Экономика

REGNUMREGNUMКоронавирус продолжает негативно влиять на нефть

Европейские и американские индексы, скорее всего, двинутся за ними. На данный момент опасения в отношении вируса продолжат негативно влиять на нефтяной рынок. Торги открылись снижением нефти.
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Недельное падение цены меди превысило 4%, никеля - 6%

Финмаркет25 января в 03:53

Коронавирус продолжает негативно влиять на нефть

REGNUM00:16

Рост мировой экономики может замедлиться из-за коронавируса

Finam.Ru05:07
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 12:15, Ашберн
Общество

Конституционный суд постановил пересмотреть дело Котова

Конституционный суд (КС России) обязал суды пересмотреть дело Константина Котова, осужденного за нарушения на митингах, следует из определения суда.
РИА Новости 12:15
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ФК «Краснодар» отменил товарищеский матч с командой из города Ухань

Российский ФК «Краснодар» отменил товарищеский матч с китайской командой «Ухань Чжоэр» на сборах в испанской Марбелье, который должен был пройти 10 февраля.
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Музыка

Билли Айлиш завоевала «Грэмми» в главных номинациях

Американская певица Билли Айлиш получила «Грэмми» в пяти из шести номинаций — «Песня года», «Лучший новый исполнитель», «Запись года», «Альбом года» и «Лучший вокальный поп-альбом».
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Политика

Российская делегация покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 08:16
Политика

Болтон: «Трамп презирает Украину»

Экс-помощник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Трамп лично связывал приостановку военной помощи Украине с расследованием против Джо Байдена.
ИА Новороссия 01:26
Общество

В Пекине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса

В понедельник, 28 января, в Пекине зафиксирован первый смертельный случай после заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Профиль 11:34
Армия и оружие

Войска Сирии продолжают бои с террористами к югу и западу от Алеппо

В субботу МИД Сирии уведомил Совбез ООН о том, что правительственные войска проводят военные операции в провинциях Идлиб и Алеппо для защиты мирных граждан, обратившихся за помощью к сирийской армии.
Российская газета вчера в 18:02
Армия и оружие

Разбившийся в Афганистане самолет принадлежит ВВС США

Судя по опознавательным знакам и остаткам регистрационного номера, в Афганистане разбился один из американских самолетов-ретрансляторов E-11A на базе канадского бизнес-джета Bombardier Global Express.
Российская газета 09:56
Культура

Режиссер Римас Туминас раскритиковал игру Александра Домогарова

Дни24 10:46
Фигурное катание

Тарасова жестко ответила немецкому критику русских чемпионок: «Зависть — большой грех!»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на критичные высказывания спортивного директора Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорфа по поводу российских фигуристок на чемпионате Европы в Австрии.
Sport24.ru 11:10
Политика

В Аналитическом центре при правительстве сменился руководитель

Ранее источники РБК, близкие к правительству, рассказали, что Онищенко будет понижен до первого заместителя руководителя организации.
Ведомости 05:37
Общество

В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий

Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
RT на русском 00:36
Происшествия

Школьники устроили шашлыки на Вечном огне в Махачкале

Школьники устроили танцы и шашлыки на Вечном огне в Махачкале.
Lenta.ru 11:45
Баскетбол

Болельщики призывают изменить логотип НБА в честь Брайанта

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Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне

Журналисты составили список представленных на отечественном рынке марок автомобилей, которые не покупают российские автолюбители.
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Шоу-бизнес

Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
BFM.ru 06:45
Религия

Скончался протоиерей Всеволод Чаплин

В храме Феодора Студита у Никитских ворот, настоятелем которого был Чаплин, рассказали ТАСС, что протоиерей скончался перед церковью.
Известия вчера в 10:04
Общество

Мишустин поручил организовать штаб по борьбе с коронавирусом

Мишустин поручил мониторить ситуацию и информировать его на эту тему для регулярных докладов президенту.
Вести.Ru 11:30
Политика

На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда

Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Lenta.ru 08:30
Здоровье

Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса

«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
РБК 07:00
Здоровье

В Киеве подтвержден первый случай заболевания коронавирусом

На Украине в Киеве подтвержден первый случай заболевания новым коронавирусом.
Московский Комсомолец 06:48
Шоу-бизнес

Королевская семья готовит дом для Гарри и Меган Маркл

Отец и старший брат принца Гарри принц Чарльз и герцог Кембриджский Уильям заявили о намерении подготовить условия для возможного возвращения Гарри и Меган Маркл в Великобританию.
Аргументы недели 07:45
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru 25 января в 16:14
Происшествия

В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе

Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Российская газета 03:11
Политика

Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и Холокосте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев солидарен с Варшавой в том, что СССР виновен в начале Второй мировой войны и Холокосте.
Свободная Пресса 09:55
Здоровье

Глава РАН Сергеев допустил глобальную эпидемию коронавируса

Глава РАН считает: чтобы остановить распространение болезни, нужно активное взаимодействие с ВОЗ.
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Авто

Nissan анонсировал новый компактный кроссовер

В линейке Nissan компактный кросс разместится на ступень ниже Kicks.
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Общество

Журналисты записали видеообращение в поддержку редактора «Черновика»

РБК 11:03
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Голикова назвала число россиян за чертой бедности

18,5 млн россиян находятся за чертой бедности, 70-80% из них — это семьи с детьми, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Московский Комсомолец 10:40
Культура

Детскую передачу закрывают после 45 лет эфира

Черняева напомнила о той огромной любви зрителей, которой «АБВГДейка» пользовалась на протяжении 45 лет.
Экспресс газета 10:55
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