Коронавирус
ИзвестияКоронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане
Выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус, вероятно, является более заразным, чем тот, что был обнаружен в Ухане в декабре прошлого года.
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с чего всё началось
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.РИА Новости13:33
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Происшествия
Адвокат: Ефремов находится в тяжелом состоянии
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев, заявил, что тот находится в очень тяжелом состоянии после ДТП.
Свободная Пресса 21:46
Авто
В Уфе пройдет распродажа автомобилей должников
Car.ru 02:00
Происшествия
Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив
РИА Новости 14:11
Здоровье
Минобороны сообщило о скором начале испытаний вакцины от коронавируса
5 июня сообщалось, что добровольцы из Министерства обороны России помещены в изоляцию в рамках подготовки к проведению эксперимента по испытанию новой вакцины от COVID-19.
RT на русском 23:14
Армия и оружие
Количество техники на параде Победы в Белогорске увеличат вдвое
Количество техники, которая примет участие в параде Победы в городе Белогорске в Приамурье в 2020 году увеличат вдвое, сообщила в понедельник пресс-служба Восточного военного округа.
ТАСС 01:00
Общество
В 13 городах России отменили праздничные шествия в честь Победы
Запланированные на 24 июня праздничные шествия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменили в 13 российских городах.
РИА Новости 19:58
Здоровье
В Омской области обсудили реформу лабораторного звена
Проект реформации готовит частная фирма, которая должна его доработать с учетом мнения экономистов, руководителей клиник, ученых и других специалистов.
RuNews24.ru 00:39
Происшествия
Четыре человека утонули, спасая тонущую в Забайкалье девочку
По предварительным данным, 15-летняя девочка начала тонуть в водовороте на реке Онон в 2 км от села Нижний Цасучей, пока на берегу отдыхала компания родственников.
ТАСС 22:29
Футбол
Тедеско прокомментировал итоги матча с «Динамо»
Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал итоги товарищеского матча со столичным "Динамо", передает Sport24.
Газета.Ru 16:39
Экономика
В Алтайском крае 1,2 млрд рублей потратят на выравнивание зарплат
Более 2 млрд рублей из краевой казны перераспределят на повышение зарплат и выравнивание муниципальных бюджетов.
Алтайская правда 22:14
Политика
Госсекретарь США потребовал от России немедленно освободить Уилана
Госсекретарь США Майк Помпео обратился к российским властям с требованием немедленно освободить американца Пола Уилана, которого Мосгорсуд 15 июня приговорил к 16 годам строгого режима за шпионаж.
Свободная Пресса 08:58
Общество
В Свердловской области продлили ограничительные меры до 22 июня
Ограничительные меры, введенные в Свердловской области из-за распространения коронавируса, продлены до 22 июня.
ТАСС 05:26
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции из-за ситуации с COVID-19 продлен в Пермском крае до 23 июня, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 08:56
Общество
Федеральные власти США в июле возобновят смертную казнь
В июле прошлого года сообщалось, что федеральные власти США возобновляют практику смертной казни в качестве исключительной меры наказания после почти 20 лет перерыва.
РИА Новости 21:05
Экономика
Спрогнозирован курс доллара к концу года
Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru 00:52
Культура
Церемонию вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года
Церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года.
Москва 24 15:14
Происшествия
На Колыме в бухте Нагаева разлились нефтепродукты
Глава Магаданской области Сергей Носов получил региональному минприроды и Росприроднадзору провести проверку по факту разлива нефтепродуктов в бухте Нагаева.
Российская газета 21:11
Политика
Трамп пообещал вдвое сократить число военных в Германии
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении сократить число американских военных в Германии до 25 тыс. человек.
РБК 17:01
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
РИА Новости 19:56
Финансы
Как решение ЦБ по ставке в пятницу отразится на рубле
Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о влиянии на курс рубля решения ЦБ по ключевой ставке: - В пятницу, 19 июня, Банк России примет решение по ключевой процентной ставке и обрисует перспективы дальнейшего курса монетарной политики.
Российская газета вчера в 23:00
Культура
У актера Вячеслава Тихонова самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище
Самый дорогой памятник на территории Новодевичьего кладбища установлен на могиле отечественного актера Вячеслава Тихонова.
Что происходит 17:03
Общество
В Омской области перенесли обещанное снятие режима самоизоляции
Омские паблики и СМИ активно пишут о снятии особого режима самоизоляции в Омске с понедельника, 15 июня, ссылаясь на некоторые решения регионального оперштаба по противодействию коронавирусу от 11 июня.
РИА СуперОмск 04:16
Общество
Сбербанк запустил сервис проверки номеров и сайтов на мошенничество
Россияне могут бесплатно проверить на мошенничество подозрительный номер телефона или сайт при помощи сервиса Сбербанка.
Коммерсантъ 06:08
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило восемь миллионов
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 8 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
РИА Новости 19:03
Интернет
В WhatsApp появились денежные переводы
WhatsApp получил функцию денежных переводов внутри приложения. Об этом сообщается на официальном сайте мессенджера.
Деловое.ТВ 12:56
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 09:17
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51