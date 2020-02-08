Экономика

ВедомостиВедомостиКоронавирус устроил форс-мажор на сырьевых рынках

Китайские трейдеры из-за коронавируса просят иностранных контрагентов отменить или отложить поставки меди, сообщает Financial Times. Так же поступил крупнейший китайский импортер сжиженного природного газа (СПГ).
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Коронавирус устроил форс-мажор на сырьевых рынках

Ведомости08 февраля в 02:15

Коронавирус обвалил мировой рынок газа, Китай объявляет форс-мажор

Profinance.ru08 февраля в 00:21

Кто победит? Импортеры газа заявляют об отсутствии форс-мажора — FT

Красная веснавчера в 04:11

«Можно говорить о локальной панике». Коронавирус уронил котировки нефти и повлиял на рынок газа

BFM.ru09 февраля в 11:09

Мировые трейдеры не считают вспышку коронавируса достаточным основанием для отказа Китая от партий СПГ

Neftegaz.ru02:11
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В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России

Пульс Хакасии вчера в 01:44
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Омичка пожаловалась на грубую работу врачей роддома

Российская газета вчера в 07:13
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Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина

РИА Новости 00:21
Происшествия

В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса»

Черемушкинский суд Москвы арестовал на месяц за хулиганство пранкера Кароматулло Джаборова, который имитировал в метро приступ, якобы вызванный вирусной инфекцией, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
РИА Новости вчера в 09:36
Экономика

Die Welt сообщила о использовании Россией санкций США

Несмотря на американские санкции, России удалось нарастить в США экспорт нефти и нефтепродуктов, пишет немецкая газета Die Welt.
РБК 01:32
Шоу-бизнес

Певица МакSим может никогда не вернуться на сцену

Директор звезды Маргарита Соколова отметила, что у поклонников МакSим есть надежда на возвращение певицы.
Суть событий вчера в 01:09
Общество

В ГТРК «Камчатка» провели беседу со смеявшейся телеведущей

Журналистка ГТРК "Камчатка" Александра Новикова, рассмеявшаяся во время записи сюжета об индексации льгот для населения, продолжает работать, сообщил РИА Новости директор ГТРК Алексей Костылев.
РИА Новости 02:12
Общество

«Нафтогаз» не исключил подачи нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что в настоящее время компания изучает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке «Нафтогазу» в 2009 году «Газпромом» долга RosUkrEnergo на $1,7 млрд.
RT на русском вчера в 04:19
Армия и оружие

В Турции рассказали о пораженных при обстреле армии Сирии целях

REGNUM 00:15
Происшествия

Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова

Интерфакс вчера в 07:48
Наука

В Бразилии обнаружили вирус с новым геном

Как сообщает ToDay News Ufa, вирус нашли на озере Пампулха.
ToDay News Ufa вчера в 05:12
Происшествия

Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества

Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Общество

Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
RT на русском 09 февраля в 19:56
Общество

«Яндекс.Лавка» начала работать в Санкт-Петербурге

Сервис экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка» начал работать в Санкт-Петербурге с 10 февраля.
Коммерсантъ 02:11
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

В Астрахани следователи проводят проверку информации в СМИ о том, что в одной из школ города учительница вступила в интимную связь с учеником 9 класса.
Газета.Ru 02:15
Экономика

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Правительство Михаила Мишустина возобновило дискуссию, начатую правительством Дмитрия Медведева, о снижении социальных взносов, рассказали три федеральных чиновника.
Ведомости вчера в 16:44
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета вчера в 16:50
Общество

В России создали комплекс для скрытой проверки пассажиров в аэропортах

Загмлавы концерна «РТИ» по разведывательно-информационным системам Кирилл Макаров сообщил, что новый комплекс досмотра, созданный на новых диапазонах волн, «максимально снизит риски совершения террористических актов».
Говорит Москва 01:48
Политика

Преемница Меркель ушла в отставку

BFM.ru вчера в 08:56
Экономика

ВТБ снизил ипотечные ставки ниже 8%

Рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить под 8,5%. При покупке недвижимости, находящейся в залоге у банка, ВТБ предлагает специальную ставку – 7,8% при первоначальном взносе от 50%.
Интерфакс 02:54
Политика

В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
РБК 02:48
Общество

В Сеть утекли данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян

В Сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке.
РБК 01:00
Общество

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные в связи с праздниками, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
RT на русском 02:31
Наука

Китайские СМИ сообщили, что вакцина от коронавируса готова

Сообщают, что говорить о 100% готовности препарата на данный момент нельзя, но китайские ученые первыми преступили к испытанию вакцины от коронавируса.
Замана 02:25
Авто

KIA выпустит новый компактвэн на базе Seltos

Основой для новой модели будет популярный кроссовер KIA Seltos, который передаст некоторые детали кузова.
RuNews24.ru 02:52
Шоу-бизнес

Курникова и Иглесиас в третий раз стали родителями

В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок.
Известия вчера в 21:48
Общество

Операторы хотят компенсаций за бесплатный доступ к значимым сайтам

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на предложения участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля.
РИА Новости 01:28
Политика

В Чувашии назначен министр здравоохранения

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Чувашии освобождены от должности глава минздрава Владимир Викторов, который работал в статусе вице-премьера, министры юстиции и строительства Наталья Тимофеева и Алексей Грищенко.
REGNUM 01:03
Космос

Проект бюджета США позволит доставить астронавтов на Луну к 2024 году

Проект федерального бюджета США на 2021 год, предложенный президентом Дональдом Трампом, предполагает увеличение поддержки NASA на 12%.
Life.ru 02:15
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В Москве поезд насмерть сбил подростка на станции Лианозово

Поезд насмерть сбил подростка на станции Лианозово Савеловского направления Московской железной дороги.
ТАСС 02:50
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