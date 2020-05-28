Коронавирус
КТВ-ЛучКоронавирус: сколько зараженных выявили в Самарской области за сутки
Обнародованы новые данные по COVID-19. Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Самарской области выросло до 2437 человек. По данным федерального оперативного штаба на 28 мая, за сутки в регионе подтверждено еще 97 зараженных.
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Болеют больше 2000 человек: данные по новым случаям коронавируса в Ярославской области 28 мая
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