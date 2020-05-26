Коронавирус
УралинформбюроКоронавирус установил новый рекорд по числу жертв в России
По данным портала стопкоронавирус.рф, за последние сутки выявлено 8 915 случаев коронавирусной инфекции (362 342 всего), выписано 12 331 человек (131 129), передает "Уралинформбюро". Также в стране было подтверждено 174 летальных исхода (это суточный максимум за все время).
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Глава Минстроя Якушев вышел на работу после коронавируса
Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев вышел на работу после лечения от коронавирусной инфекции, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя.
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Число умерших больных с коронавирусной инфекцией в Крыму возросло до 11 человек, сообщил министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов.
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Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
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Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Народ Украины - "паскудный и орусевший", заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, ранее уже привлекавший внимание СМИ своими грубыми высказываниями в адрес русских и России.
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В России повысят накопительные пенсии
В этом году накопительные пенсии в России повысят на 9,13%. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда, поступившем в РБК.
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Оборона ДАП длилась 242 дня — с мая 2014-го до 22 января 2015 года. Защищая донецкий аэропорт, погибли 100 украинских военных.
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В России за сутки выявлено 8 915 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявлено 8 915 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны.
UfaTime.ru 04:25
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В Бенине освобождены захваченные пиратами российские моряки
«По информации посольства России в Нигерии, 23 мая захваченные пиратами 19 апреля в территориальных водах Бенина трое российских граждан, члены экипажа контейнеровоза Tommi Ritscher -- старший помощник капитана А. Сигунов, старший механик С. Зайцев и электромеханик В. Супрун -- были освобождены»,-- сказала журналистам госпожа Захарова (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 04:25
Общество
В Минпросвещения рассказали о сроках проведения пробных ЕГЭ
По словам министра, принятое решение провести 29 июня и 30 июня пробные экзамены позволит настроить всю систему, чтобы экзамен прошел без сбоев.
Российская газета вчера в 12:31
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Минобороны подтвердило гибель экипажа Ми-8 на Чукотке
Министерство обороны РФ подтвердило гибель экипажа вертолета Ми-8 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ при жесткой посадке в Анадыре.
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Режим ограничений из-за коронавируса на Камчатке продлят после 1 июня
Власти Камчатки сохранят после 1 июня режим ограничений, введенный в мае в регионе, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
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В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
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Писатель Драгунский сообщил о смерти бывшего главы Минэнерго России
На посту министра Лопухина сменил Виктор Черномырдин, а бывший первый министр энергетики осенью 1992 году был назначен советником главы правительства Егора Гайдара.
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Экономика
Россию поймали на подтасовке цифр в торговле с Белоруссией
Обычно Белоруссия закупает несколько тысяч тонн пшеницы и подсолнечника в месяц, но в марте эти показатели выросли до 426 тысяч и 320 тысяч тонн соответственно.
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В Dota 2 вышел Battle Pass The International 10
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Hyundai официально показал обновленный Santa Fe
Компания Hyundai опубликовала первое тизерное изображение обновленного Hyundai Santa Fe 2021 модельного года.
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В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
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С 1 октября правительство планирует отменить льготный тариф на первые 100 кВт — 0,9 грн, оставив единый тариф — 1,68 грн за 1 кВт.
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Девочку, с рождения жившую в больнице, забрали в семью
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Предсказана судьба цен на авиабилеты по России летом
Предсказана судьба цен на авиабилеты по России грядущим летом — в июне стоимость авиаперевозок по внутренним направлениям будет аналогична прошлогодней или ниже ее.
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Власти Москвы не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг»
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