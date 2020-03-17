Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыКоронавирус распространился на 26 регионов России

Почти половина всех случаев зарегистрирована в Москве. Сегодня газета "Ведомости" и сайт "Открытые медиа", со ссылкой на источники написали, что если заболеваемость будет расти высокими темпами, Москву могут закрыть на въезд и выезд.
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с чего всё началось

Москва может закрыться на карантин

Московские власти действительно рассматривали вариант введения городского карантина в случае, если количество заболевших станет критическим, следует из антивирусного плана мэрии. Официально в Москве выявлено 53 случая коронавируса, из них 20 было зафиксировано 16 марта (один человек выздоровел).
Ведомости09:12

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«Ведомости»: В Москве могут ввести режим ЧС

Моя Москва.онлайн10:23

Телеканал RТ составляет списки сотрудников, готовых не покидать студии в течение 21 дня

Эхо Москвы13:00

«Ведомости»: В Москве могут ввести режим ЧС уже в ближайшее время. Город собираются закрыть на въезд

Фонтанка.Ру09:39

Москву могут закрыть на карантин из-за коронавируса. В городе не будет работать метро, а людям запретят покидать квартиры

Mockva.ru09:47

«Ведомости» и «Открытые медиа»: власти Москвы могут закрыть въезд и ввести комендантский час

Дождь09:36

Власти Москвы готовы ввести режим ЧС

News.ru09:31

«Ведомости» узнали о возможном закрытии Москвы на карантин

Forbes09:19
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 13:18, Ашберн
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК 10:54
Общество

Пенсии в России вырастут с 1 апреля

Правительство поручило пенсионный фонд поставить в известность региональные органы власти об индексации на 6,1% для того, чтобы в соответствии с ним повысить действующие пенсии.
Газета.Ru 12:00
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Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

Ведомости 13:08
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

RT на русском 11:38
Музыка

Танцор из клипа Little Big отправится на «Евровидение»

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ТАСС 08:13
Общество

СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
РБК 04:47
Общество

Пособия на детей пензенцы смогут получить без справок

Размер пособия составляет 9 813 рублей, на такую выплату семья может рассчитывать пока ребёнку не исполнится полтора года.
Prо Город Пенза 06:00
Общество

Режим повышенной готовности вводится в Оренбургской области

Особый режим начинает действовать со среды, 18 марта.
Эхо Москвы в Оренбурге 10:46
Общество

Число заразившихся коронавирусом в Москве достигло 56

По информации штаба, заразившиеся прибыли в Москву авиарейсами из Рима и Цюриха.
Говорит Москва 11:30
Общество

Скончалась вдова Гагарина Валентина

Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Газета.Ru 11:15
Шоу-бизнес

Дочь Успенской: «Мамины ухажёры сами лезли ко мне»

Мамины ухажёры сами лезли ко мне.
News.ru 12:40
Общество

Губернатор Псковской области ушел на карантин с признаками острой респираторной инфекции

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил об уходе на карантин в связи с наличием у него признаков острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).
ТАСС 12:52
Здоровье

ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
Российская газета 11:25
Футбол

Арбитры РПЛ испытывают финансовые проблемы из-за коронавируса

Российские футбольные судьи столкнулись с серьезными финансовыми сложностями из-за отмены матчей.
ProstoProSport 13:10
Общество

Минниханов перенес школьные каникулы в Татарстане

В Татарстане перенесены сроки начала весенних школьных каникул. Они начнутся с четверга, 19 марта.
БИЗНЕС Online 10:22
Общество

Распыляющие лекарства вертолеты в Воронеже оказались фейком

В Воронеже в социальных сетях и мессенджерах массово рассылаются сообщения о вертолётах, которые якобы ночью будут распылять лекарства от коронавируса.
МОЁ! Оnline Воронеж 11:40
Политика

Лукашенко: вся Россия «полыхает» от коронавируса

В России зарегистрировано более 65 случаев инфицирования, в Белоруссии коронавирус выявлен у 36 граждан.
Коммерсантъ вчера в 05:48
Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК 08:59
Здоровье

Из-за коронавируса в Марий Эл введен режим повышенной готовности

Глава Марий Эл Александр Евстифеев собрал за одним столом всех руководителей министерст.
Pro Город Йошкар-Ола 10:30
Экономика

Аркадий Ротенберг стал единственным разбогатевшим на обвале рынков российским бизнесменом

Аркадий Ротенберг стал единственным российским бизнесменом, состояние которого показало значительный прирост на фоне обвала акций 16 марта.
Компания 09:37
Политика

Путин обратился к россиянам из-за коронавируса

На совещании с членами правительства президент Владимир Путин обратился к гражданам в связи с распространением коронавируса.
НТВ 10:37
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости 10:36
Экономика

ФАС призвала не давать прогнозы насчет цен и возможного дефицита

Федеральная антимонопольная служба России призвала представителей власти и бизнеса не делать много заявлений насчет динамики цен и возможного дефицита.
Известия 13:00
Единоборства

Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

Газета.Ru 10:46
Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику

Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», в очередной раз изменило маршрут.
Известия 06:28
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк переехал к ней в больницу

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк поселился в реабилитационном центре у больной жены.
Evo-rus.com 02:28
Теннис

«Ролан Гаррос» перенесен на осень из-за пандемии коронавируса

Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису перенесли турнир на осень.
Sport24.ru 11:58
Наука

Ученые выяснили причину быстрого распространения коронавируса в Китае

Американские врачи назвали главную причину быстрого распространения нового коронавируса SARS-CoV2 в Китае.
ФАН вчера в 13:57
Политика

Конституционный суд одобрил поправки к Конституции

Конституционный суд (КС) России признал закон о поправках к Основному закону и порядок их принятия соответствующими Конституции, сообщается на сайте суда.
Lenta.ru вчера в 09:39
Здоровье

В Башкирии с подозрением на коронавирус госпитализированы 46 человек

На брифинге по коронавирусу министр Здравоохранения Максим Забелин отчитался, что, по данным на 18:00 17 марта, с подозрением на китайский вирус в Башкирии госпитализированы 46 человек, из них 6 – дети.
ProUfu.ru 11:31
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