Экономика
REGNUMКоронавирус продолжает негативно влиять на нефть
Европейские и американские индексы, скорее всего, двинутся за ними. На данный момент опасения в отношении вируса продолжат негативно влиять на нефтяной рынок. Торги открылись снижением нефти.
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Общество
Конституционный суд постановил пересмотреть дело Котова
Конституционный суд (КС России) обязал суды пересмотреть дело Константина Котова, осужденного за нарушения на митингах, следует из определения суда.
Футбол
ФК «Краснодар» отменил товарищеский матч с командой из города Ухань
Российский ФК «Краснодар» отменил товарищеский матч с китайской командой «Ухань Чжоэр» на сборах в испанской Марбелье, который должен был пройти 10 февраля.
Музыка
Билли Айлиш завоевала «Грэмми» в главных номинациях
Американская певица Билли Айлиш получила «Грэмми» в пяти из шести номинаций — «Песня года», «Лучший новый исполнитель», «Запись года», «Альбом года» и «Лучший вокальный поп-альбом».
Политика
Российская делегация покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Политика
Болтон: «Трамп презирает Украину»
Экс-помощник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Трамп лично связывал приостановку военной помощи Украине с расследованием против Джо Байдена.
Общество
В Пекине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса
В понедельник, 28 января, в Пекине зафиксирован первый смертельный случай после заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Армия и оружие
Войска Сирии продолжают бои с террористами к югу и западу от Алеппо
В субботу МИД Сирии уведомил Совбез ООН о том, что правительственные войска проводят военные операции в провинциях Идлиб и Алеппо для защиты мирных граждан, обратившихся за помощью к сирийской армии.
Армия и оружие
Разбившийся в Афганистане самолет принадлежит ВВС США
Судя по опознавательным знакам и остаткам регистрационного номера, в Афганистане разбился один из американских самолетов-ретрансляторов E-11A на базе канадского бизнес-джета Bombardier Global Express.
Фигурное катание
Тарасова жестко ответила немецкому критику русских чемпионок: «Зависть — большой грех!»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на критичные высказывания спортивного директора Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорфа по поводу российских фигуристок на чемпионате Европы в Австрии.
Политика
В Аналитическом центре при правительстве сменился руководитель
Ранее источники РБК, близкие к правительству, рассказали, что Онищенко будет понижен до первого заместителя руководителя организации.
Общество
В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
Происшествия
Школьники устроили шашлыки на Вечном огне в Махачкале
Школьники устроили танцы и шашлыки на Вечном огне в Махачкале.
Авто
Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне
Журналисты составили список представленных на отечественном рынке марок автомобилей, которые не покупают российские автолюбители.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Религия
Скончался протоиерей Всеволод Чаплин
В храме Феодора Студита у Никитских ворот, настоятелем которого был Чаплин, рассказали ТАСС, что протоиерей скончался перед церковью.
Общество
Мишустин поручил организовать штаб по борьбе с коронавирусом
Мишустин поручил мониторить ситуацию и информировать его на эту тему для регулярных докладов президенту.
Политика
На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
Здоровье
В Киеве подтвержден первый случай заболевания коронавирусом
На Украине в Киеве подтвержден первый случай заболевания новым коронавирусом.
Шоу-бизнес
Королевская семья готовит дом для Гарри и Меган Маркл
Отец и старший брат принца Гарри принц Чарльз и герцог Кембриджский Уильям заявили о намерении подготовить условия для возможного возвращения Гарри и Меган Маркл в Великобританию.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Происшествия
В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе
Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Политика
Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и Холокосте
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев солидарен с Варшавой в том, что СССР виновен в начале Второй мировой войны и Холокосте.
Здоровье
Глава РАН Сергеев допустил глобальную эпидемию коронавируса
Глава РАН считает: чтобы остановить распространение болезни, нужно активное взаимодействие с ВОЗ.
Авто
Nissan анонсировал новый компактный кроссовер
В линейке Nissan компактный кросс разместится на ступень ниже Kicks.
Общество
Голикова назвала число россиян за чертой бедности
18,5 млн россиян находятся за чертой бедности, 70-80% из них — это семьи с детьми, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Культура
Детскую передачу закрывают после 45 лет эфира
Черняева напомнила о той огромной любви зрителей, которой «АБВГДейка» пользовалась на протяжении 45 лет.