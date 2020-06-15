Коронавирус

ИзвестияИзвестияКоронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане

Выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус, вероятно, является более заразным, чем тот, что был обнаружен в Ухане в декабре прошлого года.
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с чего всё началось

Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости13:33

Подробнее о событии

Вирусолог счёл найденный в Пекине коронавирус более заразным

RT на русском16:46

Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным

РИА Новости13:33

Новый китайский коронавирус посчитали еще более заразным

Lenta.ru14:39

Ученый заявил, что коронавирус в Пекине изменился и стал заразнее

Московский Комсомолец13:59

Китайский профессор: Обнаруженный на рынке в Пекине коронавирус, вероятно, опаснее уханьского

Фонтанка.Ру13:55

Выявленный на рынке в Пекине коронавирус может быть еще заразнее

Комсомольская правда13:41

Вирусолог сравнил выявленный в Пекине и в Ухане коронавирус

РБК16:24
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Футбол

Комличенко и Филипп не помогут «Динамо» в матче с «Краснодаром»

Пресс-служба московского "Динамо" сообщила, что два игрока команды точно пропустят ближайший матч 23-го тура РПЛ против "Краснодара".
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Общество

Все школы России оборудуют камерами с функцией распознавания лиц

Все школы России оборудуют системами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, этим будет заниматься Национальный центр информатизации (НЦИ), который входит в корпорацию «Ростех», сообщили «Ведомости».
РБК 21:44
Происшествия

В бухте на Колыме обнаружили загрязнение неизвестного происхождения

РБК 21:27
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Экономика

Власти Дании раздадут жителям деньги на фоне COVID-19

Правительство Дании сообщило о создании комплексного плана по восстановлению экономики, которым предлагается помочь населению и малому бизнесу на фоне распространения коронавируса COVID-19.
РБК 17:04
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Общество

СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
RT на русском 10:41
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о «тяжелом состоянии» актера после ДТП

Мойка78 20:05
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Происшествия

Ситуация с гражданами Азербайджана в лагере в Дагестане нормализована

Известия 21:20
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Шоу-бизнес

Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены

Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
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Футбол

Левандовски: «Не думаю о „Золотом мяче“, но верю, что все возможно»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высказался о «Золотом мяче».
Sport24.ru 19:21
Общество

С июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51
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Наука

Ученые выяснили, почему горы разной высоты

Ученые смогли узнать, почему горы разной высоты.
Evo-rus.com 14:42
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Происшествия

Американский F-15 упал в Северном море

Истребитель ВВС США F-15C Eagle упал в Северное море у побережья Англии.
Российская газета 06:44
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Общество

Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене

Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
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Политика

МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России

Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК 14:52
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Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на школу подростка с бомбой

В Волгограде задержали подростка, готовившего нападение на школу, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
РБК 04:28
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Культура

Дату проведения «Оскара» перенесли

Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года.
Lenta.ru 14:45
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Общество

Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату

В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости 11:34
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Общество

Борис Джонсон заступился за Черчилля и призвал не переписывать историю

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал вандалов, которые испортили памятник Уинстону Черчиллю, исписав монумент расистскими надписями.
Газета.Ru 00:17
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Происшествия

Помощник бухгалтера студии Серебренникова заявила о давлении следствия

ТАСС 14:44
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Здоровье

В Красноярске роддом №2 временно приостановил приём

Роддом №2 в Красноярске временно приостановил приём. У двух женщин обнаружили коронавирус.
7 канал Красноярск 09:00
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Экономика

Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности России

Москва, 14 июня 2020, 16:31 — REGNUM Премьер-министр России Владимир Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности страны до 2035 года.
REGNUM вчера в 09:31
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Политика

Из России высылают двух дипломатов Чехии

Объявление двух представителей другого государства персонами нон грата стало ответом МИД на недружественные действия со стороны Праги и недавнюю высылку двух сотрудников МИД России в Чехии после "абсурдных и бездоказательных обвинений".
DixiNews 09:29
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Общество

Правительство России расширило меры поддержки безработных

Расширяется число семей с несовершеннолетними детьми, которые вместе с пособием по безработице получат по три тысячи рублей в месяц на каждого ребёнка в июне-августе.
Вечерний Мурманск 13 июня в 12:15
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Интернет

В WhatsApp появились денежные переводы

WhatsApp получил функцию денежных переводов внутри приложения. Об этом сообщается на официальном сайте мессенджера.
Деловое.ТВ 12:56
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Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 8 млн человек

Более 8 миллионов человек в мире заразились коронавирусом, об этом свидетельствуют последние данные университета Джонса Хопкинса.
Ведомости 20:14
Шоу-бизнес

Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила о госпитализации Алибасова

Культуромания 08:37
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Общество

В 13 российских городах парад Победы отменили из-за коронавируса

Lenta.ru 17:25
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В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве

Говорит Москва 10:00
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Для Divinity: Original Sin 2 вышло самое большое DLC

Evo-rus.com 03:33
Общество

В Свердловской области продлили ограничительные меры до 22 июня

Ограничительные меры, введенные в Свердловской области из-за распространения коронавируса, продлены до 22 июня.
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