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Леноблинформ
Леноблинформ

Коронавирус в Ленобласти: за последние сутки выявлено 27 новых случаев

По данным портала стопкоронавирус.рф на 24 августа, в Ленинградской области за последние сутки COVID-19 заболели 27 человек. По состоянию на утро 24 августа в Ленобласти нарастающим итогом 6596 заболевших, из которых 4840 человек уже справились с болезнью (74 летальных исходов).В источнике
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Коммерсантъ Санкт-Петербург

В Петербурге выявлено 182 новых случая коронавируса

Коммерсантъ Санкт-Петербург04:13
Online47.ru

Коронавирус нашли у еще 27 жителей Ленобласти

Online47.ru03:40
Piter.tv

В Ленобласти за последние сутки выявили 29 новых случаев заболевания COVID-19

Piter.tv21 августа в 03:30
Леноблинформ

Коронавирус в Ленобласти: за последние сутки выявлено 27 новых случаев

Леноблинформ03:34
ЛенТВ24

В Ленобласти за сутки выявлено 27 новых случаев заболевания коронавирусом

ЛенТВ2404:13
Ivbg.ru

В Ленобласти за сутки выявили 28 зараженных коронавирусом

Ivbg.ruвчера в 03:50
Общая газета Ленинградской области

В Ленобласти выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом

Общая газета Ленинградской области03:43

В России недосчитались магазинов

Как отмечают аналитики, Россия в текущем году недосчитается примерно 170 тысяч квадратных метров магазинных площадей — план на 2020-й предусматривал ввод 500 тысяч «квадратов», но в первом полугодии из-за карантинных мер в региональных городах не открылось ни одного нового торгового центра (ТЦ). Открытие 25 процентов ТЦ уже перенесено на следующий год.
Lenta.ru04:04

Минприроды одобрило создание заповедника на горе Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров направил Минприроды России обращение о возможности создания особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения на территории шихана Куштау, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru03:15
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Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
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