Коронавирус
Общественное телевидение РоссииЗа сутки в России выявили 8371 случай заболевания коронавирусом
В России за прошедшие сутки зафиксирован 8371 случай заболевания COVID-19 в 85 регионах, сообщает стопкоронавирус.рф.
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Болеют больше 2000 человек: данные по новым случаям коронавируса в Ярославской области 28 мая
Новости Ярославля 76.ru03:35
228 зараженных COVID-19 выявили в Нижегородской области за прошедшие сутки
Нижний Новгород on-line03:35
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Происшествия
Журналиста Азара арестовали на 15 суток за пикет у здания МВД в Москве
Тверской суд Москвы отправил под административный арест на 15 суток журналиста "Новой газеты" Илью Азара, который был во вторник задержан в центре столицы за одиночный пикет в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Интерфакс 06:06
Гаджеты
Zen 3 отложен на 2021 год: по слухам, AMD погналась за 5 нм
Источник приписывает AMD первоначальные намерения использовать 7-нм техпроцесс с так называемой EUV-литографией для производства процессоров Ryzen с архитектурой Zen 3 (Vermeer) в четвёртом квартале текущего года.
3DNews 09:07
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
В Псковской област было обнаружено тело трехлетней девочки, которая пять дней назад пропала в садоводстве "Кебь".
Российская газета 08:32
Общество
Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса
Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
REGNUM 02:39
Шоу-бизнес
Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается
Культуромания вчера в 09:18
Экономика
Заявки на ипотечные кредиты в США выросли шестую неделю подряд
Заявки на ипотечные кредиты в США на прошлой неделе подскочили, увеличившись в шестой раз подряд, что говорит о том, что рынок жилья может привести к восстановлению экономики после пандемии коронавируса даже при сохранении высокого уровня безработицы, передает Reuters.
Вести.Ru вчера в 13:16
Экономика
Правительство представило план по восстановлению экономики в России
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:48
Политика
Посла России вызвали в МИД Германии из-за дела о хакерской атаке
МИД Германии пригласил посла России Сергея Нечаева из-за дела о хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
RT на русском 09:12
Религия
28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня
7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу.
Park72.ru вчера в 05:00
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Политика
В Кремле прокомментировали данные о смертности медиков с коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают недостоверными данные СМИ о якобы высокой смертности медиков от коронавируса в России.
RT на русском 06:13
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Происшествия
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми.
Коммерсантъ вчера в 14:56
Общество
Режим самоизоляции в Москве продлили до 14 июня
Москвичам разрешат гулять в большинстве парков, кроме «Зарядья»; жители старше 65 лет смогут выходить на прогулку или заниматься на улице спортом.
Говорит Москва вчера в 13:15
Футбол
Меркулов объявил об уходе из «Урала» сценой из «Гарри Поттера»
Футболист Михаил Меркулов сообщил в своем Instagram об уходе из екатеринбургского "Урала", сопроводив сообщение сценой из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната".
РИА Новости 07:17
Общество
Названы условия открытия парикмахерских в Москве
При отсутствии роста динамики числа заболевших в столице могут открыть салоны красоты, парикмахерские и другие предприятия сферы услуг, сообщил в четверг первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
РИАМО 08:57
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
Футбол
Зрителей пустят на матчи Российской премьер-лиги
Роспотребнадзор согласовал c Российской премьер-лигой (РПЛ) возможность проведения матчей со зрителями.
РБК 09:00
Общество
Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса
Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин от коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 08:46
Здоровье
Минздрав предупредил беременных с коронавирусом об опасности
Российский Минздрав опубликовал вторую версию методических рекомендаций по организации оказания медицинской помощи беременным, роженицам, а также новорожденным при новой коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 06:54
Авто
Составлен рейтинг самых удобных автомобилей в России
Агентство «Автостат» составило рейтинг самых удобный автомобилей.
Motor вчера в 10:10
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru 26 мая в 23:05
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
Здоровье
Московские врачи впервые опубликовали атлас изменений органов умерших c коронавирусом
Московские специалисты первыми в мире составили и опубликовали атлас тяжелейших, а зачастую необратимых патологических изменений органов у умерших с диагностированным коронавирусом, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения столицы.
РИАМО 09:15
Футбол
«А остальные там топ?» Шейдаев ответил на слова Мостового об уходе Гулиева из «Спартака»
Позже Шейдаев опубликовал скриншот со словами Александра Мостового о том, что уход Гулиева не станет потерей для «Спартака».
Чемпионат 07:44
Экономика
Аксаков опроверг возможный запрет криптовалюты в России. Есть одно но
Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку, опроверг информацию о том, что в Государственной Думе предложили запретить криптовалюту в России.
РБК 07:57