Общество
Газета.RuПравительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний
Коронавирусная инфекция нового типа внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России. Российский кабмин постановил расширить существующий перечень, добавив в него коронавирусную инфекцию 2019-nCoV.
Читать в источнике
Оценить164
с чего всё началось
"Правительство РФ постановляет: перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих (...) дополнить пунктом 16 следующего содержания: коронавирусная инфекция (2019-nCoV)", - говорится в документе, размешенном в воскресенье на сайте правительства.Интерфакс07:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 14:58, Ашберн
Шоу-бизнес
Дочь Успенской рассказала, что мать ее душила
Футбол
Роналду вышел на третье место в истории футбола по голам за карьеру
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналу вышел на третье место по голам за карьеру.
Армия и оружие
Die Welt: военная мощь России значительно возросла
Военная мощь России значительно увеличилась с 2008 года, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.
Игры
Фанат разработал концепт карты GTA 6 с городами из всех частей серии
Фанат Grand Theft Auto продумал концепт карты для GTA 6. На ней он разместил все города из предыдущих игр серии.
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва
Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Политика
Помпео считает, что сотрудничество с США будет выгодно для Казахстана
Деловое партнерство с США будет выгодно для Казахстана, заявил американский госсекретарь Майк Помпео после переговоров с главой казахстанского МИД Мухтаром Тлеуберди в Нур-Султане.
Происшествия
Два человека пострадали в теракте в Лондоне
В результате террористического акта на юге Лондона пострадали два человека.
Здоровье
Минздрав России посоветовал три лекарства для лечения коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, усилиями сотрудников Минздрава РФ и Роспотребнадзора составлен список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции: Для взрослых, это: Рибавирин – это противовирусный препарат для лечения тяжёлой инфекции, вызванной респираторно-синцитиальным вирусом, вирусным гепатитом C, а также других вирусных инфекций.
Шоу-бизнес
Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Общество
Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова показала стройную фигуру в купальнике
Поклонники пришли в восторг от стройной фигуры актрисы и одарили её комплиментами. Сергей и Ирина Безруковы прожили в браке 15 лет.
Наука
Канадский экзоскелет попал в Книгу рекордов Гиннесса
В Канаде соорудили 4-метровый экзоскелет. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Армия и оружие
National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»
США следует бояться российских огнеметных комплексов «Солнцепек».
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 февраля
«С 1 февраля 2020 года признаются утратившими силу принятые в период с 1917 по 2002 год 1259 актов РСФСР и Российской Федерации и их отдельных положений, содержащих устаревшее регулирование или имеющих статус «действующие», но не применяющихся на практике», — говорится в постановлении.
Политика
Президент Эстонии: Тартуский мирный договор действует
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Тартуский мирный договор с Советской Россией продолжает действовать, передает РИА "Новости".
Происшествия
Чемпион России по боксу задержан при попытке забрать наркотики
Два российских боксера были задержаны в Москве при попытке забрать наркотики, при этом чемпион страны в весе до 81 кг Георгий Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии и теперь может получить срок еще и за это.
Армия и оружие
Турецкие танки и броневики пересекли границу с Сирией
Около 200 единиц боевой техники армии Турции перешли границу с Сирией, сообщают СМИ.
Общество
Что ждет автомобилистов в редакции КоАП от Минюста
Что ждет автомобилистов в редакции КоАП от Минюста Штрафы за превышение скорости вырастут и будут начинаться от 3 тыс. руб.
Авто
Опубликованы рендеры внедорожника Aurus Komendant
Отечественная компания Aurus проводит тестовые испытания нового внедорожника Aurus Komendant.
Шоу-бизнес
Елена Ханга озвучила размер своей пенсии
Известная журналистка Елена Ханга озвучила размер своей пенсии.
Политика
Путин начал выметать чиновников за «совсем некрасивые события»
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.