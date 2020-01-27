Экономика
REGNUMКоронавирус продолжает негативно влиять на нефть
Европейские и американские индексы, скорее всего, двинутся за ними. На данный момент опасения в отношении вируса продолжат негативно влиять на нефтяной рынок. Торги открылись снижением нефти.
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Политика
Кремль не стал комментировать действия главы Чувашии
Официальный представитель Кремля отметил, что в правительстве осведомлены о действиях главы Чувашии.
Общество
«Уральские авиалинии» прекратили полеты на Хайнань из-за коронавируса
Авиаперевозчик «Уральские авиалинии» приостановил полеты из Екатеринбурга и Тюмени на остров Хайнань из-за вспышки коронавируса в Китае.
Политика
Депутаты в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Группа депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорила полномочия российской делегации.
Здоровье
Глава РАН оценил риск глобальной эпидемии коронавируса
Риск широкого распространения коронавируса оценил глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, отметив, что заболевание очень опасно.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Футбол
Футболисты «Енисея» необоснованно получают огромные зарплаты
Футболисты "Енисея" необоснованно получают огромные зарплаты.
Общество
На митинге в защиту русского языка в Харькове произошли столкновения
Митинг в защиту русского языка и русскоязычных школ, организованный главой Харьковского отделения партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Андреем Лесиком перед зданием облгосадминистрации, закончился, не успев начаться.
Энергетика
Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу
Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор.
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»
Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
Общество
В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку
В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
Армия и оружие
Минобороны подтвердило «перехват» США российского генерала в Сирии
Министерство обороны подтвердило ранее появившуюся информацию о том, что войска США "перехватили" российскую колонну в Сирии.
Здоровье
Путь в прошлое
Что думают российские врачи о дженериках Русфонд вместе с сообществом "Врачи РФ" и порталом "Новости GMP" провел анонимный опрос врачей о том, как они оценивают качество дженериков.
Происшествия
Мужчина оставил двоих детей с запиской в аэропорту Шереметьево
Полицейские начали поиски мужчины, который оставил двух детей в аэропорту Шереметьево.
Происшествия
У российского подростка во рту взорвалась электронная сигарета
У 17-летнего подростка из города Аткарск Саратовской области во рту взорвалась электронная сигарета.
Шоу-бизнес
Госпитализирована Лариса Голубкина
Общество
Путин поручил продлить программу маткапитала до 2026 года
Президент России Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию поручил продлить действие закона о материнском капитале до 31 декабря 2026 года и обеспечить ежегодную индексацию выплат.
Политика
Подданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные
Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о военном потенциале РФ.
Политика
Путин не получал приглашение на памятные мероприятия в Польше
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил в понедельник, что глава государства Владимир Путин не получал приглашение от Польши на памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Красной армией нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау).
Политика
Украинский политик захотел от России часть Алмазного фонда
Политик напомнил о недавнем заявлении лидера правящей партии Польши Ярослава Качиньского, в котором он потребовал от России возместить ущерб за годы Второй мировой войны.
Общество
Автодилеры предложили штрафовать за скрутку пробега у автомобилей
Глава ассоциация «Российские автомобильные дилеры» Олег Моисеев предложил ввести штрафы за скрутку пробега у подержанных машин.
Авто
В Подмосковье появились новые дорожные камеры
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Политика
Глава Ингушетии отправил правительство в отставку
В Ингушетии отправлено в отставку правительство. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил о своем решении 27 января.
Здоровье
На Украине зафиксировали первый случай коронавируса в 2020 году
На Украине зафиксировали один случай заболевания коронавирусом, информацию о заражении подтвердили в Киевском городском лабораторном центре минздрава страны 27 января.
Авто
Обновленный Kia Rio показали на первых фото
KIA Rio четвертого поколения, представленная на Парижском автосалоне в октябре 2016 года, готовится к обновлению.
Происшествия
Астраханец 14 лет насиловал свою дочку
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
Политика
В Кремле прокомментировали угрозу распространения коронавируса в РФ
В Кремле не сомневаются, что в России предприняты все необходимые меры предосторожности в связи с угрозой китайского коронавируса.