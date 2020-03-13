Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПрезидент Бразилии заразился коронавирусом

12 марта ряд бразильских и аргентинских СМИ указали, что Болсонару проходит обследование. Ранее в окружении президента Бразилии нашли заразившегося коронавирусом — инфекцию выявили у главы специального секретариата по коммуникациям Фабио Вайнгартена.
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Президент Бразилии в Facebook сообщает, что тест на Covid-19 у него отрицательный. Пост появился после того, как Трамп решил сделать заявление

Фонтанка.Ру12:15

СМИ: коронавирусом заболел президент, который встречался с Трампом

URA.Ru10:26

Президент Бразилии заявил об отрицательном результате на коронавирус

RT на русском11:56

Коронавирус у президента Бразилии не подтвердился

РИА Новости11:49

Президент Бразилии сообщил, что у него нет коронавируса

ТАСС11:47

Президент Бразилии заявил о негативном результате теста на коронавирус

РБК12:06

СМИ: у президента Бразилии диагностировали коронавирус

Свободная Прессавчера в 15:07
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