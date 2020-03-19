Коронавирус

Регион onlineРегион onlineКоронавирус в Пскове выявили у приехавшей из Испании семьи

Есть ли зараженные коронавирусом в Псковской области покажет лаборатория в Новосибирске. Как стало известно «Регион online», экспресс-тесты зарегистрировали коронавирус в Пскове у троих человек из семьи, прибывшей из Испании домой.
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Псковской семье ставят коронавирус. Это первые зараженные в регионе

Фонтанка.Ру06:48

В Псковской области у семьи, вернувшейся из Испании, нашли коронавирус

РИА Новости07:59

Коронавирус выявили у прилетевшей из Испании российской семьи

Lenta.ru06:53

Трое псковичей вернулись из Испании с коронавирусом

КП - Псков08:59

В Псковской области по предварительной информации выявлены первые заболевшие коронавирусом

ГТРК Псков06:41

Первые случаи заражения коронавирусом выявили в Псковской области

Московский Комсомолец Псков06:18

Первые факты заражения коронавирусом зарегистрировали в Псковской области

Псковское агентство информации06:15
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 09:33, Ашберн
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17 марта в 07:08
Наука

В России расшифровали геном коронавируса

РИА Новости 07:17
Гаджеты

Представлен новый планшет iPad Pro

Компания Apple пополнила ассортимент планшетов новым поколением iPad Pro, которое уже доступно для заказа по цене от 69 990 и от 86 990 рублей.
Megaobzor.com вчера в 15:30
Общество

В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом

РИА Новости 08:56
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Lenta.ru вчера в 12:40
Экономика

Силуанов оценил последствия для экономики России от коронавируса

18 марта Силуанов призвал использовать средства Фонда национального благосостояния, чтобы компенсировать непредвиденные расходы, связанные с последствиями коронавируса и снижения цен на нефть.
Известия 05:21
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
REGNUM 09:02
Армия и оружие

В Ираке американские военные покинули базу «Аль-Каим»

Только сегодня состоялась официальная ее передача местным властям, и американские военные покинули территорию базы.
Красная весна 05:30
Политика

Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Газета.Ru вчера в 09:32
Происшествия

Названа причина смерти россиянки с коронавирусом

Первая умершая от коронавируса россиянка имела целый ряд хронических заболеваний.
Lenta.ru 04:11
Энергетика

Российская нефть подешевела до 19 долларов

Цена поставляемой в Северо-Западную Европу российской нефти Urals снизилась до 18,64 доллара за баррель, сообщило ценовое агентство Argus Media.
РИА Новости 08:45
Гаджеты

Sony раскрыла детали консоли PlayStation 5

Газета.Ru 02:22
Общество

В каналах Венеции появились рыбы и лебеди

Газета.Ru вчера в 10:16
Происшествия

В Кирове подтверждены два новых случая заражения коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в Кирове увеличилось до трех, вирус выявлен у мужа женщины, которую 13 марта госпитализировали с признаками новой инфекции, а также у одного из пассажиров поезда, в которым супруги ехали из Москвы в Киров.
ТАСС 09:10
Общество

В России могут быть усилены ограничительные меры из-за коронавируса

Правительство России задумалось над усилением ограничительных мер на фоне глобальной пандемии коронавируса.
Inc-news.ru 02:40
Единоборства

UFC подтвердил перенос боя Нурмагомедова и Фергюсона

RT на русском 01:36
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском вчера в 11:55
Здоровье

Первый перенесший в России коронавирус поделился опытом

Житель КНР Вань Юньбинь является одним из первых в России, кто перенес коронавирус.
Live24 вчера в 07:36
Экономика

Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.
vtomske.ru вчера в 00:00
Энергетика

Китай намерен отказаться от российской нефти

Государственная нефтехимическая компания Китая Sinochem намерена отказаться от закупок у "Роснефти" в связи с санкциями США.
Агентство Телеграф 04:51
Политика

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
Газета.Ru вчера в 01:22
Музыка

Little Big назвали правильной отмену «Евровидения»

REGNUM 01:14
Экономика

Средний и малый бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов

Сегодня объявлено о поддержке малого и среднего бизнеса — вводится отсрочка по уплате страховых взносов.
Вести.Ru 05:56
Кино

Кинотеатры в Китае планируют открыть в конце апреля

Кинотеатры в Китае могут открыться в конце апреля либо в начале мая этого года, пишет Deadline.
Газета.Ru 06:33
Общество

В Италии за сутки от коронавируса скончалось рекордное число людей

В Италии количество летальных исходов, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, достигло 2 978 человек.
Городовой 03:48
Шоу-бизнес

Знаменитости задали тренд на фото в откровенных нарядах во время изоляции

Lenta.ru вчера в 13:30
Политика

Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.
Газета.Ru 06:22
Общество

Аршавин подал в суд на Барановскую из-за алиментов

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда, экс-футболист недоволен суммой алиментов, которые он должен выплачивать Барановской на содержание их общих несовершеннолетних детей.
Известия вчера в 11:28
Общество

Биолог назвала условия для прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала об условиях прекращения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:15
Общество

Журнал Playboy перестанет выходить в печатной версии

Намерение полностью прекратить выпуск печатной версии культового глянца Playboy озвучил глава Playboy Enterprises Бен Кон.
Live24 07:02
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Российский политик. Губернатор Псковской области c 17 сентября 2018. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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