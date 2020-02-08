Экономика

РБКРБККоронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров

На фоне снижения котировок исполнительный директор компании Дани Рейсс перестал быть миллиардером, теперь его состояние оценивается в $874 млн, пишет Forbes. Согласно Nasdaq, сейчас одна акция компании торгуется на уровне $31,84, тогда как 6 февраля ее стоимость составляла $33,3 за штуку.
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с чего всё началось
Исполнительный директор компании-производителя пуховиков и верхней одежды Canada Goose Дани Рейсс потерял несколько сотен миллионов долларов на фоне новостей о коронавирусе 2019-nCoV, пишет Forbes
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