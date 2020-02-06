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URA.RuКитай может отказаться от ямальского газа из-за коронавируса
Китайские компании могут временно расторгнуть долгосрочные контракты на покупку сжиженного природного газа (СПГ) из-за вспышки коронавируса. Распространение заболевания привело к снижению спроса на газ, сообщил Financial Times со ссылкой на источники.
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Коронавирус может повлиять на поставки сжиженного природного газа в Китай
Красная весна06 февраля в 04:25
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