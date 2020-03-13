Результаты теста на коронавирус COVID-19 у президента Бразилии Жаира Болсонару отрицательные, говорится в сообщении на странице Facebook президента. Ранее издание O Dia со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что первый тест на наличие вируса у президента дал положительный результат.

Коронавирус у президента Бразилии не подтвердился

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