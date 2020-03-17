Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыКоронавирус распространился на 26 регионов России

Почти половина всех случаев зарегистрирована в Москве. Сегодня газета "Ведомости" и сайт "Открытые медиа", со ссылкой на источники написали, что если заболеваемость будет расти высокими темпами, Москву могут закрыть на въезд и выезд.
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с чего всё началось

Москва может закрыться на карантин

Московские власти действительно рассматривали вариант введения городского карантина в случае, если количество заболевших станет критическим, следует из антивирусного плана мэрии. Официально в Москве выявлено 53 случая коронавируса, из них 20 было зафиксировано 16 марта (один человек выздоровел).
Ведомости09:12

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Аларм! Где гречка? Где туалетная бумага? Наш «магаззино» проинспектировал московские супермаркеты

Дождь14:35

Власти Москвы готовы ввести режим ЧС

News.ru09:31

«Ведомости»: В Москве могут ввести режим ЧС

Моя Москва.онлайн10:23

Москву могут закрыть на карантин из-за коронавируса. В городе не будет работать метро, а людям запретят покидать квартиры

Mockva.ru09:47

«Ведомости»: В Москве могут ввести режим ЧС уже в ближайшее время. Город собираются закрыть на въезд

Фонтанка.Ру09:39

Телеканал RТ составляет списки сотрудников, готовых не покидать студии в течение 21 дня

Эхо Москвы13:00

«Ведомости» узнали о возможном закрытии Москвы на карантин

Forbes09:19
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Наука

Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови

Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Газета.Ru 08:47
Общество

Оплату больничных за карантин россияне получат авансом

Россиянам, находящимся на карантине из-за коронавируса, авансом оплатят больничные.
За облаками 00:10
Общество

В США испытали вакцину от коронавируса на людях

В США провели первые испытания экспериментальной вакцины от коронавируса на людях, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 21:32
Происшествия

Многократный призер чемпионатов Украины по боксу погиб в аварии

Lenta.ru 16:09
Политика

Конституционный суд рассмотрит поправки к Конституции

Закон о поправке к Конституции поступил на рассмотрение в Конституционный суд.
Gazeta.SPb 15 марта в 01:07
Футбол

СМИ: Тедеско хочет видеть в «Спартаке» двух футболистов «Крыльев Советов»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско выразил заинтересованность в покупке двух футболистов «Крыльев Советов».
RT на русском 15:13
Экономика

Аркадий Ротенберг стал единственным российским миллиардером, чьи доходы поднялись на фоне падения мировых рынков

На состояние Ротенберга повлиял резкий рост акций его компании Мостотрест.
Эхо Москвы вчера в 14:31
Общество

На Украине зафиксировали второй случай смерти от коронавируса

Первую смерть от коронавируса на Украине зафиксировали 13 марта.
РБК 17:21
Политика

Страны ЕС согласовали запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса

Страны ЕС поддержали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.
Интерфакс 15:12
Политика

Военных и заключенных привлекут к производству медицинских масок

Медицинскими масками должны быть обеспечены и члены избирательных комиссий (этим с Минпромторгом должен заняться Центризбирком).
НИА Самара 15:51
Здоровье

В Италии проведут тесты препарата от коронавируса

РИА Новости 16:23
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

Ведомости 13:32
Политика

Лукашенко удивило решение России по закрытию границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко отреагировал на решение России закрыть границу с республикой из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:25
Общество

Власти Москвы пообещали не закрывать детские сады

Заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что свободное посещение в детских садах, а также школах воспитанниками дошкольных групп и учащимися 1-4 классов сохранится.
Московский Комсомолец 03:31
Экономика

Лукашенко заявил о потере Белоруссией традиционных рынков экспорта

Белоруссия в 2019 году провалила экспорт, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания, посвященного итогам социально-экономического развития за тот год и оценке результатов пятилетки.
ПолитРоссия 05:18
Общество

Число заболевших коронавирусом в России достигло 114

Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло с 93 до 114 в 26 российских регионах, пятеро выздоровели, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова.
Интерфакс 09:25
Общество

Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса

Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM вчера в 14:22
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости 16:10
Общество

«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус

В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Ведомости 04:00
Происшествия

Суд отклонил иск бывшего полковника Захарченко к «Лефортово»

Лефортовский суд Москвы отказался удовлетворить иск бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к СИЗО "Лефортово", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:44
Общество

Путин призвал россиян не покупать продукты впрок

РИА Новости 16:50
Политика

ВМС США готовят плавучий госпиталь для борьбы с коронавирусом

Выступая перед журналистами, министр обороны США Марк Эспер сообщил о подготовке американским военным ведомством двух специальных плавучих госпиталей для содержания на них лиц, заразившихся коронавирусом COVID-2019.
Московский Комсомолец 17:14
Шоу-бизнес

Певица Нюша продемонстрировала результат бьюти-преображения

RuNews24.ru 07:37
Общество

СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
РБК 04:47
Футбол

«Трабзонспор» расторг контракт с Оби Микелом

Турецкий футбольный клуб "Трабзонспор" на своем официальном сайте сообщил о расторжении контракта с нигерийским полузащитником Джоном Оби Микелом.
РИА Новости 14:43
Здоровье

Названы запрещенные при коронавирусе лекарства

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран рассказал, какие препараты не стоит принимать при подозрении на заражение коронавирусом.
Рамблер 07:38
Экономика

Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса

Экспорт российской нефти в Китай сократился в январе почти на 30% по сравнению с январем 2019 года, свидетельствуют первые данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по ввозу товаров в КНР после начала распространения там коронавируса.
РБК 17:21
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК 10:54
Кино

Фанаты Человека-паука узнали название нового фильма о супергерое

Поклонники комиксов о Человеке-пауке узнали возможное название нового фильма о популярном супергерое вселенной Marvel.
Профиль 13:16
Общество

Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина, вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
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