Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиКоронавирус у президента Бразилии не подтвердился

Результаты теста на коронавирус COVID-19 у президента Бразилии Жаира Болсонару отрицательные, говорится в сообщении на странице Facebook президента. Ранее издание O Dia со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что первый тест на наличие вируса у президента дал положительный результат.
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