В России за прошедшие сутки зафиксирован 8371 случай заболевания COVID-19 в 85 регионах, сообщает стопкоронавирус.рф.

За сутки в России выявили 8371 случай заболевания коронавирусом

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