичу нанёс защитник «Стяуа» Юлиан Крыстя, который за это получил красную карточку.
Происшествия
Четырехлетняя девочка утонула в ванной
Как стало известно GOROD48, мать купала дочь и ненадолго вышла из ванной, когда она вернулась, девочка уже была без признаков жизни.
Происшествия
Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку
В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
Футбол
«Зенит» проведет два товарищеских матча за один день на сборе в Турции
Петербургский «Зенит» сегодня, 17 февраля, проведет два товарищеских матча на третьем тренировочном сборе межсезонья в Турции.
Общество
Кардиолог назвал безлекарственный метод снижения давления за 15 минут
Мартин Холле, директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, сообщил, что давление можно уменьшить за 15 минут без применения лекарств.
Экономика
ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Общество
В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
Общество
Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
Технологии
В России появился новый метод воровства персональных данных
Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
Космос
Модель разрешила жидкий рассол на Марсе лишь на несколько часов в год
Математическая модель показала, что на поверхности Марса в жидком состоянии может оставаться лишь крепкий рассол — в только в течение нескольких часов в году при подходящих условиях.
Происшествия
Под Москвой многодетный отец убил жену и покончил с собой
Политика
США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Политика
Глава МИД Турции Чавушоглу рассказал о переговорах с РФ по Идлибу
Замглавы российского МИДа Михаил Богданов сказал, что с российской стороны будут проходить углубленные предметные переговоры.
Теннис
Кики Бертенс одержала победу в финале St. Petersburg Ladies Trophy
Восьмая ракетка мира Кики Бертенс в финале проходящего в Санкт-Петербурге WTA победила спортсменку из Казахстана Елену Рыбакину, которая стояла на 25-й строчке этого рейтинга.
Политика
WSJ узнала о планах США запретить поставки авиадвигателей в Китай
Собеседники WSJ, знакомые с ходом переговоров, заявили, что некоторые члены администрации Трампа обеспокоены тем, что китайские перевозчики изучат двигатели CFM и смогут адаптировать свои технологии для их производства, что позволит Китаю выйти на мировой рынок авиационных двигателей и подорвет деловые интересы США.
Шоу-бизнес
Соцсети: Бузова промахнулась, прыгнув в толпу поклонников со сцены
Шоу-бизнес
Кира Шайн: «Анастасии Заворотнюк ни один врач не поможет»
Если не будет внутреннего настроя, ни один врач не поможет.
Экономика
В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка
13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
Наука
Метро Москвы и Нью-Йорка населяют одинаковые микробы
Специалисты проверили пол, поручки и вагоны. Оказалось, что микробы московской подземки такими же, что и в метро Нью-Йорка.