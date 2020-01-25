с чего всё началось

"По состоянию на 21:00 25 января в России лабораторно подтверждённых случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, не выявлено", – говорится в справке Минздрава, опубликованной замминистра здравоохранения России Олегом Салагаем в телеграме в субботу.

Минздрав отчитался о ситуации с коронавирусом в России

Политика AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины На записи Трамп интересуется, как долго Украина сможет противостоять России без помощи США, а также призывает уволить Мари Йованович, которая на тот момент занимала должность американского посла в Киеве.

Авто В России сертифицирован кроссовер Geely Atlas Pro В 2001 году Geely получает лицензию на производство автомобилей и официально становится одним из первых частных автопроизводителей Китая, а модели марки публикуются в официальном автомобильном каталоге Китая.

Политика Кравчук оценил шансы на возвращение Украине Крыма и Донбасса Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс самостоятельно вернется под контроль Киева, а для возвращения Украине Крыма требуется особая схема.

Происшествия Вооруженный мечом мужчина разгромил бар в Петербурге В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга вооруженный мечом мужчина ворвался в один из баров и начал рубить им мебель и элементы интерьера.

Политика У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.

Армия и оружие «Самый продвинутый» самолет-разведчик России заметили над Турцией «Самый продвинутый "самолет-разведчик" России из состава специальной авиации ВКС летит из Чкаловского [аэродрома], вероятно, на российскую авиабазу Хмеймим через воздушное пространство Турции», — написал в Twitter наблюдатель и фотограф Йорук Исик, приложив к публикации карту полета воздушного судна с номером RF-64514.

Культура Экс-солистка «Ленинграда» написала письмо Владимиру Зеленскому Прекрасная певица из Шлиссельбурга — экс-солистка «Ленинграда» Василиса Старшова (та самая, которая исполнила хит про лабутены, после чего решила покинуть коллектив Сергея Шнуроува и отправилась в самостоятельное плавание) — только что совершенно феерично выступила в первом туре конкурса «Голос Украины».

Космос Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 15 февраля Диаметр небесного тела составляет до 990 метров. Огромный астероид под номером 163373 пролетит рядом с Землей 15 февраля.

Единоборства Дэнни Гарсия победил Ивана Редкача 25 января в Нью-Йорке экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия победил украинца Ивана Редкача единогласным решением судей со счетом .

Экономика Состояние Илона Маска выросло на два миллиарда долларов за неделю Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось на более чем 2 миллиарда долларов за последнюю неделю на фоне рекордной капитализации американской компании Tesla, свидетельствуют данные агентства Блумберг.

Фигурное катание Российские фигуристки заняли весь пьедестал на ЧЕ в Граце Алена Косторная, которая лидировала после короткой программы, сделала прекрасный каскад "тройной аксель - двойной тулуп" и не менее впечатляющий сольный тройной аксель, однако упала с тройного лутца.