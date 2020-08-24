Коронавирус в Ленобласти: за последние сутки выявлено 27 новых случаев
По данным портала стопкоронавирус.рф на 24 августа, в Ленинградской области за последние сутки COVID-19 заболели 27 человек. По состоянию на утро 24 августа в Ленобласти нарастающим итогом 6596 заболевших, из которых 4840 человек уже справились с болезнью (74 летальных исходов).В источнике
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В Ленобласти за последние сутки выявили 29 новых случаев заболевания COVID-19
Piter.tv21 августа в 03:30
В Ленобласти выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом
Общая газета Ленинградской области03:43