Московские власти действительно рассматривали вариант введения городского карантина в случае, если количество заболевших станет критическим, следует из антивирусного плана мэрии. Официально в Москве выявлено 53 случая коронавируса, из них 20 было зафиксировано 16 марта (один человек выздоровел).

с чего всё началось

Почти половина всех случаев зарегистрирована в Москве. Сегодня газета "Ведомости" и сайт "Открытые медиа", со ссылкой на источники написали, что если заболеваемость будет расти высокими темпами, Москву могут закрыть на въезд и выезд.

Общество Пенсии в России вырастут с 1 апреля Правительство поручило пенсионный фонд поставить в известность региональные органы власти об индексации на 6,1% для того, чтобы в соответствии с ним повысить действующие пенсии.

Музыка Танцор из клипа Little Big отправится на «Евровидение» Танцор Дмитрий Красилов, который понравился фанатам группы Little Big после съемок в клипе на песню Uno для конкурса "Евровидение", отправится с командой в Роттердам в мае.

Общество СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.

Общество Пособия на детей пензенцы смогут получить без справок Размер пособия составляет 9 813 рублей, на такую выплату семья может рассчитывать пока ребёнку не исполнится полтора года.

Общество Скончалась вдова Гагарина Валентина Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.

Общество Распыляющие лекарства вертолеты в Воронеже оказались фейком В Воронеже в социальных сетях и мессенджерах массово рассылаются сообщения о вертолётах, которые якобы ночью будут распылять лекарства от коронавируса.

Политика Путин обратился к россиянам из-за коронавируса На совещании с членами правительства президент Владимир Путин обратился к гражданам в связи с распространением коронавируса.

Экономика Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.

Политика Конституционный суд одобрил поправки к Конституции Конституционный суд (КС) России признал закон о поправках к Основному закону и порядок их принятия соответствующими Конституции, сообщается на сайте суда.