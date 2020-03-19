Коронавирус
Регион onlineКоронавирус в Пскове выявили у приехавшей из Испании семьи
Есть ли зараженные коронавирусом в Псковской области покажет лаборатория в Новосибирске. Как стало известно «Регион online», экспресс-тесты зарегистрировали коронавирус в Пскове у троих человек из семьи, прибывшей из Испании домой.
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Первые факты заражения коронавирусом зарегистрировали в Псковской области
Псковское агентство информации06:15
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