Московские власти действительно рассматривали вариант введения городского карантина в случае, если количество заболевших станет критическим, следует из антивирусного плана мэрии. Официально в Москве выявлено 53 случая коронавируса, из них 20 было зафиксировано 16 марта (один человек выздоровел).

с чего всё началось

Почти половина всех случаев зарегистрирована в Москве. Сегодня газета "Ведомости" и сайт "Открытые медиа", со ссылкой на источники написали, что если заболеваемость будет расти высокими темпами, Москву могут закрыть на въезд и выезд.

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