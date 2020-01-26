Экономика

REGNUMREGNUMКоронавирус продолжает негативно влиять на нефть

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Европейские и американские индексы, скорее всего, двинутся за ними. На данный момент опасения в отношении вируса продолжат негативно влиять на нефтяной рынок. Торги открылись снижением нефти.
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