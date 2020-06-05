Исследование, проведенное Boston Consulting Group и холдингом «Ромир» показало, что население России уже не столь сильно тревожится по причине пандемии коронавирусной инфекции.

Коронавирус уже меньше тревожит жителей России

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