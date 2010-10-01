Коронавирус
Московская перспективаКоронавирус стал серьезной угрозой для российской экономики
Влияние эпидемии коронавируса может оказать негативное влияние на экономику России. В комментарии Центробанка говорится, что эпидемия уже стала серьезным риском для роста ВВП, а распространение вируса может усилить начавшееся в 2020 году замедление роста производственной активности.
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