Обнародованы новые данные по COVID-19. Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Самарской области выросло до 2437 человек. По данным федерального оперативного штаба на 28 мая, за сутки в регионе подтверждено еще 97 зараженных.

Коронавирус: сколько зараженных выявили в Самарской области за сутки

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