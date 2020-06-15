Коронавирус

ИзвестияИзвестияКоронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане

Выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус, вероятно, является более заразным, чем тот, что был обнаружен в Ухане в декабре прошлого года.
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с чего всё началось

Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости13:33

Подробнее о событии

Вирусолог счёл найденный в Пекине коронавирус более заразным

RT на русском16:46

Вирусолог сравнил выявленный в Пекине и в Ухане коронавирус

РБК16:24

Выявленный на рынке в Пекине коронавирус может быть еще заразнее

Комсомольская правда13:41

Ученый заявил, что коронавирус в Пекине изменился и стал заразнее

Московский Комсомолец13:59

Китайский профессор: Обнаруженный на рынке в Пекине коронавирус, вероятно, опаснее уханьского

Фонтанка.Ру13:55

Новый китайский коронавирус посчитали еще более заразным

Lenta.ru14:39

Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным

РИА Новости13:33
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 23:15, Ашберн
Происшествия

Адвокат: Ефремов находится в тяжелом состоянии

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев, заявил, что тот находится в очень тяжелом состоянии после ДТП.
Свободная Пресса 21:46
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Авто

В Уфе пройдет распродажа автомобилей должников

Car.ru 02:00
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Происшествия

Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив

РИА Новости 14:11
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Здоровье

Минобороны сообщило о скором начале испытаний вакцины от коронавируса

5 июня сообщалось, что добровольцы из Министерства обороны России помещены в изоляцию в рамках подготовки к проведению эксперимента по испытанию новой вакцины от COVID-19.
RT на русском 23:14
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Армия и оружие

Количество техники на параде Победы в Белогорске увеличат вдвое

Количество техники, которая примет участие в параде Победы в городе Белогорске в Приамурье в 2020 году увеличат вдвое, сообщила в понедельник пресс-служба Восточного военного округа.
ТАСС 01:00
Общество

В 13 городах России отменили праздничные шествия в честь Победы

Запланированные на 24 июня праздничные шествия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменили в 13 российских городах.
РИА Новости 19:58
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Здоровье

В Омской области обсудили реформу лабораторного звена

Проект реформации готовит частная фирма, которая должна его доработать с учетом мнения экономистов, руководителей клиник, ученых и других специалистов.
RuNews24.ru 00:39
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Происшествия

Четыре человека утонули, спасая тонущую в Забайкалье девочку

По предварительным данным, 15-летняя девочка начала тонуть в водовороте на реке Онон в 2 км от села Нижний Цасучей, пока на берегу отдыхала компания родственников.
ТАСС 22:29
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Общество

Жители Екатеринбурга выступили против реконструкции парка

REGNUM 16:02
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Футбол

Тедеско прокомментировал итоги матча с «Динамо»

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал итоги товарищеского матча со столичным "Динамо", передает Sport24.
Газета.Ru 16:39
Экономика

В Алтайском крае 1,2 млрд рублей потратят на выравнивание зарплат

Более 2 млрд рублей из краевой казны перераспределят на повышение зарплат и выравнивание муниципальных бюджетов.
Алтайская правда 22:14
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Политика

Госсекретарь США потребовал от России немедленно освободить Уилана

Госсекретарь США Майк Помпео обратился к российским властям с требованием немедленно освободить американца Пола Уилана, которого Мосгорсуд 15 июня приговорил к 16 годам строгого режима за шпионаж.
Свободная Пресса 08:58
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Общество

В Свердловской области продлили ограничительные меры до 22 июня

Ограничительные меры, введенные в Свердловской области из-за распространения коронавируса, продлены до 22 июня.
ТАСС 05:26
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Общество

В Пермском крае продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции из-за ситуации с COVID-19 продлен в Пермском крае до 23 июня, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 08:56
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Общество

Федеральные власти США в июле возобновят смертную казнь

В июле прошлого года сообщалось, что федеральные власти США возобновляют практику смертной казни в качестве исключительной меры наказания после почти 20 лет перерыва.
РИА Новости 21:05
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Экономика

Спрогнозирован курс доллара к концу года

Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru 00:52
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Культура

Церемонию вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года

Церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года.
Москва 24 15:14
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Происшествия

На Колыме в бухте Нагаева разлились нефтепродукты

Глава Магаданской области Сергей Носов получил региональному минприроды и Росприроднадзору провести проверку по факту разлива нефтепродуктов в бухте Нагаева.
Российская газета 21:11
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Политика

Трамп пообещал вдвое сократить число военных в Германии

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении сократить число американских военных в Германии до 25 тыс. человек.
РБК 17:01
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Авто

В России стартуют продажи трёх моделей Chevrolet: известны цены

Motor 07:31
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Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских

РИА Новости 19:56
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Финансы

Как решение ЦБ по ставке в пятницу отразится на рубле

Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о влиянии на курс рубля решения ЦБ по ключевой ставке: - В пятницу, 19 июня, Банк России примет решение по ключевой процентной ставке и обрисует перспективы дальнейшего курса монетарной политики.
Российская газета вчера в 23:00
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Культура

У актера Вячеслава Тихонова самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище

Самый дорогой памятник на территории Новодевичьего кладбища установлен на могиле отечественного актера Вячеслава Тихонова.
Что происходит 17:03
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Общество

В Омской области перенесли обещанное снятие режима самоизоляции

Омские паблики и СМИ активно пишут о снятии особого режима самоизоляции в Омске с понедельника, 15 июня, ссылаясь на некоторые решения регионального оперштаба по противодействию коронавирусу от 11 июня.
РИА СуперОмск 04:16
16
Общество

Сбербанк запустил сервис проверки номеров и сайтов на мошенничество

Россияне могут бесплатно проверить на мошенничество подозрительный номер телефона или сайт при помощи сервиса Сбербанка.
Коммерсантъ 06:08
3
Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило восемь миллионов

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 8 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
РИА Новости 19:03
Интернет

В WhatsApp появились денежные переводы

WhatsApp получил функцию денежных переводов внутри приложения. Об этом сообщается на официальном сайте мессенджера.
Деловое.ТВ 12:56
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Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 09:17
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Общество

С июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51
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Общество

Против Навального возбудили уголовное дело о клевете на ветерана

РБК 10:54
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Город субпровинциального значения в провинции Хубэй КНР, административный центр этой провинции. Самый густонаселённый город центрального Китая с населением около 12 млн человек, расположенный в месте слияния рек Янцзы и Ханьшуй. В настоящее время город приобрёл известность за пределами Китая как точка начала распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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