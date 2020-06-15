Коронавирус
ИзвестияКоронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане
Выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус, вероятно, является более заразным, чем тот, что был обнаружен в Ухане в декабре прошлого года.
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Китайский профессор: Обнаруженный на рынке в Пекине коронавирус, вероятно, опаснее уханьского
Фонтанка.Рувчера в 13:55
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 03:47, Ашберн
Энергетика
Кабмин может увеличить до 60% субсидирование перевода машин на газ
Правительство поддержало инициативу министра энергетики Александра Новака, который предложил увеличить на 30% субсидии на перевод машин с бензина на газ.
Газета.Ru 03:11
Политика
В Южной Корее заявили, что КНДР взорвала межкорейский офис связи
Министерство объединения Республики Корея во вторник подтвердило появившуюся ранее информацию о том, что КНДР взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон.
ТАСС 03:17
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Lenta.ru вчера в 22:54
Происшествия
Адвокат заявил о «тяжелом самочувствии» Ефремова после ДТП
Адвокат Эльман Пашаев в рамках беседы с журналистами рассказал, как после дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек, чувствует себя его подзащитный - актер Михаил Ефремов.
Аргументы недели 00:49
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Китайские военные прилетели на парад Победы в Москву на новом самолете
Как сообщает информационное агентство "Красная весна", китайские военнослужащие прилетели на новом военно-транспортном самолете китайского производства Xian Y-20, а не на использовавшемся ранее Ил-76.
Народные новости 02:25
Автоспорт
Леклер назвал некорректными оценки гонщиков в игре F1 2020
Что касается Леклера, то сам Шарль по версии симулятора F1 2020 от Codemasters уступает напарнику по команде Себастьяну Феттелю, а также обоим пилотам «Мерседеса» и гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену.
Чемпионат 13 июня в 15:35
Происшествия
СК рассказал о состоянии участников инцидента со стрельбой в Москве
Сотрудники полиции, получившие ранения на Ленинском проспекте в Москве в результате стрельбы, находятся в реанимации, нападавший также в больнице.
RT на русском 03:11
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
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Алкоголизм зависит от группы крови, такое открытие сделали ученые
Курьер. Среда. Бердск 01:40
Общество
В России за сутки выявили 8246 случаев коронавируса
В России за сутки выявили 8246 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.
Афиша Daily вчера в 04:03
Армия и оружие
Над «западной» группировкой маршала Хафтара нависла угроза окружения
Из Ливии поступают сообщения о том, что силы так называемого правительства национального согласия при поддержке протурецких боевиков пытаются разрезать силы маршала Хафтара по линии Аш-Швайриф (Ас-Сурайф) – Себха (Сабха) и взять "западную" группировку маршала Халифы Хафтара в окружение.
Военное обозрение 13 июня в 23:55
Общество
Пособия для индивидуальных предпринимателей увеличат — Котяков
Москва, 15 июня 2020, 15:53 — REGNUM До 1 октября 2020 года размер пособий для индивидуальных предпринимателей будет увеличен до прожиточного минимума.
REGNUM вчера в 08:53
Общество
Минобороны анонсировало испытания вакцины от коронавируса на людях
Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в ближайшее время, они будут проводиться Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
Известия 00:56
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 14 июня в 11:12
Финансы
РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США
Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
REGNUM вчера в 18:57
Финансы
Рубль дешевеет к доллару и евро
Стоимость евро выросла на одну копейку — до 79,21 рубля.
Ньюс-НН вчера в 09:04
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил желание Орейро сделать российское гражданство
Народные новости вчера в 11:46
Космос
«Роскосмос» провел новые испытания для корабля «Орел»
Сделано в России 14 июня в 11:35
Культура
Фестиваль Star Wars Celebration отложили на два года
Ежегодный фестиваль Star Wars Celebration, посвящённый вселенной «Звёздных войн», отложили на два года.
News.ru 03:40
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
Происшествия
В Новосибирской области подросток сжег школу
17-летний житель деревни Покровка в Купинском районе Новосибирской области будет судим за поджог своей школы.
Газета.Ru 02:33
Происшествия
Украинский нацист Стерненко порвал решение суда о своём аресте
Киев, 16 июня 2020, 02:27 — REGNUM Обвиняемый в убийстве украинский нацист Сергей Стерненко отказался выполнять решение о домашнем аресте и демонстративно порвал документ на ступенях Шевченковского районного суда Киева, передаёт 15 июня издание «Страна».
REGNUM вчера в 19:27
Здоровье
Детсады в Омске не смогут принять сразу всех детей
В следующий понедельник, 22 июня, в Омске возобновят работу детские сады. Однако вернуться в них сразу все дети не смогут.
Om1.ru 02:28
Здоровье
59 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Темп прироста за сутки составил 6,5%. Всего в Приамурье выявлено 973 случая COVID-2019.
Телепорт 13 июня в 03:07
Здоровье
Новозеландский эпидемиолог оценил вероятность второй волны COVID-19
В качестве меры, которая может помочь избежать новой волны заражений, Бейкер назвал введение масочного режима: «Возможно, если многие страны введут масочный режим, то есть шанс, что таким путем удастся сбить темпы распространения вируса до приемлемого уровня».
РБК 02:30
Игры
EA представила системные требования Star Wars: Squadrons
13 июня Electronic Arts анонсировала Star Wars: Squadrons — новую игру по лицензии «Звёздных войн».
Чемпионат вчера в 17:50
Шоу-бизнес
Друг рассекретил развод Бориса Корчевникова
Газета.Ru 03:17
Политика
Губернатор Ростовской области признался, что недоволен своей работой
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о тех причинах, что побудили его принять решение идти на третий срок.
Блокнот Ростов-на-Дону 00:39