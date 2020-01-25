Здоровье
ИнтерфаксМинздрав отчитался о ситуации с коронавирусом в России
"По состоянию на 21:00 25 января в России лабораторно подтверждённых случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, не выявлено", – говорится в справке Минздрава, опубликованной замминистра здравоохранения России Олегом Салагаем в телеграме в субботу.
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с чего всё началось
По данным ведомства, по состоянию на вечер 25 января (21:00 по московскому времени) в мире зарегистрировано 1438 лабораторно подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV.Областная газета00:45
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Общество
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Политика
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«Самый продвинутый "самолет-разведчик" России из состава специальной авиации ВКС летит из Чкаловского [аэродрома], вероятно, на российскую авиабазу Хмеймим через воздушное пространство Турции», — написал в Twitter наблюдатель и фотограф Йорук Исик, приложив к публикации карту полета воздушного судна с номером RF-64514.
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Космос
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Диаметр небесного тела составляет до 990 метров. Огромный астероид под номером 163373 пролетит рядом с Землей 15 февраля.
Политика
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Первая часть партии норвежской нефти - около 3,5 тыс. тонн - поступила на белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
Единоборства
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Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось на более чем 2 миллиарда долларов за последнюю неделю на фоне рекордной капитализации американской компании Tesla, свидетельствуют данные агентства Блумберг.
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Миссия ООН осудила нарушения эмбарго на поставку оружия в Ливию
Поставки оружия в Ливию продолжаются, несмотря на действующее в отношении страны эмбарго и договоренности, достигнутые на конференции в Берлине.
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Первоисточником нового коронавируса в Китае посчитали змей
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