Экономика

Красная веснаКрасная веснаКоронавирус влияет на работу Московской биржи — Сбербанк

Коронавирус COVID-19, который начал распространяться в ряде стран, привел к повышенной изменчивости (волатильности) рынка, из-за чего сроки планируемого первичного размещения акций нескольких компаний на Московской бирже (IPO) затянутся.
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Сбербанк: коронавирус может отложить выход нескольких компаний на Мосбиржу

Коммерсантъвчера в 20:24

«Сибур» отказался от IPO в 2020 году

ГлобалМСК.ру28 февраля в 10:42

Выход нескольких компаний на Московскую биржу могут отложить из-за коронавируса

Эхо Москвывчера в 21:04

Коронавирус влияет на работу Московской биржи — Сбербанк

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Сбербанк может скорректировать сроки IPO нескольких компаний из-за коронавируса

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Сбербанк: Коронавирус может отложить выход нескольких компаний на Московскую биржу

ПРАЙМвчера в 19:21
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Армия и оружие

Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии

Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинции Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
РИА Новости вчера в 20:40
Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Газета.Ru 01:25
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Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
REGNUM 00:32
Происшествия

В Маниле вооруженный человек захватил заложников в торговом центре

В столице Филиппин Маниле вооруженный человек захватил около 30 посетителей или работников торгового центра, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 00:57
Армия и оружие

Турция не хочет противостоять России в Сирии

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.
Свободная Пресса вчера в 09:08
Шоу-бизнес

Савичева возмущена реакцией блогерши Диденко на трагедию в ее семье

Gazeta.SPb вчера в 17:45
Шоу-бизнес

Пелагея показала, как учит английский с трехлетней дочерью

Известная певица Пелагея чуть больше трех лет назад впервые стала мамой. С тех пор звезда растит замечательную дочь Таисию.
Летидор 01:34
Экономика

«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens, продав ей 35%

"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
ТАСС 00:38
Общество

Российские IT-разработчики предупредили о риске «развала отрасли»

Как сообщало ИА REGNUM, ФАС предложило лишить разработчиков программного обеспечения так называемого иммунитета на применение антимонопольного законодательства в отношении результатов интеллектуальной деятельности, то есть расширить свои полномочия.
REGNUM 01:28
Политика

Названы возможные сценарии выборов в Госдуму РФ в 2021 году

Ещё одним сценарием думских выборов может стать вариант, при котором списки «Единой России» возглавит президент России Владимир Путин, как он уже делал в 2007 году.
REGNUM 00:46
Общество

В НИИ Санкт-Петербурга назвали сроки создания вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России намерен создать вакцину от нового типа коронавируса в третьем квартале 2020 года.
Газета.Ru 01:11
Общество

Aurus получил свыше 700 предзаказов на люксовые авто

Российская компания Aurus получила более 700 предзаказов на люксовые машины.
REGNUM 01:06
Гаджеты

В Сети раскрыли стоимость геймерского смартфона Xiaomi Black Shark 3

Актуальные Новости 29 февраля в 11:01
Музыка

Эстонию на «Евровидении» представит подопечный Киркорова

Экономика сегодня 29 февраля в 19:40
Общество

В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом

1. В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Lenta.ru вчера в 13:20
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
HotGeo 29 февраля в 12:37
Наука

Ученые обнаружили новый тип шизофрении

Американские ученые из пенсильванского университета Penn Medicine путем сканирования мозга 300 больных шизофренией обнаружены два отдельных нейроанатомических подтипа.
МонаВиста 29 февраля в 15:44
Происшествия

В Мытищах таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком, пишут СМИ

В Мытищах водитель такси высадил пассажиров и уехал с их спящим ребенком, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
РИА Новости 00:47
Армия и оружие

Путин: новое оружие России позволяет сохранять стратегический баланс

Новое российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 01:43
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сотникова объявила о завершении карьеры

Российская фигуристка Аделина Сотникова официально объявила о завершении своей профессиональной спортивной карьеры.
RT на русском 00:30
Шоу-бизнес

Диета Бабкиной и Гришаевой была одобрена в НИИ Питания РАН

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян сказала, что это режим питания очень правильный и очень полезный для организма.
RuNews24.ru 01:41
Наука

Ученые: Жир снимает напряжение с сосудов

Ученые, работающие на базе Мичиганского Университета, заявили, что жир способен снимать механическое напряжение с сосудов.
Актуальные Новости 29 февраля в 03:12
Общество

Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы

Стоимость отопления будет пересмотрена из-за теплой зимы, рассказали газете «Известия» в Министерстве строительства и ЖКХ.
Коммерсантъ вчера в 15:19
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Владимиром выросло до 15

По уточненным данным, в столкновении микроавтобуса Mercedes Sprinter с фурой пострадали 15 человек.
Российская газета 00:46
Кино

Фильм «Человек-невидимка» возглавил американский прокат

Таблицу лидеров американского проката этой недели возглавила премьера - фантастический триллер от Ли Уоннелла "Человек-невидимка".
Газета.Ru вчера в 15:06
Гаджеты

Появился первый в мире смартфон из углепластика

На мобильном рынке появился новый смартфон, который получил название Carbon 1 Mark II.
Профиль вчера в 10:04
Авто

Список облагаемых налогом на роскошь автомобилей стал больше

Минпромторг внес машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru в перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь.
Газета.Ru 28 февраля в 09:52
Общество

Россиян ожидают длинные выходные в марте

Россиян ожидают длинные выходные с 7 по 9 марта в связи с празднованием 8 марта Международного женского дня, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье.
ТАСС 00:13
Происшествия

Замглавы Россельхознадзора по Иркутску и Бурятии попался на взятке

Сегодня против заместителя руководителя регионального Россельхознадзора и ряда других чиновников возбуждено уголовное дело - их подозревают в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
Российская газета 01:25
Общество

Мэр Якутска предложила ввести налог на собак

Мэр Якутска Сардана Авксентьева предложила проработать вопрос о введении налога на владельцев собак.
Российская газета 00:08
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