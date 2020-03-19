Коронавирус

Регион onlineРегион onlineКоронавирус в Пскове выявили у приехавшей из Испании семьи

Есть ли зараженные коронавирусом в Псковской области покажет лаборатория в Новосибирске. Как стало известно «Регион online», экспресс-тесты зарегистрировали коронавирус в Пскове у троих человек из семьи, прибывшей из Испании домой.
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Трое псковичей вернулись из Испании с коронавирусом

КП - Псков08:59

Первые факты заражения коронавирусом зарегистрировали в Псковской области

Псковское агентство информации06:15

Коронавирус выявили у прилетевшей из Испании российской семьи

Lenta.ru06:53

Псковской семье ставят коронавирус. Это первые зараженные в регионе

Фонтанка.Ру06:48

В Псковской области по предварительной информации выявлены первые заболевшие коронавирусом

ГТРК Псков06:41

Первые случаи заражения коронавирусом выявили в Псковской области

Московский Комсомолец Псков06:18

В Псковской области у семьи, вернувшейся из Испании, нашли коронавирус

РИА Новости07:59
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Музыка

Рубль пробил очередное дно. Что случилось 19 марта

Аналитики рынка Forex признали рубль худшей валютой 2020 года — с начала года он на 28,6%. На российскую валюту сильно повлияла пандемия коронавируса через удар по ценам на нефть.
Чита.Ру 09:49
Кино

Фильм с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире

Популярная в прошлом лента «Заражение» за последние несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания об опасном вирусе.
Evo-rus.com 03:07
Происшествия

Новый случай заражения коронавирусом подтвердился в Петербурге

В Петербурге 19 марта лабораторно подтвердили еще один случай коронавирусной инфекции COVID-2019, сообщил официальный Telegram-канал городского правительства.
ЗакC.Ру 10:38
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом и патологиями

Газета.Ru 03:57
Наука

От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом

Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Live24 17 марта в 08:01
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском вчера в 11:55
Политика

Россия расширит ответный черный список в отношении представителей ЕС

Российская Федерация расширит ответный черный список в отношении представителей Евросоюза (ЕС).
Вечерняя Москва 10:43
Здоровье

В России расшифровали полный геном коронавируса

Российские ученые смогли расшифровать полный геном COVID-2019, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:03
Общество

В России отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с пятницы в России на месяц отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости, в том числе таможенные.
РИА Новости 04:04
Общество

В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
РИА Новости 08:56
Общество

Мэрия Москвы не проводила совещаний о «карантине» из-за коронавируса

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Москве в четверг якобы прошло совещание о возможном переводе столицы на "План В". Согласно сообщениям, если число заболевших коронавирусом в Москве перевалит за 800 человек, город закроют на карантин.
Эхо Москвы 09:32
Музыка

«Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса

Конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае в Нидерландах, официально отменили из-за рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов в Twitter.
Ведомости вчера в 09:29
Политика

Мишустин заявил об отсутствии поводов для паники из-за коронавируса

Поводов для паники в связи с распространением коронавируса нет, Россия справится с этой угрозой, заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседание правительства.
ТАСС 04:03
Экономика

Российский рубль назвали второй по волатильности валютой мира

Нью-Йорк, США, 19 марта 2020, 07:20 — REGNUM Вменённая волатильность российского рубля с перспективой на три месяца вывела его на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, составляемом экспертами агентства Bloomberg.
REGNUM 00:20
Политика

Коронавирус не повлиял на боеспособность НАТО, заявил Столтенберг

НАТО принимает меры для предотвращения распространения коронавируса, инфекция не повлияла на боеспособность альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на виртуальной пресс-конференции в Брюсселе.
РИА Новости 07:41
Общество

МВД из-за вируса продлит иностранцам визы и сроки пребывания в России

Министерство внутренних дел даст возможность всем прибывшим в Россию иностранцам продлить срок действия визы или пребывания в стране (для тех, кому для въезда виза не требовалась).
РБК 10:19
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Известия 07:37
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
РБК 04:30
Политика

Жириновский резко ответил на слова Шнурова о Крыме

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал слова музыканта Сергея Шнурова, недавно занявшегося политикой, о Крыме.
ФАН 10:30
Общество

Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за вируса

Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
РБК 10:32
Происшествия

В Новосибирске установили всех попутчиков пациентки с коронавирусом

Одним рейсом с женщиной, у которой был выявлен коронавирус, в Новосибирск прилетели 106 человек.
Российская газета 06:15
Культура

«КиноПоиск» покажет сериал о Ельцине и президентских выборах 1996 года

Проект расскажет о политических событиях и действующих лицах России середины 1990-х годов, о президентских выборах 1996 года, о Борисе Ельцине, его соратниках и политических противниках.
ТАСС 08:45
Фигурное катание

Загитова показала, как защищается от коронавируса

Спорт-Экспресс 01:35
Общество

Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Известия вчера в 11:23
Игры

В Valve объяснили задержку Half-Life 3 «тупостью»

Основатель компании Valve Гейб Ньюэлл объяснил геймерам, почему его компания так долго не выпускала новую часть Half-Life.
Live24 10:27
Армия и оружие

В России сегодня отмечают День моряка-подводника

День моряка-подводника учредил приказ Главнокомандующего ВМФ России Ф. Громова № 253 от 15 июля 1996 года.
Ежедневные Новости Владивостока вчера в 23:13
Футбол

Хеведес раскритиковал отношение россиян к эпидемии коронавируса

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес раскритиковал отношение к эпидемии коронавируса в России.
Спорт-Экспресс 10:14
Общество

В Оренбуржье выявлен первый случай коронавируса

Бузулук, Оренбургская область, 19 марта 2020, 16:28 — REGNUM В Оренбургской области выявлен первый случай коронавируса, сообщает Роспотребнадзор.
REGNUM 09:28
Общество

Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены

Live24 вчера в 09:55
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Российский политик
Российский политик. Губернатор Псковской области c 17 сентября 2018. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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