Экономика
РБККоронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров
На фоне снижения котировок исполнительный директор компании Дани Рейсс перестал быть миллиардером, теперь его состояние оценивается в $874 млн, пишет Forbes. Согласно Nasdaq, сейчас одна акция компании торгуется на уровне $31,84, тогда как 6 февраля ее стоимость составляла $33,3 за штуку.
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Число погибших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до двух человек
Авто
Kia показала обновлённый седан Kia Cadenza
Корейский автопроизводитель представил обновлённый Kia Cadenza для американского рынка, презентация состоялась в рамках автосалона в Чикаго.
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Ученые определили сроки пика распространения коронавируса
Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла все три матча на Шведских играх
Сборная России по хоккею потерпела поражение от Чехии в матче третьего тура Шведских игр.
Происшествия
Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми
Общество
Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов жителей
Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов пообещал местным жителям в ближайшее время закрыть карантинный центр для граждан Китая, который недавно организовали в оздоровительном лагере «Утес» в деревне Ужевка Сосновского района.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у РФ по мировым ценам
Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил журналистам, что глава РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко пришли в ходе переговоров в Сочи к соглашению сохранить условия поставок нефти и газа.
Игры
Создатели West of Dead раздают ключи на открытое бета-тестирование в Steam
Чтобы получить ключ для Steam, надо отправиться на официальный сайт и подписаться на почтовую рассылку West of Dead.
Экономика
Счетная палата: коронавирус негативно скажется на российской экономике
Эпидемия коронавируса нового типа окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, заявили в Счетной палате России.
Экономика
Хуснуллин: 10 проблемных регионов получат 100 млрд рублей в два этапа
Правительство РФ в два этапа выделит 100 миллиардов рублей 10 регионам с низким уровнем социально-экономического развития, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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Анна Седокова заявила о четвертой беременности
Янис Тимма развелся с Саной через два месяца после начала романа с певицей. Анна Седокова воспитывает трех детей от разных мужчин.
Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $10 тысяч
Единоборства
Глава UFC высказался о спорной победе Джона Джонса
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о победе чемпиона промоушена в полутяжелом весе американца Джона Джонса над соотечественником Домиником Рейесом.
Спорт
Лыжница Непряева стала седьмой в масс-старте на этапе Кубка мира
Российская лыжница Наталья Непряева заняла шестое место в масс-старте на девятом этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
Армия и оружие
Названы причины расстрела военных США в Афганистане
Позднее официальный представитель американских сил в Афганистане полковник Сонни Леггетт сообщил, что жертвами атаки стали двое военных США, еще шесть американских военнослужащих получили ранения.
Спорт
Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Спорт
Российские гимнастки победили в упражнениях с мячами на этапе Гран-при
Сборная России заняла первое место в упражнениях с пятью мячами на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
Армия и оружие
В Иране заявили о контроле действий военных США в Персидском заливе
Бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) и секретарь Совета по целесообразности страны (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи заявил, что иранская сторона держит под своим тотальным контролем все действия военных США в регионе Персидского залива.
Общество
Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК
Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
Политика
В Госдуме оценили слова Валенсы о репарациях
Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал ироничной реакцию Леха Валенсы на заявление замглавы польского МИД Павла Яблонского о "безоговорочном" праве Польши требовать военных репараций от российской стороны.
Происшествия
Восемь человек погибли в результате массовой драки в Казахстане
В результате массовой драки в Жамбылской области Казахстана погибли 8 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные МВД.
Культура
Скончался композитор Сергей Слонимский
Происшествия
Три человека погибли в столкновении с КамАЗом под Курском
Три человека погибли, один ранен в результате столкновения Lada Kalina и грузовика КамАЗ в Курской области, сообщили в УМВД по региону.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Здоровье
Назван основной симптом жировой болезни печени
При жировой болезни печени ткань органа перерождается в жировую.
Происшествия
Заговорившей по-русски женщине выбили зубы и сломали нос на Украине
Известно, что женщину госпитализировали. Медики установили, что у нее сломан нос и выбиты зубы.
Шоу-бизнес
Ида Галич поделилась фото новорожденного сына
Uznayvse.ru напоминает, что Галич долгое время скрывала свое интересное положение, но, когда во всех пабликах начали появляться ее «беременные» фотографии, она сдалась и подтвердила информацию, что скоро станет мамой.