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Леноблинформ
Леноблинформ

Коронавирус в Ленобласти: за последние сутки выявлено 30 новых случаев

В регионе остается 1691 активный случай болезни. В Петербурге за последние сутки выявлены 179 заболевших, общее количество заболеваний выросло до 35 552 случаев. В общей сложности выздоровели 25 304 человека (89 — за последние сутки), умерли 2357 человек (15 летальных исходов за последние сутки).В источнике
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Известия

В России выявлено 4696 новых случаев коронавируса

Известия03:41
Коммерсантъ Санкт-Петербург

В Петербурге выявлено 179 новых случаев коронавируса

Коммерсантъ Санкт-Петербург04:01
Online47.ru

В Ленобласти выявили 28 новых случаев коронавируса

Online47.ru22 августа в 03:56
Общая газета Ленинградской области

В Ленобласти выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом

Общая газета Ленинградской областивчера в 03:43
Московский Комсомолец Тыва

Ежедневно в Туве выявляют от 17 до 25 новых случаев заражения коронавирусом

Московский Комсомолец Тыва23 августа в 12:04
Леноблинформ

Коронавирус в Ленобласти: за последние сутки выявлено 30 новых случаев

Леноблинформ03:30

Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новости02:03
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Завершена изоляция экипажа МКС на российском сегменте

Завершена изоляция экипажа Международной космической станции на российском сегменте, связанная с поиском места утечки воздуха на американском сегменте, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы «Роскосмоса».
RT на русском04:50
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Турчинов: у Зеленского есть все возможности для вторжения в Крым

У президента Украины Владимира Зеленского имеются все возможности для вторжения в Крым, заявил экс-глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов на митинге.
Газета.Ru01:55
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Топ-менеджер МАИ и бывший замглавы «ИЛ» арестованы по делу о хищениях

Пресненский суд Москвы отправил под арест экс-замглавы ПАО «Ил» Андрея Новожилова и директора Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института Вячеслава Хвана.
Компаниявчера в 11:37
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Белоруссия не признала нарушения воздушного пространства Литвы

24 августа, 16-й день противостояния недовольных результатами президентских выборов в Белоруссии и власти, ознаменовался задержаниями и вызовами в следственный комитет республики членов президиума оппозиционного координационного совета по передаче власти, деятельность которого официальный Минск рассматривает как попытку захвата власти.
Газета.Ru01:26
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