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REGNUMREGNUM
Коронавирус в Омской области: ситуация ухудшается
НГС55
  • КП - Омск2:18
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Омск, 1 апреля 2020, 06:35 — REGNUM В Омской области ухудшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.В источнике
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В Омске ввели режим самоизоляции: что можно и нельзя делать горожанам

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