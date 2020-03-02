Экономика
Красная веснаКоронавирус влияет на работу Московской биржи — Сбербанк
Коронавирус COVID-19, который начал распространяться в ряде стран, привел к повышенной изменчивости (волатильности) рынка, из-за чего сроки планируемого первичного размещения акций нескольких компаний на Московской бирже (IPO) затянутся.
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Выход нескольких компаний на Московскую биржу могут отложить из-за коронавируса
Эхо Москвывчера в 21:04
Сбербанк может скорректировать сроки IPO нескольких компаний из-за коронавируса
Экономика сегоднявчера в 23:10
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Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
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Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Общество
В НИИ Санкт-Петербурга назвали сроки создания вакцины от коронавируса
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Хоккей
Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»
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Армия и оружие
Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии
Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинции Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
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Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.
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В столице Филиппин Маниле вооруженный человек захватил около 30 посетителей или работников торгового центра, сообщает телеканал "Россия 24".
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Стоимость отопления будет пересмотрена из-за теплой зимы, рассказали газете «Известия» в Министерстве строительства и ЖКХ.
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С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
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Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
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В Кремле напомнили Эрдогану о законном нахождении России в Сирии
Представитель Кремля напомнил, что Россия является единственной страной, которая имеет в Сирии своих военных «по просьбе легитимного сирийского руководства».
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Олимпийская чемпионка Сотникова объявила о завершении карьеры
Российская фигуристка Аделина Сотникова официально объявила о завершении своей профессиональной спортивной карьеры.
Армия и оружие
КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря
Происшествия
16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром
Общество
В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом
1. В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Общество
Тематический парк «Остров мечты» открылся в Москве
Корр. ТАСС Анна Орел/ Крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений "Остров мечты" открылся для жителей и гостей Москвы в субботу.
Политика
Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников
Президент Владимир Путин в годовщину трагедии в Аргунском ущелье прибыл в Псков, чтобы почтить память погибших солдат из шестой парашютной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.
Политика
Буттиджич вышел из предвыборной гонки в США
Бывший мэр Саут-Бенда и участник праймериз Демократической партии Пит Буттиджич вышел из гонки за пост президента США, сообщил его представитель телеканалу CNN.
Футбол
«Реал» обыграл «Барселону» в чемпионате Испании и возглавил таблицу
Общество
Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США
Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
Общество
Путин подписал закон о введении материнского капитала на первенца
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении материнского капитала за рождение первенца, соответствующий документ был опубликован 1 марта на официальном сайте правовой информации.
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В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях
Экономика
Банки сократили выдачу кредитных карт россиянам на 20%
Банки за январь выдали россиянам на 20% меньше кредитных карт, чем в 2019 г. Их выдача снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 г.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией
Турция же в ответ заявила, что удары по позициям наносились, несмотря на координацию действий с Россией.
Общество
Aurus получил свыше 700 предзаказов на люксовые авто
Российская компания Aurus получила более 700 предзаказов на люксовые машины.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Политика
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в нашей стране под контролем, делается все необходимое для борьбы с этим вирусом.
Общество
Вильфанд назвал регионы России с аномальным теплом в марте
Накануне Вильфанд заявил, что температура воздуха будет расти в течение первой недели марта в Москве каждый день.
Армия и оружие
В Средиземное море вошел американский авианосец
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море через пролив Гибралтар.