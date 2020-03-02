Финансы

Красная веснаКрасная веснаКоронавирус влияет на работу Московской биржи — Сбербанк

Коронавирус COVID-19, который начал распространяться в ряде стран, привел к повышенной изменчивости (волатильности) рынка, из-за чего сроки планируемого первичного размещения акций нескольких компаний на Московской бирже (IPO) затянутся.
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Сбербанк: коронавирус может отложить выход нескольких компаний на Мосбиржу

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