Общество

Невские НовостиНевские НовостиКоронавирус внесли в России в перечень опасных заболеваний

Правительство России внесло коронавирус 2019-nCoV в перечень заболеваний, которые представляют опасность для окружающих. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Кабмин РФ внес новый коронавирус 2019-nCoV в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
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Кабмин России внёс коронавирус в перечень опасных заболеваний

RT на русском07:15

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РБК07:46

Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний

Российская газета07:29

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ТАСС07:28

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Интерфакс07:07

Правительство РФ внесло коронавирус в перечень представляющих опасность заболеваний

ТК Звезда07:01
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