Коронавирус

КТВ-ЛучКТВ-ЛучКоронавирус: сколько зараженных выявили в Самарской области за сутки

Обнародованы новые данные по COVID-19. Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Самарской области выросло до 2437 человек. По данным федерального оперативного штаба на 28 мая, за сутки в регионе подтверждено еще 97 зараженных.
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КХЛ назначила старт нового сезона на 2 сентября

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовало на официальном сайте турнира заявление о дате начала сезона 2020/21 – 2 сентября.
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В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

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Запуск американских астронавтов отменен

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«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

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