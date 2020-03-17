Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыКоронавирус распространился на 26 регионов России

Почти половина всех случаев зарегистрирована в Москве. Сегодня газета "Ведомости" и сайт "Открытые медиа", со ссылкой на источники написали, что если заболеваемость будет расти высокими темпами, Москву могут закрыть на въезд и выезд.
Читать в источнике
Комментировать116
с чего всё началось

Москва может закрыться на карантин

Московские власти действительно рассматривали вариант введения городского карантина в случае, если количество заболевших станет критическим, следует из антивирусного плана мэрии. Официально в Москве выявлено 53 случая коронавируса, из них 20 было зафиксировано 16 марта (один человек выздоровел).
Ведомости09:12

Подробнее о событии

«Ведомости»: В Москве могут ввести режим ЧС уже в ближайшее время. Город собираются закрыть на въезд

Фонтанка.Ру09:39

«Ведомости»: В Москве могут ввести режим ЧС

Моя Москва.онлайн10:23

Москву могут закрыть на карантин из-за коронавируса. В городе не будет работать метро, а людям запретят покидать квартиры

Mockva.ru09:47

Аларм! Где гречка? Где туалетная бумага? Наш «магаззино» проинспектировал московские супермаркеты

Дождь14:35

Власти Москвы готовы ввести режим ЧС

News.ru09:31

«Ведомости» узнали о возможном закрытии Москвы на карантин

Forbes09:19

Телеканал RТ составляет списки сотрудников, готовых не покидать студии в течение 21 дня

Эхо Москвы13:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 20:58, Ашберн
Космос

Ученые смоделировали взрыв сверхгиганта Бетельгейзе

По мнению специалистов, превращение Бетельгейзе в результате взрыва в сверхновую может произойти уже в "ближайшее" время - в течение следующих 100 тысяч лет.
Территория новостей 02:00
Футбол

Федун предложил завершить РПЛ и объявить «Зенит» чемпионом

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун предложил досрочно подвести итоги чемпионата России по футболу, исходя из положения команд в турнирной таблице.
Москва 24 вчера в 22:30
Общество

Больше тысячи пассажиров «Победы» застряли в Черногории

Больше тысячи пассажиров авиакомпании "Победа" не могут вылететь из Черногории обратно в Россию, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в авиакомпании.
Интерфакс 09:38
Общество

Счетная палата выявила бюджетные нарушения на почти 885 млрд рублей

Счетная палата выявила бюджетные нарушения на сумму на сумму около 885 млрд рублей за 2019 год, сообщается в отчете ведомства.
Газета.Ru 17:45
Происшествия

Пожар в жилом доме на улице Ярославского в Якутске ликвидирован

Проведена эвакуация жителей подъезда данного дома, эвакуировано 18 человек, в том числе шестеро детей.
Якутия 24 20:38
Шоу-бизнес

Джиган показал фото с новорожденным сыном после возвращения в семью

Популярный российский рэп-исполнитель Джиган опубликовал совместное фото с маленьким сыном Давидом.
Слово и Дело вчера в 12:02
Общество

В России из-за коронавируса изменят расписание ЕГЭ

Из-за угрозы инфекции перенесут срок досрочной сдачи экзамена. Дату определят в ближайшее время, сообщает РИА Новости.
Краснодарские известия вчера в 09:31
Общество

Институт Роберта Коха: Пандемия коронавируса может продлиться два года

Президент германского Института имени Роберта Коха, изучающего инфекционные заболевания и непереносимые болезни, Лотар Вилер заявил, что пандемия нового коронавируса может продлиться два года.
Daily Storm 07:09
Общество

Коронавирус зафиксирован во всех странах Европы

По словам премьера Черногории Душко Марковича, первые два случая были зафиксированы у женщин, которые вернулись в страну из-за границы.
Газета.Ru 15:25
Авто

Появилось первое изображение нового Volkswagen Amarok

Компания Volkswagen продемонстрировала эскиз пикапа Amarok следующего поколения.
Motor 07:13
Наука

