Здоровье

ИнтерфаксИнтерфаксМинздрав отчитался о ситуации с коронавирусом в России

"По состоянию на 21:00 25 января в России лабораторно подтверждённых случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, не выявлено", – говорится в справке Минздрава, опубликованной замминистра здравоохранения России Олегом Салагаем в телеграме в субботу.
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с чего всё началось
По данным
 ведомства, по состоянию на вечер 25 января (21:00 по московскому времени) в мире зарегистрировано 1438 лабораторно подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV.
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Семь случаев коронавируса выявлено в приграничных с РФ регионах

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Поставки оружия в Ливию продолжаются, несмотря на действующее в отношении страны эмбарго и договоренности, достигнутые на конференции в Берлине.
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