Коронавирус

РБКРБКПрезидент Бразилии заявил о негативном результате теста на коронавирус

Лабораторные исследования не выявили наличия коронавируса 2019-nCoV в организме президента Бразилии Жаира Болсонару, результаты теста отрицательные. Об этом политик написал в своем Facebook. «Не верьте fake news!» — призвал Болсонару.
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Президент Бразилии сообщил, что у него нет коронавируса

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Бразильский политик
Бразильский государственный и политический деятель. Президент Бразилии с 1 января 2019 года.
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