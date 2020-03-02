Экономика
Красная веснаКоронавирус влияет на работу Московской биржи — Сбербанк
Коронавирус COVID-19, который начал распространяться в ряде стран, привел к повышенной изменчивости (волатильности) рынка, из-за чего сроки планируемого первичного размещения акций нескольких компаний на Московской бирже (IPO) затянутся.
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Выход нескольких компаний на Московскую биржу могут отложить из-за коронавируса
Эхо Москвывчера в 21:04
Сбербанк может скорректировать сроки IPO нескольких компаний из-за коронавируса
Экономика сегоднявчера в 23:10
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Армия и оружие
Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии
Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинции Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
Политика
Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России
Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Хоккей
Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
Происшествия
В Маниле вооруженный человек захватил заложников в торговом центре
В столице Филиппин Маниле вооруженный человек захватил около 30 посетителей или работников торгового центра, сообщает телеканал "Россия 24".
Армия и оружие
Турция не хочет противостоять России в Сирии
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.
Шоу-бизнес
Савичева возмущена реакцией блогерши Диденко на трагедию в ее семье
Шоу-бизнес
Пелагея показала, как учит английский с трехлетней дочерью
Известная певица Пелагея чуть больше трех лет назад впервые стала мамой. С тех пор звезда растит замечательную дочь Таисию.
Экономика
«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens, продав ей 35%
"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
Общество
Российские IT-разработчики предупредили о риске «развала отрасли»
Как сообщало ИА REGNUM, ФАС предложило лишить разработчиков программного обеспечения так называемого иммунитета на применение антимонопольного законодательства в отношении результатов интеллектуальной деятельности, то есть расширить свои полномочия.
Политика
Названы возможные сценарии выборов в Госдуму РФ в 2021 году
Ещё одним сценарием думских выборов может стать вариант, при котором списки «Единой России» возглавит президент России Владимир Путин, как он уже делал в 2007 году.
Общество
В НИИ Санкт-Петербурга назвали сроки создания вакцины от коронавируса
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России намерен создать вакцину от нового типа коронавируса в третьем квартале 2020 года.
Общество
Aurus получил свыше 700 предзаказов на люксовые авто
Российская компания Aurus получила более 700 предзаказов на люксовые машины.
Гаджеты
В Сети раскрыли стоимость геймерского смартфона Xiaomi Black Shark 3
Музыка
Эстонию на «Евровидении» представит подопечный Киркорова
Общество
В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом
1. В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Наука
Ученые обнаружили новый тип шизофрении
Американские ученые из пенсильванского университета Penn Medicine путем сканирования мозга 300 больных шизофренией обнаружены два отдельных нейроанатомических подтипа.
Происшествия
В Мытищах таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком, пишут СМИ
В Мытищах водитель такси высадил пассажиров и уехал с их спящим ребенком, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
Армия и оружие
Путин: новое оружие России позволяет сохранять стратегический баланс
Новое российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Сотникова объявила о завершении карьеры
Российская фигуристка Аделина Сотникова официально объявила о завершении своей профессиональной спортивной карьеры.
Шоу-бизнес
Диета Бабкиной и Гришаевой была одобрена в НИИ Питания РАН
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян сказала, что это режим питания очень правильный и очень полезный для организма.
Наука
Ученые: Жир снимает напряжение с сосудов
Ученые, работающие на базе Мичиганского Университета, заявили, что жир способен снимать механическое напряжение с сосудов.
Общество
Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы
Стоимость отопления будет пересмотрена из-за теплой зимы, рассказали газете «Известия» в Министерстве строительства и ЖКХ.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Владимиром выросло до 15
По уточненным данным, в столкновении микроавтобуса Mercedes Sprinter с фурой пострадали 15 человек.
Кино
Фильм «Человек-невидимка» возглавил американский прокат
Таблицу лидеров американского проката этой недели возглавила премьера - фантастический триллер от Ли Уоннелла "Человек-невидимка".
Гаджеты
Появился первый в мире смартфон из углепластика
На мобильном рынке появился новый смартфон, который получил название Carbon 1 Mark II.
Авто
Список облагаемых налогом на роскошь автомобилей стал больше
Минпромторг внес машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru в перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь.
Общество
Россиян ожидают длинные выходные в марте
Россиян ожидают длинные выходные с 7 по 9 марта в связи с празднованием 8 марта Международного женского дня, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье.
Происшествия
Замглавы Россельхознадзора по Иркутску и Бурятии попался на взятке
Сегодня против заместителя руководителя регионального Россельхознадзора и ряда других чиновников возбуждено уголовное дело - их подозревают в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
Общество
Мэр Якутска предложила ввести налог на собак
Мэр Якутска Сардана Авксентьева предложила проработать вопрос о введении налога на владельцев собак.