У клеток человека нашли вторую «дверь» для коронавируса

У клеток человека нашли вторую "дверь" для коронавируса. Это белок CD147, которым также пользуются возбудитель атипичной пневмонии.
Piter.tv вчера в 10:40
Энергетика

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $29 впервые с 2016 года

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $29 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 14:34
Происшествия

В Москве ребенок получил ожоги после шоу аниматора с сухим льдом

Во время показа фокуса аниматор окатила ребенка сухим льдом, после чего ему понадобилась медицинская помощь.
Российская газета вчера в 07:56
Политика

В Германии заявили об угрозе «неконтролируемой рецессии» в США

Соединенные Штаты являются крупнейшей мировой экономикой, но, если в Вашингтоне продолжат недооценивать угрозу распространения коронавируса и его последствия, она скатится в неконтролируемую рецессию, заявил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.
Взгляд.ру 20:44
Музыка

«Пухляш» поедет вместе с Little Big на «Евровидение-2020»

Танцор Дмитрий Красилов, получивший в сети прозвище "Пухляш", из клипа "Uno" группы Little Big поедет на "Евровидение-2020".
Газета.Ru 11:15
Общество

На Украине зафиксирован второй случай смерти от коронавируса

В украинском городе Черновцы умерла женщина, у которой было обнаружено острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом, это стало вторым случаем смерти в стране от новой инфекции; всего на Украине во вторник подтверждено семь новых случаев инфицирования, сообщает Центр общественного здоровья республики (ЦОЗ).
Интерфакс 14:45
Футбол

Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год

Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 09:36
Общество

«Инвитро» начнёт проводить тесты на коронавирус

В течение 30 дней компания «Инвитро» запустит тест, с помощью которого любой желающий сможет провериться на коронавирус.
Ореанда-Новости 05:57
Политика

Пригожин: «Конкорд» подаст против властей США иск на $50 миллиардов

Группа компаний "Конкорд" намерена добиваться возмещения ущерба за незаконное преследование в США, поскольку решение американского суда о прекращении дела о вмешательстве "Конкорда" в американские выборы указывает на ложность обвинений, заявил владелец "Конкорда" Евгений Пригожин.
Вести.Ru 05:51
Общество

В МГУ рассказали о возможной вакцине от коронавируса

В России за три месяца могут создать прототип дешевой в изготовлении вакцины от нового коронавируса, заявили газете "Известия" на кафедре вирусологии биологического факультета МГУ.
РИА Новости 18:58
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

Ведомости 13:32
Политика

Страны ЕС согласовали запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса

Страны ЕС поддержали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.
Интерфакс 15:12
Политика

Путин заявил, что Россия полностью компенсировала потери от санкций

Президент России Владимир Путин заявил, что Москве "плевать" на санкции, которые были введены из-за ситуации на Украине.
Газета.Ru вчера в 05:03
Общество

Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина, вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
78.ru 11:13
Политика

Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом

Ранее во вторник Путин призвал россиян не запасаться продуктами в связи с распространением коронавируса, ситуация с поставками в магазины стабильная, подчеркнул президент.
Известия 09:42
Кино

Премьеру «Черной Вдовы» отменили из-за коронавируса

Российская газета 15:15
Общество

Минпромторг предлагает не пускать в кафе клиентов с простудой

Предлагается не пускать в заведения посетителей с простудой.
News.ru 12:10
Экономика

Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса

Экспорт российской нефти в Китай сократился в январе почти на 30% по сравнению с январем 2019 года, свидетельствуют первые данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по ввозу товаров в КНР после начала распространения там коронавируса.
РБК 17:21
Происшествия

Осужденного за взятки экс-мэра Владивостока перевели в колонию

Осужденного экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева перевели из городского СИЗО, где он находился с января, в колонию в Спасском районе Приморья, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Высоцкий.
РИА Новости 05:01
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК 10:54
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное