Коронавирус в Ленобласти: за последние сутки выявлено 30 новых случаев
В регионе остается 1691 активный случай болезни. В Петербурге за последние сутки выявлены 179 заболевших, общее количество заболеваний выросло до 35 552 случаев. В общей сложности выздоровели 25 304 человека (89 — за последние сутки), умерли 2357 человек (15 летальных исходов за последние сутки).В источнике
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В Ленобласти выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом
Общая газета Ленинградской областивчера в 03:43
Ежедневно в Туве выявляют от 17 до 25 новых случаев заражения коронавирусом
Московский Комсомолец Тыва23 августа в 12:04