Влияние эпидемии коронавируса может оказать негативное влияние на экономику России. В комментарии Центробанка говорится, что эпидемия уже стала серьезным риском для роста ВВП, а распространение вируса может усилить начавшееся в 2020 году замедление роста производственной активности.

Коронавирус стал серьезной угрозой для российской экономики

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