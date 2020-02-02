Правительство России внесло коронавирус 2019-nCoV в перечень заболеваний, которые представляют опасность для окружающих. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Кабмин РФ внес новый коронавирус 2019-nCoV в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Коронавирус внесли в России в перечень опасных заболеваний

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