Коронавирус
Lenta.ruПрезидент Бразилии заразился коронавирусом
12 марта ряд бразильских и аргентинских СМИ указали, что Болсонару проходит обследование. Ранее в окружении президента Бразилии нашли заразившегося коронавирусом — инфекцию выявили у главы специального секретариата по коммуникациям Фабио Вайнгартена.
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