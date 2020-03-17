Коронавирус
Эхо МосквыКоронавирус распространился на 26 регионов России
Почти половина всех случаев зарегистрирована в Москве. Сегодня газета "Ведомости" и сайт "Открытые медиа", со ссылкой на источники написали, что если заболеваемость будет расти высокими темпами, Москву могут закрыть на въезд и выезд.
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с чего всё началось
Московские власти действительно рассматривали вариант введения городского карантина в случае, если количество заболевших станет критическим, следует из антивирусного плана мэрии. Официально в Москве выявлено 53 случая коронавируса, из них 20 было зафиксировано 16 марта (один человек выздоровел).Ведомости09:12
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