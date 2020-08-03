Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Ореанда-Новости
Ореанда-Новости

Коронавирус сильно ударил по экономике Франции

ИА «Ореанда-Новости» "ИноСМИ": пандемия, вызванная COVID-19 привела к катастрофе в экономической сфере Франции. Вирус "ударил" по всем отраслям производства, промышленности и предпринимательства.В источнике
Подробнее о событии
Pravda.Ru

Во Франции произошла крупнейшая в XXI веке экономическая катастрофа

Pravda.Ruвчера в 14:51
ФАН

Франция столкнулась с экономической катастрофой

ФАНвчера в 14:48
ИноСМИ

Эпидемия коронавируса спровоцировала экономическую катастрофу во Франции

ИноСМИвчера в 02:00
iReactor

Французской экономике грозит крах в условиях пандемии

iReactorвчера в 13:21
Lenta.ru

Во Франции произошла экономическая катастрофа

Lenta.ruвчера в 12:12
Экономика сегодня

Франция столкнулась с экономической катастрофой на фоне пандемии

Экономика сегоднявчера в 03:15
АБН

Францию поразила крупнейшая в XXI веке экономическая катастрофа

АБНвчера в 13:42

Google представил смартфон Pixel 4a

Компания Google представила новую модель своего смартфона - Pixel 4a, а также анонсировала следующие гаджеты линейки Pixel 4a (5G) и Pixel 5. Как сообщается в блоге компании, Pixel 4a появится в продаже с 20 августа.
ТАССвчера в 15:18
7

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБКвчера в 12:59
857

Рита Дакота получила положительный результат теста на коронавирус

Рита Дакота получила положительный результат теста на коронавирус Среди российских звезд одним из первых заболел коронавирусом Лев Лещенко, который был госпитализирован в инфекционную больницу в Коммунарку.
Вокруг ТВвчера в 16:09

«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБКвчера в 11:59
2,1K

«Это бомба»: Артур Пирожков сошелся в танцевальном баттле с Пухляшом

Российский шоумен и певец Александр Ревва, более известный по сценическому псевдониму Артур Пирожков, опубликовал в инстаграме видео, на котором демонстрирует, как проходит танцевальный баттл между ним и Пухляшом (Дмитрий Красилов).
РИА Новости18:04