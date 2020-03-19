Есть ли зараженные коронавирусом в Псковской области покажет лаборатория в Новосибирске. Как стало известно «Регион online», экспресс-тесты зарегистрировали коронавирус в Пскове у троих человек из семьи, прибывшей из Испании домой.

Коронавирус в Пскове выявили у приехавшей из Испании семьи

Музыка Рубль пробил очередное дно. Что случилось 19 марта Аналитики рынка Forex признали рубль худшей валютой 2020 года — с начала года он на 28,6%. На российскую валюту сильно повлияла пандемия коронавируса через удар по ценам на нефть.

Кино Фильм с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире Популярная в прошлом лента «Заражение» за последние несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания об опасном вирусе.

Происшествия Новый случай заражения коронавирусом подтвердился в Петербурге В Петербурге 19 марта лабораторно подтвердили еще один случай коронавирусной инфекции COVID-2019, сообщил официальный Telegram-канал городского правительства.

Наука От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

Общество Путин рассказал о доходах граждан России Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.

Общество В России отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с пятницы в России на месяц отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости, в том числе таможенные.

Общество Мэрия Москвы не проводила совещаний о «карантине» из-за коронавируса Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Москве в четверг якобы прошло совещание о возможном переводе столицы на "План В". Согласно сообщениям, если число заболевших коронавирусом в Москве перевалит за 800 человек, город закроют на карантин.

Музыка «Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса Конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае в Нидерландах, официально отменили из-за рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов в Twitter.

Политика Мишустин заявил об отсутствии поводов для паники из-за коронавируса Поводов для паники в связи с распространением коронавируса нет, Россия справится с этой угрозой, заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседание правительства.

Экономика Российский рубль назвали второй по волатильности валютой мира Нью-Йорк, США, 19 марта 2020, 07:20 — REGNUM Вменённая волатильность российского рубля с перспективой на три месяца вывела его на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, составляемом экспертами агентства Bloomberg.

Политика Коронавирус не повлиял на боеспособность НАТО, заявил Столтенберг НАТО принимает меры для предотвращения распространения коронавируса, инфекция не повлияла на боеспособность альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на виртуальной пресс-конференции в Брюсселе.

Общество МВД из-за вируса продлит иностранцам визы и сроки пребывания в России Министерство внутренних дел даст возможность всем прибывшим в Россию иностранцам продлить срок действия визы или пребывания в стране (для тех, кому для въезда виза не требовалась).

Политика Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.

Энергетика Федун назвал цену на нефть катастрофической Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.