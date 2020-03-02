Финансы
Красная веснаКоронавирус влияет на работу Московской биржи — Сбербанк
Коронавирус COVID-19, который начал распространяться в ряде стран, привел к повышенной изменчивости (волатильности) рынка, из-за чего сроки планируемого первичного размещения акций нескольких компаний на Московской бирже (IPO) затянутся.
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Выход нескольких компаний на Московскую биржу могут отложить из-за коронавируса
Эхо Москвывчера в 21:04
Сбербанк может скорректировать сроки IPO нескольких компаний из-за коронавируса
Экономика сегоднявчера в 23:10
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