Коронавирус
U74.RuКоронавирус уже меньше тревожит жителей России
Исследование, проведенное Boston Consulting Group и холдингом «Ромир» показало, что население России уже не столь сильно тревожится по причине пандемии коронавирусной инфекции.
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Исследование: потребительские настроения россиян с апреля значительно улучшились 👍
Банки.рувчера в 17:01
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Общество
В Миннеаполисе намерены «демонтировать» департамент полиции
Члены муниципального совета Миннеаполиса заявили о планах "демонтировать" городской департамент полиции, сотрудник которого обвиняется в убийстве Джорджа Флойда.
РИА Новости вчера в 23:13
Общество
Путин объявил ЧС в Норильске из-за разлива топлива
Президент России согласился объявить режим чрезвычайной ситуации федерального характера в зоне утечки нефтепродуктов на Норильской ТЭЦ.
Невские Новости 03 июня в 10:20
Общество
СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском вчера в 11:14
Происшествия
СК предъявил обвинения еще двум фигурантам дела о реабилитации нацизма
Следственный комитет России предъявил обвинения по статье о реабилитации нацизма еще двум фигурантам дела о публикации нацистских преступников на сайте «Бессмертный полк», сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
ФАН вчера в 12:00
Общество
Overcooked отдают бесплатно — новая раздача в Epic Games Store
В Epic Games Store стартовала новая раздача. До 11 июня все желающие могут бесплатно забрать Overcooked.
Cyber.sports.ru вчера в 14:00
Политика
Зюганов объяснил арест Платошкина «скатыванием к полицейщине»
«Скорее всего, арест Н.Н.Платошкина вызван нарастающим скатыванием властей к полицейщине, их стремлением заткнуть рот любым проявлениям недовольства», - полагает лидер КПРФ.
Национальная служба новостей 00:54
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Общество
Северодвинск закроют на карантин
Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск, где выявлено около 1 200 случаев заражения коронавирусом, в том числе на стратегических оборонных предприятиях.
ТАСС вчера в 07:45
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58
Авто
Продажи первых Volkswagen Caddy узбекской сборки начнутся уже в июле
Коммерческий транспорт появится в шоу-румах страны уже в июле 2020 года.
Car.ru вчера в 08:00
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 441,1 тыс. (8831 за сутки).
РБК вчера в 01:07
Происшествия
Американец отправил матери селфи за считанные минуты до авиакатастрофы
Американец Дэниел Шедд послал своей матери групповое селфи с друзьями из аэропорта в пригороде американского города Сент-Луис Мэриленд-Хайтс за считанные минуты до смерти в авиакатастрофе.
ФАН 01:57
Происшествия
В Перми от коронавируса умерли два медика
В Перми скончались два медицинских работника с коронавирусом. Об этом сообщили в администрации губернатора.
Российская газета 01:37
Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании населения
Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг конспирологические теории заговора и слухи о том, что он собирается чипировать население под видом вакцинации от коронавируса.
BFM.ru 01:06
Политика
В Госдепе США потребовали от России «убраться с Ближнего Востока»
России следует уйти из Ближнего Востока, полагает помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.
Коммерсантъ вчера в 22:25
Экономика
Миллиардеры в США разбогатели за время пандемии на 500 млрд долларов
На фоне потери почти 43 миллионами американцев своих рабочих мест, совокупное состояние американских миллиардеров за последние 11 недель, с момента начала пандемии коронавируса, увеличилось на 565 миллиардов долларов и достигло 3,51 триллиона.
Российская газета 00:07
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
Общество
После аварии в Норильске Потанин потерял за день $1,6 миллиарда
Владимир Потанин, самый богатый человек в России, потерял за день $1,6 миллиарда из-за снижения стоимости акций ГМК "Норильский никель" после разлива топлива на принадлежащей компании ТЭЦ.
Вести.Ru вчера в 10:55
Армия и оружие
В США составили список экстремальных подлодок России
В целом же, отмечает эксперт, если Россия продолжает строить небольшие и сравнительно дешевые неатомные субмарины с крылатыми ракетами, то США реализуют масштабные проекты, которые нередко являются неоправданно дорогими и малоэффективными.
Вечерний курьер вчера в 06:56
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
Энергетика
Министры ОПЕК+ проведут встречу в ближайшие выходные
ОПЕК+ проведет министерскую встречу 6 или 7 июня.
Ведомости вчера в 23:31
Авто
Lada покинула авторынок Евросоюза
Автоновости дня 03 июня в 07:21
Транспорт
Большинство водителей готовы делиться сведениями о себе в обмен на скидки
В опросе участвовали более 20 тыс. российских водителей.
Новые Известия 01:39
Культура
Комики из Бурятии поборются за пять миллионов рублей в «Comedy Баттл»
Информ Полис online 00:36
Политика
Россия воспользовалась «стремительным упадком» США, пишут израильские СМИ
США стремительно сдают позиции и "приходят в упадок", чем пользуются Россия, Китай и другие страны.
РИА Новости вчера в 19:31
Общество
Участники Глобального саммита по вакцинам собрали $8,8 млрд
Участники третьего Глобального саммита по вакцинам пообещали суммарно выделить $8,8 млрд на финансирование Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) на период с 2021 по 2025 год.
Коммерсантъ вчера в 13:28
Общество
В ПФР объяснили, кому с 1 августа выплатят повышенную пенсию
В пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР) объяснили, кого коснется эта индексация.
Shraibikus News вчера в 11:29
Гаджеты
Появилось видео разборки и сборки нового смартфона Sony Xperia 10 II
Территория новостей 02 июня в 08:37
Наука
В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека
Известия 03 июня в 19:00