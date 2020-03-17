Коронавирус
Эхо МосквыКоронавирус распространился на 26 регионов России
Почти половина всех случаев зарегистрирована в Москве. Сегодня газета "Ведомости" и сайт "Открытые медиа", со ссылкой на источники написали, что если заболеваемость будет расти высокими темпами, Москву могут закрыть на въезд и выезд.
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с чего всё началось
Московские власти действительно рассматривали вариант введения городского карантина в случае, если количество заболевших станет критическим, следует из антивирусного плана мэрии. Официально в Москве выявлено 53 случая коронавируса, из них 20 было зафиксировано 16 марта (один человек выздоровел).Ведомости09:12
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В Москве ребенок получил ожоги после шоу аниматора с сухим льдом
Во время показа фокуса аниматор окатила ребенка сухим льдом, после чего ему понадобилась медицинская помощь.
Политика
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Танцор Дмитрий Красилов, получивший в сети прозвище "Пухляш", из клипа "Uno" группы Little Big поедет на "Евровидение-2020".
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Общество
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Политика
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Общество
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Политика
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Политика
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Общество
Минпромторг предлагает не пускать в кафе клиентов с простудой
Предлагается не пускать в заведения посетителей с простудой.
Экономика
Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса
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Происшествия
Осужденного за взятки экс-мэра Владивостока перевели в колонию
Осужденного экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева перевели из городского СИЗО, где он находился с января, в колонию в Спасском районе Приморья, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Высоцкий.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.