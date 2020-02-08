с чего всё началось

На фоне снижения котировок исполнительный директор компании Дани Рейсс перестал быть миллиардером, теперь его состояние оценивается в $874 млн, пишет Forbes. Согласно Nasdaq, сейчас одна акция компании торгуется на уровне $31,84, тогда как 6 февраля ее стоимость составляла $33,3 за штуку.

Общество У украинца на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус У украинца, являющегося членом экипажа лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, обнаружили коронавирус, сообщило в воскресенье агентство Associated Press.

Общество Посол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США.

Политика Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки «Академик Черский» рассматривался как один из вариантов достройки «Северного потока – 2». В декабре министр энергетики Александр Новак отмечал, что завершить строительство газопровода можно в течение нескольких месяцев даже без участия иностранных подрядчиков.

Экономика За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России Потребители электроэнергии оплатят модернизацию ТЭС на Дальнем Востоке через новую надбавку к цене за мощность.

Шоу-бизнес Виторган пошутил над «страшной» и ненакрашенной Собчак Бывший муж Ксении Собчак актер Максим Виторган оставил комментарий под записью своей экс-супруги, которая разместила в Instagram видео из автомобиля.

Кино «Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд руб, следует из данных портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах.

Общество Принц Гарри не хочет, чтобы сын Арчи повторил его судьбу По словам Гарри, решение о сложении полномочий старших членов королевской семьи было очень трудным для него и Меган, однако он не сожалеет о нем, так как хочет защитить свою семью.

Шоу-бизнес Адвокат Успенской сообщил об отвратительном состоянии певицы Адвокат исполнительницы шансона Любови Успенской Александр Бенхин в эфире шоу «Звезды сошлись» рассказал об отвратительном состоянии певицы после ее скандала с дочерью, передает teleprogramma.ru.

Политика Получение российского гражданства собираются упростить Как стало известно СМИ, правительство разрабатывает законопроект, который позволит упростить процесс получения российского гражданства.

Происшествия Угрожавшего убить Трампа мужчину задержали возле Белого дома Полиция Вашингтона задержала вооруженного ножом гражданина, который угрожал убить президента США Дональда Трампа, сообщает 9 февраля портал Evening Standard.