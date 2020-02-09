Экономика

РБКРБККоронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров

На фоне снижения котировок исполнительный директор компании Дани Рейсс перестал быть миллиардером, теперь его состояние оценивается в $874 млн, пишет Forbes. Согласно Nasdaq, сейчас одна акция компании торгуется на уровне $31,84, тогда как 6 февраля ее стоимость составляла $33,3 за штуку.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Коронавирус разорил главу Canada Goose до миллионера

Национальная служба новостей09:25

Коронавирус против гуся: глава Canada Goose перестал быть миллиардером

Forbesвчера в 09:22

Коронавирус изменил список миллиардеров Forbes

Российская газета09:02

Миллиардер резко обеднел из-за смертельного китайского вируса

Lenta.ru06:12

Коронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров

РБК04:17

Глава «Canada Goose» перестал быть миллиардером

ГЛАС.RUвчера в 10:52

СМИ: глава Canada Goose перестал быть миллиардером из-за коронавируса

РИА Новости09:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 09:48, Ашберн
Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до двух человек

Российская газета 07:55
Авто

Kia показала обновлённый седан Kia Cadenza

Корейский автопроизводитель представил обновлённый Kia Cadenza для американского рынка, презентация состоялась в рамках автосалона в Чикаго.
Тарантас Ньюс 07 февраля в 03:53
Общество

Ученые определили сроки пика распространения коронавируса

Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Газета.Ru 08:17
Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла все три матча на Шведских играх

Сборная России по хоккею потерпела поражение от Чехии в матче третьего тура Шведских игр.
РБК 08:52
Происшествия

Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми

РИА Новости 08:38
Общество

Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов жителей

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов пообещал местным жителям в ближайшее время закрыть карантинный центр для граждан Китая, который недавно организовали в оздоровительном лагере «Утес» в деревне Ужевка Сосновского района.
РБК 08:41
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у РФ по мировым ценам

Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил журналистам, что глава РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко пришли в ходе переговоров в Сочи к соглашению сохранить условия поставок нефти и газа.
REGNUM 08:52
Футбол

Дубль Дзюбы помог «Зениту» обыграть ЦСКА в товарищеском матче

РБК 09:29
Игры

Создатели West of Dead раздают ключи на открытое бета-тестирование в Steam

Чтобы получить ключ для Steam, надо отправиться на официальный сайт и подписаться на почтовую рассылку West of Dead.
Игромания.ру 07:13
Экономика

Счетная палата: коронавирус негативно скажется на российской экономике

Эпидемия коронавируса нового типа окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, заявили в Счетной палате России.
Газета.Ru 03:13
Экономика

Хуснуллин: 10 проблемных регионов получат 100 млрд рублей в два этапа

Правительство РФ в два этапа выделит 100 миллиардов рублей 10 регионам с низким уровнем социально-экономического развития, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
РИА Новости 07 февраля в 06:43
Шоу-бизнес

Анна Седокова заявила о четвертой беременности

Янис Тимма развелся с Саной через два месяца после начала романа с певицей. Анна Седокова воспитывает трех детей от разных мужчин.
Lisa.ru 04:31
Экономика

Стоимость биткоина превысила отметку в $10 тысяч

RT на русском 07:27
Единоборства

Глава UFC высказался о спорной победе Джона Джонса

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о победе чемпиона промоушена в полутяжелом весе американца Джона Джонса над соотечественником Домиником Рейесом.
Газета.Ru 08:24
Спорт

Лыжница Непряева стала седьмой в масс-старте на этапе Кубка мира

Российская лыжница Наталья Непряева заняла шестое место в масс-старте на девятом этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
Газета.Ru 09:19
Политика

Песков прокомментировал слова Лукашенко перед встречей с Путиным

РИА Новости 07:45
Армия и оружие

Названы причины расстрела военных США в Афганистане

Позднее официальный представитель американских сил в Афганистане полковник Сонни Леггетт сообщил, что жертвами атаки стали двое военных США, еще шесть американских военнослужащих получили ранения.
Взгляд.ру 06:18
Спорт

Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Известия вчера в 20:58
Спорт

Российские гимнастки победили в упражнениях с мячами на этапе Гран-при

Сборная России заняла первое место в упражнениях с пятью мячами на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
News.ru 06:20
Армия и оружие

В Иране заявили о контроле действий военных США в Персидском заливе

Бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) и секретарь Совета по целесообразности страны (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи заявил, что иранская сторона держит под своим тотальным контролем все действия военных США в регионе Персидского залива.
РЕН ТВ 05:37
Общество

Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
Lenta.ru 05:32
Политика

В Госдуме оценили слова Валенсы о репарациях

Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал ироничной реакцию Леха Валенсы на заявление замглавы польского МИД Павла Яблонского о "безоговорочном" праве Польши требовать военных репараций от российской стороны.
РИА Новости 08:35
Происшествия

Восемь человек погибли в результате массовой драки в Казахстане

В результате массовой драки в Жамбылской области Казахстана погибли 8 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные МВД.
Газета.Ru вчера в 01:31
Происшествия

Премьер-министр Таиланда заявил о 26 жертвах стрелка

Интерфакс 01:09
Культура

Скончался композитор Сергей Слонимский

Россия – Культура 07:36
Происшествия

Три человека погибли в столкновении с КамАЗом под Курском

Три человека погибли, один ранен в результате столкновения Lada Kalina и грузовика КамАЗ в Курской области, сообщили в УМВД по региону.
Российская газета 09:22
Политика

Зеленский пригласил папу Римского на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Газета.Ru вчера в 08:39
Здоровье

Назван основной симптом жировой болезни печени

При жировой болезни печени ткань органа перерождается в жировую.
Соловей.Инфо вчера в 03:42
Происшествия

Заговорившей по-русски женщине выбили зубы и сломали нос на Украине

Известно, что женщину госпитализировали. Медики установили, что у нее сломан нос и выбиты зубы.
Газета.Ru 09:21
Шоу-бизнес

Ида Галич поделилась фото новорожденного сына

Uznayvse.ru напоминает, что Галич долгое время скрывала свое интересное положение, но, когда во всех пабликах начали появляться ее «беременные» фотографии, она сдалась и подтвердила информацию, что скоро станет мамой.
Uznayvse.ru 07 февраля в 09:48
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное