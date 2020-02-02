Общество
Невские НовостиКоронавирус внесли в России в перечень опасных заболеваний
Правительство России внесло коронавирус 2019-nCoV в перечень заболеваний, которые представляют опасность для окружающих. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Кабмин РФ внес новый коронавирус 2019-nCoV в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
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Здоровье
Минздрав проверит больницу в Чите, где находится больной коронавирусом
Минздрав проверит больницу в Чите, в которой проходит лечение больной коронавирусом гражданин Китая.
Гаджеты
IPhone в стиле Tesla продают за $15 000
Вероятно, Caviar решила не шокировать покупателей. А есть чем: iPhone Cyberphone обойдётся владельцам в $15 860.
Происшествия
МВД Северной Осетии ищет злоумышленников, силой обыскавших журналиста
Полиция в Северной Осетии начала проверку после того, как двое неизвестных насильно обыскали журналиста регионального издания, сообщает пресс-служба ведомства.
Армия и оружие
Глава ВМС США посетовал на преимущество России в гиперзвуковом оружии
Отставание в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая Модли сравнил с запуском первого искусственного спутника Земли, который СССР осуществил в 1957 году.
Транспорт
Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем
Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем.
Происшествия
Неизвестный застрелил пластического хирурга в центре Киева
По данным телеканала «Громадське ТВ», в центре Киева погиб пластический хирург Андрей Сотник.
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Происшествия
В Лондоне мужчина напал с ножом на прохожих
На юге Лондона неизвестный напал с ножом на прохожих, заявил Скотленд-Ярд.
Шоу-бизнес
Бывший муж Натальи Штурм скрывает от нее сына
Бывший муж Натальи Штурм скрывает от нее сына Наталья Штурм не смогла поздравить сына с днем рождения.
Гаджеты
Цены на новейшие процессоры AMD рухнули вниз. А 24-ядерный Threadripper 2970WX можно взять всего за 700 долларов
Особенно впечатляет Ryzen 7 3700X всего за 280 долларов. Или монструозный 24-яденый Threadripper 2970WX за 700 долларов.
Политика
Тартуский мирный договор действует — президент Эстонии
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против пересмотра границ между республикой и Россией, несмотря на то, что Тартуский мирный договор до сих пор действителен.
Футбол
Маротта: «„Челси“ не захотел вести переговоры по Жиру»
Спортивный директор "Интера" Джузеппе Маротта рассказал, почему им не удалось в январе подписать нападающего "Челси" Оливье Жиру.
Гаджеты
Huawei выпустила первое обновление HarmonyOS
Китайская компания Huawei выпустила первое обновление для операционной системы HarmonyOS, используемой на телевизорах Honor Vision и Honor Vision Pro.
Кино
Историческая драма «1917» Сэма Мендеса вышла в прокат
Шоу-бизнес
Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле
Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
Футбол
Барселона — Леванте 2:0 (2-й тайм)
Нападающий «Барселоны» Ансу Фати в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Леванте» забил два гола.
Политика
Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти в Белоруссию
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Минск энергоресурсами по конкурентным ценам.
Авто
УАЗ в 2019 году увеличил экспорт на 29%
Здоровье
В Тюмени рассказали о состоянии зараженной коронавирусом студентки
В Тюмени рассказали о состоянии зараженной коронавирусом китайской студентки. Она прилетела в Россию 28 января, передает РИА Новости.
Культура
На канале «Россия-1» покажут брянских «Бабкиных внуков»
Брянских артистов можно будет посмотреть 2 февраля на телеканале «Россия 1». Программа начнется в 17 часов 50 минут.
Шоу-бизнес
Кожевникова ответила на сравнение своего платья со шторами
Бывший депутат Государственной думы и актриса Мария Кожевникова отреагировала на критику своего платья от пользователей соцсетей.
Кино
Историческая драма «1917» удостоена премии BAFTA как лучший фильм
Историческая драма "1917" режиссера Сэма Мендеса удостоена премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший фильм.