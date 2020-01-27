Экономика

REGNUMREGNUMКоронавирус продолжает негативно влиять на нефть

Европейские и американские индексы, скорее всего, двинутся за ними. На данный момент опасения в отношении вируса продолжат негативно влиять на нефтяной рынок. Торги открылись снижением нефти.
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Цены на нефть рухнули на 8%

REGNUM02:04

Рост мировой экономики может замедлиться из-за коронавируса

Finam.Ru05:07

Цены на нефть, скорее всего, останутся под давлением после самого сильно недельного падения за последние 8 месяцев - Альфа-банк

Финмаркет07:28
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Политика

Кремль не стал комментировать действия главы Чувашии

Официальный представитель Кремля отметил, что в правительстве осведомлены о действиях главы Чувашии.
Деловое.ТВ 05:58
Общество

«Уральские авиалинии» прекратили полеты на Хайнань из-за коронавируса

Авиаперевозчик «Уральские авиалинии» приостановил полеты из Екатеринбурга и Тюмени на остров Хайнань из-за вспышки коронавируса в Китае.
Известия 07:22
Политика

Депутаты в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Группа депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорила полномочия российской делегации.
РБК 07:32
Здоровье

Глава РАН оценил риск глобальной эпидемии коронавируса

Риск широкого распространения коронавируса оценил глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, отметив, что заболевание очень опасно.
Эхо Москвы в Челябинске 05:00
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ вчера в 10:03
Футбол

Футболисты «Енисея» необоснованно получают огромные зарплаты

Футболисты "Енисея" необоснованно получают огромные зарплаты.
ИА Запад24 05:00
Общество

На митинге в защиту русского языка в Харькове произошли столкновения

Митинг в защиту русского языка и русскоязычных школ, организованный главой Харьковского отделения партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Андреем Лесиком перед зданием облгосадминистрации, закончился, не успев начаться.
Интерфакс 07:10
Энергетика

Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор.
РИА Новости вчера в 00:00
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»

Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
RT на русском вчера в 23:41
Общество

В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку

В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
REGNUM 03:32
Армия и оружие

Минобороны подтвердило «перехват» США российского генерала в Сирии

Министерство обороны подтвердило ранее появившуюся информацию о том, что войска США "перехватили" российскую колонну в Сирии.
Московский Комсомолец 25 января в 08:09
Здоровье

Путь в прошлое

Что думают российские врачи о дженериках Русфонд вместе с сообществом "Врачи РФ" и порталом "Новости GMP" провел анонимный опрос врачей о том, как они оценивают качество дженериков.
Коммерсантъ 23 января в 17:42
Происшествия

Мужчина оставил двоих детей с запиской в аэропорту Шереметьево

Полицейские начали поиски мужчины, который оставил двух детей в аэропорту Шереметьево.
РБК вчера в 12:59
Происшествия

У российского подростка во рту взорвалась электронная сигарета

У 17-летнего подростка из города Аткарск Саратовской области во рту взорвалась электронная сигарета.
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Шоу-бизнес

Госпитализирована Лариса Голубкина

Кривое-зеркало.ру 06:59
Общество

Путин поручил продлить программу маткапитала до 2026 года

Президент России Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию поручил продлить действие закона о материнском капитале до 31 декабря 2026 года и обеспечить ежегодную индексацию выплат.
Коммерсантъ 06:45
Политика

Подданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные

Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о военном потенциале РФ.
Известия 07:29
Политика

Путин не получал приглашение на памятные мероприятия в Польше

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил в понедельник, что глава государства Владимир Путин не получал приглашение от Польши на памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Красной армией нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау).
ТАСС 05:27
Политика

Украинский политик захотел от России часть Алмазного фонда

Политик напомнил о недавнем заявлении лидера правящей партии Польши Ярослава Качиньского, в котором он потребовал от России возместить ущерб за годы Второй мировой войны.
РИА Новости 07:41
Общество

Автодилеры предложили штрафовать за скрутку пробега у автомобилей

Глава ассоциация «Российские автомобильные дилеры» Олег Моисеев предложил ввести штрафы за скрутку пробега у подержанных машин.
BFM.ru 06:04
Авто

В Подмосковье появились новые дорожные камеры

Известия 04:28
Шоу-бизнес

Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
BFM.ru 06:45
Политика

Глава Ингушетии отправил правительство в отставку

В Ингушетии отправлено в отставку правительство. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил о своем решении 27 января.
REGNUM 02:54
Общество

В Москве 28 января ожидается самый сильный снегопад с начала зимы

Газета.Ru 04:37
Здоровье

На Украине зафиксировали первый случай коронавируса в 2020 году

На Украине зафиксировали один случай заболевания коронавирусом, информацию о заражении подтвердили в Киевском городском лабораторном центре минздрава страны 27 января.
Известия 07:16
Происшествия

Пилот вертолета Брайанта погиб, но спас людей на земле

Газета.Ru 05:35
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Обновленный Kia Rio показали на первых фото

KIA Rio четвертого поколения, представленная на Парижском автосалоне в октябре 2016 года, готовится к обновлению.
Автоновости дня 05:49
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Астраханец 14 лет насиловал свою дочку

Вести.Ru 07:02
Здоровье

Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса

«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
РБК 07:00
Политика

В Кремле прокомментировали угрозу распространения коронавируса в РФ

В Кремле не сомневаются, что в России предприняты все необходимые меры предосторожности в связи с угрозой китайского коронавируса.
Национальная служба новостей 05:58
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