Экономика
REGNUMКоронавирус продолжает негативно влиять на нефть
Европейские и американские индексы, скорее всего, двинутся за ними. На данный момент опасения в отношении вируса продолжат негативно влиять на нефтяной рынок. Торги открылись снижением нефти.
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Политика
Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
Происшествия
Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне
Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.
Авто
В России Mercedes-Benz отзывает более 150 автомобилей
Экономика
Имущество одного из первых российских автозаводов все-таки продали
Общество
В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку
В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Политика
В «Единой России» рекомендовали исключить главу Чувашии из партии
Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины.
Шоу-бизнес
Боярский назвал придурью желание рожать в старости
Общество
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
1. Авиакатастрофа произошла недалеко от Лос-Анджелеса Американский баскетболист Коби Брайант в возрасте 41 года погиб в авиакатастрофе в Калабасасе, недалеко от Лос-Анджелеса.
Происшествия
Обезображено лицо: во рту у подростка взорвалась электронная сигарета
Во рту у несовершеннолетнего взорвалась электронная сигарета, тем самым причинив ему серьезные травмы.
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
Происшествия
Обломки самолета ВВС США, разбившегося в Афганистане, сняли на видео
В Сети появились кадры с места крушения самолета ВВС США, разбившегося в провинции Газни в Афганистане в понедельник, 27 января.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Гаджеты
В России стартовала распродажа смартфонов Xiaomi со скидками до 50%
Компания Xiaomi сообщила о том, что в России стартовала очередная распродажа смартфонов со скидками до 50%.
Экономика
Производители сигарет объяснили снижение выпуска продукции
Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.
Происшествия
Житель Курска сменил пол, задолжав по алиментам 800 тысяч рублей
В Курской области судебные приставы разыскивали мужчину, задолжавшего по алиментам 800 тысяч рублей, впоследствии выяснилось, что он сменил пол.
Армия и оружие
Посольство США в Багдаде попало под ракетный обстрел
Посольство США в Багдаде (Ирак) попало под ракетный обстрел.
Происшествия
Пятерых человек в Омской области убил метиловый спирт
Пять жителей Омской области скончались в результате отравления техническим спиртом, который односельчанин продавал им под видом алкоголя, сообщает региональный СК.
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен опытный каратель
На Донбассе уничтожен командир отделения ВСУ Антон Хоба. О гибели оккупанта сообщил мэр Шостки Николай Нога.
Происшествия
Кричащий «я здесь главный» поляк напал на грузовик из РФ
Польский житель напал на российски грузовик с криками "я здесь главный". Об этом сообщает портал gorzowianin.pl.
Общество
Законопроект о блокировке пользователей электронной почты одобрен правительством
"Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки", - говорится в проекте отзыва (имеется в распоряжении "Интерфакса").
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Бойко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения.
Общество
В Белоруссию пришла первая партия норвежской нефти
Вся партия норвежской нефти составляет 86 тысяч тонн. Она поступит на завод в Новополоцке в ближайшие две недели.
Общество
В работе Mail.ru произошел сбой
Пользователи Mail.ru сообщают о проблемах в работе сервиса, следует из данных Downdetector. Массовые жалобы начались примерно в 11:00.
Политика
Подданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные
Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о военном потенциале РФ.
Общество
Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы
Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
Игры
Корабль в EVE Online продали за $40 тысяч
Игрок в EVE Online в рамках благотворительной акции Gold Magnate выставил на продажу космический корабль Gold Magnate.