Энергетика

Expert.ruExpert.ruКоронавирус продолжает корректировать цены на нефть

Уточняется, что новости из КНР о динамике заболевших продолжают влиять на объемы импорта нефти в Китай, что продолжает оказывать давление на нефтяные котировки, показывает статистика торгов. 17 февраля стоимость марки Brent на апрельские фьючерсы потеряла 0,28%, составив $57,16 за баррель.
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Рынок нефти открылся снижением в начале новой недели

Московский Комсомолецвчера в 21:47

Нефть дешевеет на опасениях за влияние коронавируса на спрос

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Нефть пытается закрепиться на уровне $57

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Нефть Brent подешевела на открытии торгов до $57,17 за баррель

News.ru01:34

Цены на нефть опускаются, но Brent держится выше $57 за баррель

Росбалт01:47

Нефть подешевела из-за ситуации с коронавирусом в мире

Профиль00:58

Коронавирус продолжает корректировать цены на нефть

Expert.ru02:13
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Политика

Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда Константин Арановский в "особом мнении" по одному из решений КС назвал СССР "незаконно созданным государством" и предложил не считать Россию его правопреемницей, сообщает "Ъ".
РИА Новости 01:53
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

Газета.Ru 02:08
Шоу-бизнес

Пугачева призналась, что делала пластику

Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.
Аргументы недели вчера в 14:52
Экономика

Пенсионеров, получающих выплаты на карту банка, ждут изменения

В разъяснениях Пенсионного фонда говорится, что получать страховые выплаты по старости посредством карты банковской организации с 1 июля текущего года пенсионеры будут по новым правилам.
Южный Федеральный 02:13
Игры

В Dreams воссоздали Fallout 4 — в игре доступно несколько квестов

Пользователь Robo_Killer_v2 создал в Dreams уровень по мотивам Fallout 4. Моддер реализовал на карте шесть квестов, четыре мини-игры и другие геймплейные особенности RPG от Bethesda.
CyberSport.ru вчера в 09:12
Гаджеты

Samsung Galaxy Z Flip протестировали на прочность

Известный видеоблогер Зак Нильсен с канала Jerry Rig Everything продолжает цикл видеороликов, в которыми он издевается над смартфонами со складным дисплеем.
Машины и Механизмы 00:23
Биатлон

Слепцова и Устюгов получили дисквалификации

Sport-place 15 февраля в 03:36
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
REGNUM вчера в 19:59
Футбол

Форвард бухарестского «Динамо» потерял сознание в результате удара ногой по лицу

Нападающий бухарестского «Динамо» Славко Перович получил сильный удар ногой по лицу во время матча 25-го тура чемпионата Румынии со «Стяуа» (2:1). Удар Перовичу нанёс защитник «Стяуа» Юлиан Крыстя, который за это получил красную карточку.
Чемпионат вчера в 15:50
Происшествия

Четырехлетняя девочка утонула в ванной

Как стало известно GOROD48, мать купала дочь и ненадолго вышла из ванной, когда она вернулась, девочка уже была без признаков жизни.
Gorod48 вчера в 15:18
Происшествия

Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку

В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
РБК вчера в 09:36
Футбол

«Зенит» проведет два товарищеских матча за один день на сборе в Турции

Петербургский «Зенит» сегодня, 17 февраля, проведет два товарищеских матча на третьем тренировочном сборе межсезонья в Турции.
Нева Спорт вчера в 19:05
Происшествия

ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в участии в украинском НВФ

Известия 02:09
Общество

Кардиолог назвал безлекарственный метод снижения давления за 15 минут

Мартин Холле, директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, сообщил, что давление можно уменьшить за 15 минут без применения лекарств.
ToDay News Ufa 14 февраля в 05:57
Экономика

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Общество

В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
РБК 02:05
Общество

Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
РИА Новости 01:37
Технологии

В России появился новый метод воровства персональных данных

Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
Известия вчера в 16:20
Космос

Модель разрешила жидкий рассол на Марсе лишь на несколько часов в год

Математическая модель показала, что на поверхности Марса в жидком состоянии может оставаться лишь крепкий рассол — в только в течение нескольких часов в году при подходящих условиях.
N+1 14 февраля в 08:22
Происшествия

Суд оставил под стражей экс-главу Челябинска по делу о взятке

ТАСС 01:18
Происшествия

Под Москвой многодетный отец убил жену и покончил с собой

Lenta.ru вчера в 12:58
Политика

США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»

Lenta.ru 15 февраля в 15:31
Политика

Глава МИД Турции Чавушоглу рассказал о переговорах с РФ по Идлибу

Замглавы российского МИДа Михаил Богданов сказал, что с российской стороны будут проходить углубленные предметные переговоры.
RuNews24.ru 02:06
Хоккей

«Баффало» обыграл «Торонто», Коршков забил гол в дебютном матче в НХЛ

Metaratings 00:18
Теннис

Кики Бертенс одержала победу в финале St. Petersburg Ladies Trophy

Восьмая ракетка мира Кики Бертенс в финале проходящего в Санкт-Петербурге WTA победила спортсменку из Казахстана Елену Рыбакину, которая стояла на 25-й строчке этого рейтинга.
Мойка78 вчера в 10:54
Политика

WSJ узнала о планах США запретить поставки авиадвигателей в Китай

Собеседники WSJ, знакомые с ходом переговоров, заявили, что некоторые члены администрации Трампа обеспокоены тем, что китайские перевозчики изучат двигатели CFM и смогут адаптировать свои технологии для их производства, что позволит Китаю выйти на мировой рынок авиационных двигателей и подорвет деловые интересы США.
РБК 01:32
Шоу-бизнес

Соцсети: Бузова промахнулась, прыгнув в толпу поклонников со сцены

News.ru вчера в 22:38
Шоу-бизнес

Кира Шайн: «Анастасии Заворотнюк ни один врач не поможет»

Если не будет внутреннего настроя, ни один врач не поможет.
Privet-Rostov.ru вчера в 12:56
Экономика

В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
RT на русском 01:00
Наука

Метро Москвы и Нью-Йорка населяют одинаковые микробы

Специалисты проверили пол, поручки и вагоны. Оказалось, что микробы московской подземки такими же, что и в метро Нью-Йорка.
Mockva.ru 13 февраля в 22:19
Как работают Яндекс.Новости?
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